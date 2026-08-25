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Graciela Domínguez Nava rinde protesta como gobernadora interina en Sinaloa: se alinea con Sheinbaum promete pacificar el estado

La exdiputada se compromete a trabajar de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Graciela Domínguez rinde protesta como gobernadora interina de Sinaloa
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En sesión extraordinaria en el Congreso de Sinaloa, toma protesta Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado. En el pleno, diputadas y diputados celebraron su ratificación gritando “¡gobernadora!”, “¡gobernadora!”.

En las primeras declaraciones, Domínguez afirmó que asume este poder siendo consciente de la situación que atraviesa la entidad, expresó estar convencida de que Sinaloa necesita ”certezas, instituciones fuertes, un gobierno presente y una sociedad que pueda recuperar la tranquilidad y la confianza”.

Su llegada al frente de la entidad es la paz “que se sienta en las calles y en las comunidades, que nos permita vivir sin miedo”. De acuerdo con la exdiputada, la paz se refleja en la aplicación y respeto de los derechos humanos.

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Gobernadora de Sinaloa se alinea con Sheinbaum

Domínguez Nava asumirá su papel poco más de un año; ante esto, reconoció que son muchos los retos que enfrenta y, para conseguir resultados, señaló que trabajará de “la mano” con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar el bienestar del pueblo de Sinaloa y pacificar la entidad.

Graciela Domínguez afirmó que su gobierno en Sinaloa, tras la segunda licencia de Rubén Rocha Moya, trabajará de la mano con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Domínguez dedicó unas palabras a la presidenta: “Reconozco su liderazgo, particularmente en este momento tan importante para el país”.

Información en proceso...

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