Kenia Os deslumbra durante concierto de Anyma en CDMX y adelanta inédita colaboración

Una cantante sostiene un micrófono en alto durante una presentación musical en vivo sobre el escenario. (Kenia Os/Instagram)

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Kenia Os vive una semana de apariciones estelares, entre el concierto de Rosalía hasta su gira por la república y su nominación consecutiva a los Premios Juventud, la artista no deja de sorprender en uno de los momentos más activos de su carrera.

La cantante mexicana, conocida como “la OG”, se presentó en el escenario del DJ y productor Anyma con un vestido blanco y una participación activa que dejó sin palabras a los asistentes, días después de protagonizar otro momento que ya circula en redes.

Video: Nelo Flores/ TikTok

El tributo digital a la OG

Una mujer con un vestido blanco de noche posa en la puerta abierta de un automóvil negro mientras sostiene un micrófono. (Kenia Os/Instagram)

Antes de que la artista pisara el escenario, el show de Anyma ya le había rendido homenaje. Como parte de la producción audiovisual del DJ, se proyectó un tributo digital a “la OG” que anticipó su aparición en vivo.

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La respuesta del público fue inmediata: el recinto estalló cuando Kenia Os se sumó al espectáculo de forma activa, en una actuación que trascendió el formato de invitada especial.

Una colaboración que se viene

Una artista con un vestido blanco y la espalda al aire permanece arrodillada en la pasarela de un escenario ante el público de un concierto. (Kenia Os/Instagram)

Su presencia en el show de Anyma no fue un cameo ordinario. La participación funcionó como adelanto de un trabajo conjunto entre ambos artistas, cuyo lanzamiento no tiene fecha confirmada aún.

Kenia tomó los micrófonos para anticipar la colaboración que hizo estallar la noche en un momento de euforia y espectativa creciente.

El otro escenario de la semana

Las cantantes Rosalía y Kenia Os comparten el escenario en el Palacio de los Deportes durante una presentación musical. (Instagram)

El paso de Kenia Os por el concierto de Anyma se produce días después de otra aparición que generó conversación. El 22 de agosto, la cantante fue invitada al “confesionario” del primer concierto de Rosalía en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, ante 16.500 espectadores, como parte de la gira Lux Tour 2026.

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Ante ese público, Os habló de sus relaciones pasadas. “Ninguna de mis relaciones ha funcionado porque soy una mujer que pone límites”, declaró sobre el escenario, según informó la agencia EFE. La dinámica del confesionario —una de las secciones más comentadas de la gira de Rosalía— se viralizó en plataformas digitales tras la noche.

K de Karma y el momento de mayor alcance de su carrera

Una mujer posa con un vestido blanco de novia en el interior de un automóvil. (Kenia Os/Instagram)

Las apariciones se enmarcan en el ciclo de mayor proyección de Kenia Os hasta la fecha. El 19 de marzo de 2026, la artista sinaloense lanzó K de Karma, su cuarto álbum de estudio, que alcanzó el número 1 en la categoría de álbumes latinos en Apple Music México.

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El disco, que en su edición especial reúne 19 canciones, incluye colaboraciones con Carla Morrison en “Días Tristes” y con la española Lola Índigo en “Fifty Fifty”. En plataformas, Os acumula más de 3.860 millones de reproducciones en Spotify, con “Malas Decisiones” como su tema más escuchado, con más de 360 millones de streams.

El K de Karma Tour y las próximas fechas

La gira que acompaña al álbum dejó una de las imágenes más notorias del año: el 28 de julio, Kenia Os congregó a más de 45 mil personas en el Recinto Ferial de Playa del Carmen, Quintana Roo, en un concierto gratuito por el aniversario del municipio.

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El K de Karma Tour tiene fecha confirmada el 12 de noviembre en Acapulco, en La Playa Bonfil, según información de Soundcharts. La gira recorrió también Ciudad del Carmen, Rosarito, Hidalgo y San Luis Potosí en las semanas previas.

De creadora de contenido a la OG del pop mexicano

Su trayectoria discográfica arranca con Cambios de Luna (2022), seguido por K23 ese mismo año. En 2024 llegó Pink Aura, el proyecto que antecedió a su etapa actual tras casi dos años de trabajo creativo. (Sony Music/Cinemex)

Nacida en Mazatlán, Sinaloa, el 15 de julio de 1999, Kenia Os dio sus primeros pasos en internet en 2018 como creadora de contenido antes de volcarse de lleno a la música.

Su trayectoria discográfica arranca con Cambios de Luna (2022), seguido por K23 ese mismo año. En 2024 llegó Pink Aura, el proyecto que antecedió a su etapa actual tras casi dos años de trabajo creativo.

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A lo largo de su carrera acumuló reconocimientos en los Premios MTV MIAW, los Kids’ Choice Awards México y los Premios Juventud. En 2025 ganó en Premios Lo Nuestro junto a Belinda por el dueto “Jackpot”, y para la edición 2026 del mismo galardón obtuvo dos nominaciones: Mejor Combinación Femenina y Artista Pop Femenina del Año.

Su catálogo suma 137 pistas en plataformas digitales, una cifra que la posiciona como una de las pocas voces del pop mexicano de la generación digital con audiencia sostenida en un mercado dominado por el regional mexicano y los corridos tumbados.