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¿Qué es el ‘bitch wife’? La tendencia viral que revive la estigmatización contra las mujeres en México

Entre discursos ultraconservadores y resistencia feminista, un nuevo concepto inunda las redes sociales

Personas alrededor del mundo han iniciado una nueva serie de videos en donde se quejan por no recibir la atención de sus esposas tras la llegada de los hijos.
Personas alrededor del mundo han iniciado una nueva serie de videos en donde se quejan por no recibir la atención de sus esposas tras la llegada de los hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En los últimos meses, plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter) han presenciado el auge del fenómeno denominado bitch wife, una tendencia que, bajo la apariencia de bocetos cómicos y memes virales, revive estereotipos de género y reconfigura el debate sobre las dinámicas de pareja, la maternidad y la carga mental femenina.

El término bitch wife (que se traduce libremente como “esposa amargada”, “quejumbrosa” o “canalla”) hunde sus raíces en antiguos tropos de la cultura pop anglosajona, particularmente en las comedias de situación de finales del siglo XX donde la dinámica de pareja se reducía a un esposo inmaduro y desenfadado frente a una esposa controladora, malhumorada y castradora.

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Sin embargo, su reaparición como trend en las plataformas digitales contemporáneas ha tomado un matiz distinto. La tendencia consiste principalmente en videos creados por usuarios —tanto hombres como mujeres— que parodian situaciones domésticas.

En ellos, la mujer es retratada como una figura constantemente irritada, distante emocional o sexualmente, exigente con los deberes del hogar y centrada prioritariamente en la crianza de los hijos.

Personas alrededor del mundo han iniciado una nueva serie de videos en donde se quejan por no recibir la atención de sus esposas tras la llegada de los hijos.
Personas alrededor del mundo han iniciado una nueva serie de videos en donde se quejan por no recibir la atención de sus esposas tras la llegada de los hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se presenta esta tendencia?

A través de escenificaciones breves, el contenido plantea una narrativa implícita: la esposa ha perdido el atractivo o la disposición que tenía durante el noviazgo para convertirse en una figura de autoridad incómoda dentro del hogar, mientras que el varón es presentado como una víctima incomprendida cuya única falta es intentar relajarse o mantener su estilo de vida.

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El auge del trend responde a una reacción cultural frente a la sobrecarga de tareas de cuidado. Lo que la tendencia encasilla como una actitud “amargada” o “exigente” suele ser, en realidad, el resultado del agotamiento físico y mental derivado de la falta de corresponsabilidad en el hogar.

Personas alrededor del mundo han iniciado una nueva serie de videos en donde se quejan por no recibir la atención de sus esposas tras la llegada de los hijos.
Personas alrededor del mundo han iniciado una nueva serie de videos en donde se quejan por no recibir la atención de sus esposas tras la llegada de los hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto en el discurso de género en México

El desembarco y la adaptación de esta narrativa dentro del contexto mexicano adquiere matices particulares debido a las estructuras socioculturales del país, donde persisten profundas brechas en la distribución del trabajo no remunerado.

1. Normalización y justificación de conductas disfuncionales

Uno de los efectos más visibles del trend en el espacio digital mexicano es cómo el humor funciona como un mecanismo para validar la infidelidad o la evasión de responsabilidades. Al etiquetar a la pareja como una “bitch wife”, el discurso traslada la culpa del distanciamiento afectivo a la mujer. Bajo esta premisa, la falta de tiempo, energía o deseo sexual de una madre agotada se reinterpreta como un “fallo” personal en lugar de una consecuencia del entorno doméstico, justificando la búsqueda de validación externa por parte del varón.

2. Invisibilización de la carga mental y del trabajo de cuidados

En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres dedican más del doble de horas a las labores domésticas y de cuidados no remuneradas en comparación con los hombres. La narrativa de la “bitch wife” descontextualiza esta realidad: las demandas de la mujer para que el varón asuma responsabilidades básicas del hogar (como la limpieza, las compras o el cuidado infantil) son etiquetadas peyorativamente como “regaños” o “amargura”, cancelando la posibilidad de un diálogo estructural sobre la equidad dentro del matrimonio.

Personas alrededor del mundo han iniciado una nueva serie de videos en donde se quejan por no recibir la atención de sus esposas tras la llegada de los hijos.
Personas alrededor del mundo han iniciado una nueva serie de videos en donde se quejan por no recibir la atención de sus esposas tras la llegada de los hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Retroceso en la conversación sobre violencia simbólica

El uso despectivo de la palabra bitch dentro del ámbito conyugal, aun en tono humorístico, contribuye a la naturalización de la humillación verbal. En la conversación digital en México, creadores de contenido masculinos adaptan el concepto a modismos locales para ridiculizar a sus parejas en vivo o en videos grabados. Quienes cuestionan este contenido frecuentemente son descalificados bajo el argumento de “no entender el chiste”, un mecanismo clásico de invalidación que dificulta señalar la violencia simbólica implícita.

4. Presión estética y de complacencia sobre la mujer

La tendencia reaviva una exigencia histórica: la obligación implícita de la mujer de mantenerse como un objeto de deseo permanente y disponible para su pareja, independientemente del desgaste físico que implique la maternidad o la jornada laboral. El mensaje soterrado para la audiencia joven es que priorizar el autocuidado o la crianza por encima de la complacencia masculina conlleva el riesgo de ser repudiada o sustituida.

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