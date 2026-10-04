Recorrerán la Revolución Mexicana con fotografías del Archivo Casasola en sesiones de noviembre

La Fototeca Nacional conmemora su aniversario este 20 de noviembre a partir del resguardo del Archivo Casasola por parte del Estado mexicano. Crédito: Archivo Casasola

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Vania Casasola dedicará las Noches Casasola de noviembre a conmemorar los 50 años de la Fototeca Nacional y los 114 años de la agencia de información gráfica que Agustín Víctor Casasola fundó en 1912 junto con Gonzalo Herrerías, origen del Archivo Casasola y de una parte de la memoria visual sobre la Revolución Mexicana.

El aniversario de la Fototeca Nacional se conmemora este 20 de noviembre. La institución surgió a partir del resguardo del Estado mexicano del Archivo Casasola, mientras que la agencia creada por Agustín Víctor Casasola documentó acontecimientos, protagonistas y transformaciones del país durante la Revolución Mexicana.

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Dichas sesiones de noviembre recuperarán la formación del acervo mediante fotografías de la Colección Gustavo Casasola, relatos familiares y una revisión de la trayectoria de quienes conservaron, estudiaron y divulgaron estas imágenes a lo largo de varias generaciones.

La agencia de 1912 dio origen al Archivo Casasola

Agustín Víctor Casasola y Gonzalo Herrerías crearon en 1912 la agencia de información gráfica que documentó la Revolución Mexicana. Crédito: Archivo Casasola

Agustín Víctor Casasola (nacido el 28 de julio de 1874) creó la agencia junto con Gonzalo Herrerías en 1912. Con el tiempo, ese proyecto de información gráfica se convirtió en la base del Archivo Casasola, que se formó mientras transcurría la Revolución Mexicana.

Vania Casasola explicará la historia del conjunto fotográfico desde los relatos de su bisabuelo, que pasaron a su abuelo, después a su padre y finalmente a ella. Esta transmisión oral acompaña las imágenes que integran la memoria gráfica del país.

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Agustín Víctor Casasola es considerado pionero del fotoperiodismo en México. Crédito: Archivo Casasola

La divulgadora ha trabajado durante casi 30 años con la Colección Gustavo Casasola. En ese periodo desarrolló exposiciones, publicaciones y proyectos para acercar episodios, personajes y circunstancias de la historia de México a partir de las fotografías.

“Ver cómo las exposiciones que he creado han resonado en las audiencias ha sido una de las mayores motivaciones para seguir buscando nuevas maneras de compartir la historia. Cada proyecto me ha confirmado que las imágenes históricas siguen teniendo mucho que decir cuando logramos acercarlas al público desde una perspectiva contemporánea”, señaló Casasola.

La transmisión de la memoria visual del acervo pasó a través de cuatro generaciones de la familia Casasola. Crédito: Archivo Casasola

Su manera de abordar el acervo proviene de una tradición familiar. Vania aprendió de su padre, Gustavo Casasola Salamanca, un método de divulgación que él recibió de Gustavo Casasola Zapata: preservar las fotografías, estudiarlas, ubicarlas en su momento y hacerlas accesibles para comunicar la historia nacional.

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Gustavo Casasola Zapata combinó su trabajo como fotógrafo con labores editoriales y de difusión. Entre sus publicaciones están Historia Gráfica de la Revolución Mexicana y Seis Siglos de Historia Gráfica de México, obras que utilizaron la imagen como recurso para acercarse al pasado del país.

Noches Casasola combinan fotografías, música y gastronomía

Vania Casasola suma casi 30 años de trabajo en el desarrollo de exposiciones y proyectos basados en la Colección Gustavo Casasola. Crédito: Archivo Casasola

Las Noches Casasola surgieron como encuentros para observar, comentar y disfrutar imágenes históricas en grupo. Cada sesión se construye con una selección de fotografías de la Colección Gustavo Casasola y una línea temática que reúne conversación, música y gastronomía.

El programa de noviembre recorrerá la Revolución Mexicana a través de sus imágenes, así como la historia de la familia que estuvo detrás de las cámaras. La propuesta aborda tanto la dimensión pública del Archivo Casasola como las historias familiares que acompañaron su crecimiento.

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Esta celebración también vincula el patrimonio fotográfico con la investigación histórica y la memoria oral. A medio siglo de la creación de la Fototeca Nacional, las imágenes serán el punto de partida para revisar el pasado desde el presente.

La historia detrás de la foto de Villa y Zapata

El 6 de diciembre de 1914, ambos caudillos revolucionarios ocuparon el Palacio Nacional tras su pacto en Xochimilco, dejando un retrato icónico de la época al posar junto a sus tropas. Crédito: Archivo Casasola

Villa y Zapata entraron a Palacio Nacional el 6 de diciembre de 1914, dos días después de formalizar en Xochimilco la alianza entre la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur. La visita dejó la fotografía en la que Francisco Villa ocupa una silla con ornamentos imperiales junto a Emiliano Zapata, una imagen tomada por Casasola durante la Revolución Mexicana.

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El encuentro dio paso al que se describe como el mayor desfile militar ocurrido en la capital del país. Más de 50 mil efectivos de las fuerzas villistas y zapatistas avanzaron a caballo rumbo al Zócalo.

La silla que convirtió una escena en símbolo de la Revolución

Francisco Villa ocupó el asiento ornamentado con el águila del imperio de Maximiliano en Palacio Nacional. Crédito: Archivo Casasola

Villa y Zapata se reunieron por primera vez el 4 de diciembre de 1914 en Xochimilco. Ambos dirigentes, identificados con los sectores populares y menos moderados de la Revolución, pactaron la entrada conjunta a la Ciudad de México.

Paco Ignacio Taibo II, escritor e historiador encargado del Fondo de Cultura Económica, relató que las tropas zapatistas partieron de Tlalpan, San Lázaro y San Ángel. La División del Norte salió de Tacuba y de Hacienda de los Morales, zona conocida actualmente como Polanco, hacia el Zócalo.

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Los dos ejércitos se encontraron durante el trayecto y continuaron juntos a caballo durante seis horas. Recorrieron Tlacopan, hoy Tacuba; Rosales; Reforma; Juárez y la calle de San Francisco, actualmente Madero, cuyo nombre habría sido cambiado por Villa.

La desigualdad social durante el gobierno de Porfirio Díaz detonó el conflicto armado de la Revolución Mexicana. Crédito: Archivo Casasola

Villa y Zapata atravesaron varios salones antes de entrevistarse con Eulalio Gutiérrez, presidente interino, y asistir al banquete que les ofreció el mandatario. En ese recorrido se produjo la fotografía que los muestra rodeados de otros generales.

Taibo II explicó que los revolucionarios pasaron por un salón con cuatro sillas colocadas junto a una pared con un mural cuyo autor no pudo identificar. Una de ellas llamó la atención por sus decoraciones doradas y por el águila del imperio de Maximiliano en el respaldo.

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El asiento estaba forrada de terciopelo y era más pequeña que las demás. Historiadores han planteado que Villa ofreció la silla a Zapata durante una conversación, pero el Caudillo del Sur se negó y el jefe de la División del Norte terminó por ocuparlo.

La silla no era necesariamente presidencial: formaba parte de los muebles dispuestos en el salón y no existe constancia de que hubiera una destinada exclusivamente al presidente. Su ornamentación, asociada con el imperio de Maximiliano, convirtió la escena en un símbolo de la Revolución. El momento quedó registrado por Agustín Víctor Casasola, pionero del fotoperiodismo mexicano.

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