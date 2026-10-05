México

Clara Brugada recuerda asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz a 500 días del crimen: “No habrá impunidad”

La Jefa de Gobierno de la CDMX presentó su segundo informe de gobierno en el Auditorio Nacional

Clara Brugada recuerda asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz a 500 días del crimen: “No habrá impunidad”. (Jesús Tovar Sosa/Infobae México)
Clara Brugada recuerda asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz a 500 días del crimen: “No habrá impunidad”. (Jesús Tovar Sosa/Infobae México)
Guardar

Durante el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada al frente de la Ciudad de México, el crimen perpetrado en contra de sus excolaboradores, Ximena Guzmán y José Muñoz, ocupó un momento central.

A más de 500 días del asesinato, la jefa de Gobierno recordó a ambos durante su mensaje en el Auditorio Nacional y aseguró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer el crimen. El caso llega a esta fecha con personas detenidas y nuevas líneas de investigación abiertas, mientras Brugada sostuvo que no habrá olvido ni impunidad.

PUBLICIDAD

Brugada recuerda a Ximena y Pepe: “No habrá olvido ni impunidad”

Al hablar de sus excolaboradores, Clara Brugada cambió el tono de una rendición de cuentas marcada por cifras y resultados para referirse a una pérdida que, dijo, sigue presente en su vida y que cimbró al interior de su administración el 20 de mayo de 2025.

La mandataria señaló que han pasado más de 500 días desde el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz y recordó que ambos permanecen presentes en la memoria de quienes trabajaron con ellos. También afirmó que desde el crimen se ha mantenido el trabajo institucional para tratar de reconstruir lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia.

PUBLICIDAD

Perderlos ha sido la experiencia más dolorosa de mi vida”, expresó Brugada, quien aseguró que no ha pasado un día sin pensar en ellos ni sin trabajar para esclarecer el caso.

Ofrenda a los colaboradores Crédito: X(@ClaraBrugadaM)

La jefa de Gobierno destacó que ya existen personas detenidas, pero dejó claro que el expediente no está cerrado. Su compromiso, dijo, es llegar a la verdad y evitar que el asesinato quede impune.

La investigación ha acumulado avances desde el ataque ocurrido en mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan. En el aniversario luctuoso, las autoridades reportaron 18 personas detenidas, diez de ellas vinculadas a proceso, además de la identificación de un grupo delictivo con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México que, de acuerdo con las indagatorias, habría participado en distintas etapas de la operación.

El caso sigue abierto pese a las detenciones

Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas para determinar quiénes participaron directamente en la ejecución, quiénes estuvieron detrás de la planeación y qué papel tuvieron otros integrantes de la organización identificada.

Clara Brugada rindió su segundo informe de gobierno en la CDMX.
Clara Brugada rindió su segundo informe de gobierno en la CDMX.

Entre los principales pendientes se encuentran:

  • Identificar a todos los integrantes de la célula que habría participado en el ataque.
  • Detener a quienes presuntamente tuvieron una participación material o logística que aún no han sido capturados.
  • Seguir la ruta financiera y patrimonial de los presuntos responsables.
  • Profundizar en los lugares utilizados para planear el crimen y resguardar vehículos y otros elementos relacionados con la operación.

La investigación ha requerido la coordinación de instituciones capitalinas y federales, con reuniones periódicas de un grupo especial creado después del asesinato. El análisis de videovigilancia, labores de inteligencia y trabajo de campo permitió reconstruir desplazamientos y ubicar a personas presuntamente relacionadas con el crimen.

Seguridad, movilidad y cuidados: los otros ejes del informe

El caso Guzmán-Muñoz apareció dentro de una rendición de cuentas en la que Brugada presentó el balance de sus dos primeros años de gobierno bajo una idea recurrente: construir una Ciudad de México que, en sus palabras, sea una “ciudad de las Utopías”.

Desde el Auditorio Nacional, la mandataria puso sobre la mesa acciones relacionadas con infraestructura, seguridad, movilidad, salud, educación, medio ambiente y cuidados. Entre los resultados que destacó se encuentran:

  • 3 mil 600 obras realizadas y la recuperación de un millón de metros cuadrados de espacio público.
  • 450 kilómetros de vialidades repavimentadas y 586 kilómetros iluminados.
  • 32 Utopías construidas o en proceso, con más de 2 millones de personas beneficiadas por las ya entregadas.
  • Una inversión de 48 mil millones de pesos en el Metro durante dos años.
  • 100 kilómetros de electromovilidad y la adquisición de 17 nuevos convoyes para el Tren Ligero.
  • 40 kilómetros de nuevas líneas de Cablebús y 34 kilómetros de la ciclovía “La Gran Tenochtitlan”.
  • 10 millones de plantas, árboles y arbustos sembrados.
  • 643 acciones y obras de agua potable, drenaje y saneamiento, con una inversión de 7 mil millones de pesos.
  • Una reducción reportada de 24 por ciento en los delitos de alto impacto y cuatro meses consecutivos con homicidios en mínimos históricos.
  • 3 mil 500 nuevas patrullas y un incremento de 50 por ciento en el número de videocámaras, para superar las 120 mil.
  • 4.2 millones de vacunas contra el sarampión aplicadas y una estrategia de atención a la salud mental que ha alcanzado a más de un millón de jóvenes.

En educación, Brugada resaltó la renovación de 782 planteles mediante el programa “1, 2, 3 por mi Escuela”, así como la enseñanza musical para medio millón de niñas y niños y la entrega de 30 mil instrumentos. También planteó como próximos proyectos la construcción de tres universidades públicas en zonas periféricas y cinco preparatorias en pueblos originarios y regiones alejadas.

En materia social, destacó el avance del Sistema de Cuidados, la construcción de 32 Casas de las 3R’s y el crecimiento de 85 por ciento en la cobertura de los programas sociales durante sus dos primeros años, con una atención que alcanza a 2.6 millones de personas.

El balance presentado por la Jefa de Gobierno también incluyó vivienda, recuperación de espacios públicos, infraestructura hídrica, turismo y atención territorial. En ese último rubro, el programa Casa por Casa acumuló 62 recorridos en 144 unidades territoriales y recibió cerca de 98 mil 700 solicitudes, de las cuales, según lo reportado, 94 por ciento ya habían sido atendidas.

El hilo que la mandataria buscó establecer entre estas acciones y su visión de ciudad fue el de una transformación que, más allá de las obras, se refleje en aspectos cotidianos: una vivienda digna, traslados más cortos, acceso a programas sociales, espacios públicos recuperados y oportunidades educativas y culturales.

Temas Relacionados

Clara BrugadaCDMXJosé MuñozXimena GuzmánHomicidioSegundo Informe de GobiernoPolítica Mexicanamexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Fidalgo esperaría una niña: pareja del futbolista desata rumores sobre el sexo del bebé

Pilar Sánchez comparte una fotografía de su pancita acompañada de canción de The Temptations, esperan a su bebé para enero del 2027

Álvaro Fidalgo esperaría una niña: pareja del futbolista desata rumores sobre el sexo del bebé

Andrés Vaca, Julio Ibáñez y Banda La Alterada son destrozados por dedicar corrido a Rafa Márquez y la Selección Mexicana

El exjugador y ahora director técnico reconoció “errores muy groseros” contra Estados Unidos en su inicio de ciclo rumbo al Mundial 2030

Andrés Vaca, Julio Ibáñez y Banda La Alterada son destrozados por dedicar corrido a Rafa Márquez y la Selección Mexicana

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Dan prisión preventiva a los gemelos responsables del ataque armado a una secundaria en Torreón

Un juez de control también vinculó a proceso a los hermanos por los hechos

Dan prisión preventiva a los gemelos responsables del ataque armado a una secundaria en Torreón

Gorditas de comal infladitas y sin freír: el secreto de doña Ángela para que no queden crudas por dentro

En esta ocasión, el gran sazón de Doña Ángela nos regala una receta para preparar unas deliciosas gorditas de olla completamente libres de grasa

Gorditas de comal infladitas y sin freír: el secreto de doña Ángela para que no queden crudas por dentro
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Pausan la audiencia privada de "El Capitán Sol" por red de huachicol: se reanudará este lunes

Van 31 incidentes con armas de fuego en escuelas de México en lo que va de 2026: Nuevo León y Baja California encabezan la lista

Solicitó préstamos colectivos entre mujeres en Morelia y la secuestraron junto a su esposo: capturan a tres implicadas

Pobladores de Ajuchitlán advierten movilizaciones si no son localizados los 8 hombres ‘levantados’: “Paralizaremos la región”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México: a qué hora es la final hoy, dónde ver en vivo y cómo votar por el ganador

La Casa de los Famosos México: a qué hora es la final hoy, dónde ver en vivo y cómo votar por el ganador

Álvaro Fidalgo esperaría una niña: pareja del futbolista desata rumores sobre el sexo del bebé

La Casa de los Famosos México: finalistas que ganaron mayor número de seguidores en redes sociales

Exatlón México: Filtran quién sale eliminado hoy domingo 4 de octubre 2026

Cineteca Nacional proyecta joyas de la animación coreana: fechas, películas y sede de la muestra

DEPORTES

Andrés Vaca, Julio Ibáñez y Banda La Alterada son destrozados por dedicar corrido a Rafa Márquez y la Selección Mexicana

Andrés Vaca, Julio Ibáñez y Banda La Alterada son destrozados por dedicar corrido a Rafa Márquez y la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo y Johan Vásquez responden tras fallas del Tala Rangel y Giménez ante Estados Unidos: “No se salva ninguno”

Atlanta Braves vs Los Angeles Dodgers: cuándo y dónde ver el Juego 2 de la Serie Divisional desde México

Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: en qué disciplinas ya clasificó México y en cuáles ya no puede participar

Mateo Chávez le explica a Jorge Campos la jugada por la que fue expulsado ante EEUU