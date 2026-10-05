Clara Brugada recuerda asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz a 500 días del crimen: “No habrá impunidad”. (Jesús Tovar Sosa/Infobae México)

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Durante el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada al frente de la Ciudad de México, el crimen perpetrado en contra de sus excolaboradores, Ximena Guzmán y José Muñoz, ocupó un momento central.

A más de 500 días del asesinato, la jefa de Gobierno recordó a ambos durante su mensaje en el Auditorio Nacional y aseguró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer el crimen. El caso llega a esta fecha con personas detenidas y nuevas líneas de investigación abiertas, mientras Brugada sostuvo que no habrá olvido ni impunidad.

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Brugada recuerda a Ximena y Pepe: “No habrá olvido ni impunidad”

Al hablar de sus excolaboradores, Clara Brugada cambió el tono de una rendición de cuentas marcada por cifras y resultados para referirse a una pérdida que, dijo, sigue presente en su vida y que cimbró al interior de su administración el 20 de mayo de 2025.

La mandataria señaló que han pasado más de 500 días desde el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz y recordó que ambos permanecen presentes en la memoria de quienes trabajaron con ellos. También afirmó que desde el crimen se ha mantenido el trabajo institucional para tratar de reconstruir lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia.

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“Perderlos ha sido la experiencia más dolorosa de mi vida”, expresó Brugada, quien aseguró que no ha pasado un día sin pensar en ellos ni sin trabajar para esclarecer el caso.

Ofrenda a los colaboradores Crédito: X(@ClaraBrugadaM)

La jefa de Gobierno destacó que ya existen personas detenidas, pero dejó claro que el expediente no está cerrado. Su compromiso, dijo, es llegar a la verdad y evitar que el asesinato quede impune.

La investigación ha acumulado avances desde el ataque ocurrido en mayo de 2025 sobre Calzada de Tlalpan. En el aniversario luctuoso, las autoridades reportaron 18 personas detenidas, diez de ellas vinculadas a proceso, además de la identificación de un grupo delictivo con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México que, de acuerdo con las indagatorias, habría participado en distintas etapas de la operación.

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El caso sigue abierto pese a las detenciones

Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas para determinar quiénes participaron directamente en la ejecución, quiénes estuvieron detrás de la planeación y qué papel tuvieron otros integrantes de la organización identificada.

Clara Brugada rindió su segundo informe de gobierno en la CDMX.

Entre los principales pendientes se encuentran:

Identificar a todos los integrantes de la célula que habría participado en el ataque.

Detener a quienes presuntamente tuvieron una participación material o logística que aún no han sido capturados.

Seguir la ruta financiera y patrimonial de los presuntos responsables.

Profundizar en los lugares utilizados para planear el crimen y resguardar vehículos y otros elementos relacionados con la operación.

La investigación ha requerido la coordinación de instituciones capitalinas y federales, con reuniones periódicas de un grupo especial creado después del asesinato. El análisis de videovigilancia, labores de inteligencia y trabajo de campo permitió reconstruir desplazamientos y ubicar a personas presuntamente relacionadas con el crimen.

Seguridad, movilidad y cuidados: los otros ejes del informe

El caso Guzmán-Muñoz apareció dentro de una rendición de cuentas en la que Brugada presentó el balance de sus dos primeros años de gobierno bajo una idea recurrente: construir una Ciudad de México que, en sus palabras, sea una “ciudad de las Utopías”.

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Desde el Auditorio Nacional, la mandataria puso sobre la mesa acciones relacionadas con infraestructura, seguridad, movilidad, salud, educación, medio ambiente y cuidados. Entre los resultados que destacó se encuentran:

3 mil 600 obras realizadas y la recuperación de un millón de metros cuadrados de espacio público.

450 kilómetros de vialidades repavimentadas y 586 kilómetros iluminados.

32 Utopías construidas o en proceso, con más de 2 millones de personas beneficiadas por las ya entregadas.

Una inversión de 48 mil millones de pesos en el Metro durante dos años.

100 kilómetros de electromovilidad y la adquisición de 17 nuevos convoyes para el Tren Ligero.

40 kilómetros de nuevas líneas de Cablebús y 34 kilómetros de la ciclovía “La Gran Tenochtitlan”.

10 millones de plantas , árboles y arbustos sembrados.

643 acciones y obras de agua potable, drenaje y saneamiento, con una inversión de 7 mil millones de pesos.

Una reducción reportada de 24 por ciento en los delitos de alto impacto y cuatro meses consecutivos con homicidios en mínimos históricos.

3 mil 500 nuevas patrullas y un incremento de 50 por ciento en el número de videocámaras , para superar las 120 mil.

4.2 millones de vacunas contra el sarampión aplicadas y una estrategia de atención a la salud mental que ha alcanzado a más de un millón de jóvenes.

En educación, Brugada resaltó la renovación de 782 planteles mediante el programa “1, 2, 3 por mi Escuela”, así como la enseñanza musical para medio millón de niñas y niños y la entrega de 30 mil instrumentos. También planteó como próximos proyectos la construcción de tres universidades públicas en zonas periféricas y cinco preparatorias en pueblos originarios y regiones alejadas.

En materia social, destacó el avance del Sistema de Cuidados, la construcción de 32 Casas de las 3R’s y el crecimiento de 85 por ciento en la cobertura de los programas sociales durante sus dos primeros años, con una atención que alcanza a 2.6 millones de personas.

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El balance presentado por la Jefa de Gobierno también incluyó vivienda, recuperación de espacios públicos, infraestructura hídrica, turismo y atención territorial. En ese último rubro, el programa Casa por Casa acumuló 62 recorridos en 144 unidades territoriales y recibió cerca de 98 mil 700 solicitudes, de las cuales, según lo reportado, 94 por ciento ya habían sido atendidas.

El hilo que la mandataria buscó establecer entre estas acciones y su visión de ciudad fue el de una transformación que, más allá de las obras, se refleje en aspectos cotidianos: una vivienda digna, traslados más cortos, acceso a programas sociales, espacios públicos recuperados y oportunidades educativas y culturales.

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