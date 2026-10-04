Claudia Sheinbaum vuelve a presumir la soberanía nacional durante el Aniversario de la Armada de México

La presidenta abrió su mensaje con una referencia al papel del puerto de Veracruz en la defensa del territorio mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la defensa de la soberanía nacional y el derecho del pueblo mexicano a decidir libremente su destino durante la conmemoración del 205 Aniversario de la Armada de México y el 202 Aniversario de la Constitución de 1824, este domingo 4 de octubre, en el puerto de Veracruz.

En su discurso, la mandataria vinculó ambas efemérides con la construcción del México independiente: la organización de las instituciones responsables de defender al país y el establecimiento de una república representativa y federal. También reconoció la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, atención de emergencias y construcción de infraestructura estratégica.

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“Somos una nación soberana y tenemos el derecho de decidir por nosotros mismos nuestro destino”, expresó al recordar el triunfo de la República frente al imperio extranjero en 1867.

A lo largo de su intervención, sostuvo que la independencia, la democracia, las libertades y la justicia social deben orientar la actuación de las instituciones militares.

Sheinbaum destaca a Veracruz como símbolo de la soberanía nacional

La presidenta abrió su mensaje con una referencia al papel del puerto de Veracruz en la defensa del territorio mexicano. Recordó su denominación como cuatro veces heroico y mencionó los episodios de resistencia frente a fuerzas extranjeras en 1825, 1838, 1847 y 1914.

De acuerdo con su exposición, en esos acontecimientos participaron civiles, soldados, marinos y jóvenes cadetes, cuya actuación mostró que la defensa del país también depende de la valentía, la lealtad y el compromiso con la nación.

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“Por eso Veracruz es símbolo de la dignidad del pueblo de México”, afirmó.

Sheinbaum señaló que el puerto representa un punto de encuentro entre la historia nacional y la labor de quienes han defendido la independencia. Desde ese escenario, agradeció a los integrantes de las Fuerzas Armadas por su servicio y por acompañar a la población cuando enfrenta situaciones de emergencia.

Armada de México y Constitución de 1824: dos fechas ligadas al México independiente

La mandataria recordó que el 4 de octubre de 1821, pocos días después de consumarse la Independencia, la regencia encabezada por Agustín de Iturbide creó cuatro secretarías de Estado, entre ellas la Secretaría de Guerra y Marina.

Al frente de esa dependencia fue designado el teniente de navío Antonio de Medina Miranda, según explicó. La institución surgió cuando el país disponía de pocos recursos y enfrentaba amenazas para consolidar su independencia, mientras San Juan de Ulúa permanecía en manos españolas.

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Sheinbaum sostuvo que desde ese momento quedó definida una misión que acompañaría a las instituciones militares: defender la independencia, la soberanía y la integridad de la nación.

Tres años después, el 4 de octubre de 1824, México promulgó su primera Constitución federal. La presidenta destacó que ese ordenamiento reconoció al país como una república representativa y federal, con tres poderes.

“Se encuentran dos pilares de nuestra historia como país independiente: la organización de las instituciones encargadas de la defensa de la patria y la Constitución de la República”, señaló sobre la coincidencia de ambas conmemoraciones.

De Juárez a la Revolución: el recorrido histórico del discurso

En su intervención, Claudia Sheinbaum repasó las disputas entre proyectos federalistas y centralistas, las intervenciones extranjeras y los movimientos que dieron paso a nuevos ordenamientos constitucionales.

Al referirse al periodo de la Reforma, destacó la actuación del ejército liberal y la defensa del gobierno constitucional encabezado por Benito Juárez. También recordó la victoria del 5 de mayo de 1862 en Puebla y la continuidad de la resistencia hasta el triunfo republicano de 1867.

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Posteriormente, abordó la Revolución Mexicana, el gobierno de Francisco I. Madero y el golpe de Estado de 1913 que terminó con la vida del presidente y del vicepresidente José María Pino Suárez.

La mandataria explicó que el llamado de Venustiano Carranza para desconocer a Victoriano Huerta y restablecer la legalidad dio origen al ejército constitucionalista y abrió el camino hacia la Constitución de 1917.

Según su planteamiento, ese proceso histórico dio forma a unas Fuerzas Armadas vinculadas con las instituciones republicanas, la defensa del orden constitucional y las demandas de democracia y justicia social.

Fuerzas Armadas deben actuar con respeto a los derechos humanos

Uno de los puntos centrales del mensaje fue el compromiso expresado por la presidenta sobre los límites de la actuación militar y de seguridad.

“Las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo”, aseguró.

Sheinbaum señaló que sus tareas deben desarrollarse dentro del marco de la Constitución, con respeto a los derechos humanos y conforme al uso racional de la fuerza establecido por la ley. Al hablar de la Guardia Nacional, la describió como una institución creada para la protección de la población y la seguridad pública.

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También afirmó que se fortalece la presencia de las mujeres en las instituciones militares, en el contexto de su responsabilidad como primera mujer presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

Reconoce apoyo de marinos y soldados ante desastres

La presidenta destacó que el trabajo de las instituciones militares comprende la atención a comunidades afectadas por huracanes, terremotos e inundaciones, además de sus responsabilidades en materia de soberanía y seguridad.

Reconoció a marinos, soldados, pilotos, ingenieros, médicos, oficiales, almirantes y generales por su profesionalismo, lealtad y servicio. Asimismo, mencionó la participación de sus especialistas en proyectos de infraestructura estratégica.

“Gracias por estar al servicio de México, por defender nuestra soberanía y por estar al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesita”, manifestó.

Al cierre, Sheinbaum sostuvo que la grandeza del país reside en su población y en su capacidad para defender la libertad, enfrentar la adversidad y preservar la dignidad nacional. Concluyó con reconocimientos al puerto de Veracruz, la Secretaría de Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y el pueblo mexicano.

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