México

Estos son los artistas más sonados hoy en el top 10 de K-pop de iTunes México

La industria del K-Pop genera ganancias de miles de millones de dólares para Corea del Sur y ha catapultado las exportaciones televisivas y musicales

Pese a las diferencias culturales, el K-pop está conquistando a la industria musical internacional. (Infobae/Jovani Pérez)
Pese a las diferencias culturales, el K-pop está conquistando a la industria musical internacional. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

El éxito que ha conquistado el K-pop en los últimos años es indiscutible: diariamente se ven palabras en hangul (alfabeto coreano) dominando las tendencias mundiales de X (anteriormente Twitter), sus exponentes suman millones de vistas cada que lanzan algún clip musical en YouTube, son nominados a premiaciones de renombre como los Grammy y lideran los rankings más relevantes como los de Billboard o iTunes.

Con sus coreografías perfectamente coordinadas, sus canciones pegadizas y la mezcla de géneros y estilos que los conforman, es de esperarse que muchas plataformas de streaming muestren interés en medir el impacto del K-pop y realicen listas como el Top de canciones de K-pop de iTunes.

PUBLICIDAD

Basado en el número de descargas o compras digitales realizadas a través del sistema de Apple, el ranking de K-pop de iTunes está disponible para ser consultado a diario en al menos 39 países, entre ellos México, por lo que es un conteo que vale la pena revisar para conocer los sencillos favoritos del momento y no quedarse atrás en las tendencias.

Las canciones más escuchadas de K-Pop México

1. Nightlight (feat. MILLI)

Artista: Mark Tuan

2. everythingoes (with Nell)

Artista: RM

3. Into the Sun

Artista: BTS

4. Hooligan

Artista: BTS

5. Standing Next to You

Artista: Jung Kook

6. Who

Artista: Jimin

7. APT.

Artista: ROSÉ & Bruno Mars

8. Love Maze

Artista: BTS

9. Dynamite

Artista: BTS

10. Get Up

Artista: NewJeans

México es el país que más escucha K-Pop de Latinoamérica

Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)
Un breve recorrido por la historia del K-pop. (Infobae/Anayeli Tapia)

La música coreana en México es un fenómeno cultural y musical en pleno auge y según evidencia de plataformas globales como YouTube y Spotify, además de la actividad del mercado, indican que el país tricolor es el que mayor consumo y fandom de K-Pop tiene en Latinoamérica, e incluso es la séptima región a nivel mundial que más streaming hace, solo detrás de potencias como Japón, Estados Unidos e Indonesia.

PUBLICIDAD

Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Tijuana y Mérida, destacan por su alta cantidad de reproducciones de artistas como BTS y BlackPink, quienes son los grupos más populares entre el público mexicano. La gran pasión y apoyo de los fans mexicanos ha convertido al país en un destino clave para las giras internacionales de K-Pop, con una agenda creciente de conciertos y eventos que reflejan la fuerza y expansión de esta cultura.

Algunos de los artistas más importantes que han ofrecido conciertos en tierras mexicanas son BlackPink en 2023, Twice en 2024, Stray Kids en 2025 y BTS, los cuales visitaron por primera vez el país en 2014, mucho antes de que alcanzaran la popularidad mundial que hoy tienen, además de su asombroso regreso a la Ciudad de México en 2026.

Las competencias musicales dentro del k-pop

Lisa de BLACKPINK, la artista más reciente en recibir el premio "Best K-pop" en los VMA 2025. (REUTERS/Brendan McDermid)
Lisa de BLACKPINK, la artista más reciente en recibir el premio "Best K-pop" en los VMA 2025. (REUTERS/Brendan McDermid)

La influencia del K-pop en la cultura popular de Corea del Sur ha llevado a la creación de innumerables contenidos en torno a este género musical, una de ellas son las famosas competencias musicales.

Se trata de programas que se transmiten en diferentes plataformas televisivas surcoreanas donde los artistas promocionan sus canciones y álbumes a través de presentaciones en vivo.

Entre los programas más populares se encuentran Music Bank (KBS), Inkigayo (SBS), M Countdown (Mnet), Show! Music Core (MBC) y The Show (SBS MTV).

Cada uno de los programas tiene su propio enfoque y formato, pero generalmente combinan presentaciones de nuevos lanzamientos, entrevistas con los artistas y la premiación de la canción más destacada de la semana.

Como resultado de estas batallas, las bandas son galardonadas con los llamados "Wins", los cuales tienen un papel muy importante en los premios de fin de año conocidos como "Daesang”, que representan el mayor logro colectivo dentro de la industria tanto para el grupo como para sus sellos discográficos.

Temas Relacionados

Ranking K-pop en iTunes MéxicoRanking iTunes K-popiTunes K-pop Méxicomexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Sheinbaum vuelve a presumir la soberanía nacional durante el Aniversario de la Armada de México

La presidenta reconoció la labor de marinos y soldados, reivindicó la no injerencia en México y exhortó a preservar el respeto constitucional y democrático

Claudia Sheinbaum vuelve a presumir la soberanía nacional durante el Aniversario de la Armada de México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

El corto LGBT+ sobre el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco que es viral: crimen de Estado y amor en “otra vida”

Los actores Jason Romo y Eduardo Barquín protagonizan “Mejor ya vámonos”, un cortometraje LGBT+ escrito y dirigido por el cineasta Miguel Arath

El corto LGBT+ sobre el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco que es viral: crimen de Estado y amor en “otra vida”

“Tengo las fotos de cada contrato”: Mariana Ochoa cuenta qué ocurrió con Ari Borovoy y confiesa que aún quiere reunir a OV7

La cantante habló de las heridas que dejó la polémica entre la agrupación, pidió dejar atrás las confrontaciones públicas y abrió la puerta a un posible reencuentro

“Tengo las fotos de cada contrato”: Mariana Ochoa cuenta qué ocurrió con Ari Borovoy y confiesa que aún quiere reunir a OV7

Van 31 incidentes con armas de fuego en escuelas de México en lo que va de 2026: Nuevo León y Baja California encabezan la lista

Un análisis del investigador Víctor Sánchez Valdés detalla que este año ha registrado más hechos violentos en todo el país desde el 2000

Van 31 incidentes con armas de fuego en escuelas de México en lo que va de 2026: Nuevo León y Baja California encabezan la lista
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de octubre: arrestan a 2 mujeres que intentaron robar ropa con valor de 27 mil pesos en tienda de CDMX

Van 31 incidentes con armas de fuego en escuelas de México en lo que va de 2026: Nuevo León y Baja California encabezan la lista

Solicitó préstamos colectivos entre mujeres en Morelia y la secuestraron junto a su esposo: capturan a tres implicadas

Pobladores de Ajuchitlán advierten movilizaciones si no son localizados los 8 hombres ‘levantados’: “Paralizaremos la región”

Cabildo designa a Daniela Flores alcaldesa de Suchiapa tras detención de su antecesor por asociación delictuosa

ENTRETENIMIENTO

El Bogueto abandona concierto en Veracruz tras altercado con un fan y desata polémica en redes

El Bogueto abandona concierto en Veracruz tras altercado con un fan y desata polémica en redes

Amigas de Karina Torres alertan a fans por posible fraude en La Casa de los Famosos México: “Ya sabe Wendy”

El corto LGBT+ sobre el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco que es viral: crimen de Estado y amor en “otra vida”

“Tengo las fotos de cada contrato”: Mariana Ochoa cuenta qué ocurrió con Ari Borovoy y confiesa que aún quiere reunir a OV7

Marichelo Puente destapa la falla que cometió Jorge D’Alessio y culminó en su divorcio

DEPORTES

Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: en qué disciplinas ya clasificó México y en cuáles ya no puede participar

Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: en qué disciplinas ya clasificó México y en cuáles ya no puede participar

Mateo Chávez le explica a Jorge Campos la jugada por la que fue expulsado ante EEUU

Jonathan Aranda le da la victoria en el primer juego de la serie a los Rays sobre los Yankees con un cuadrangular

Selección Mexicana anuncia su convocatoria para el Mundial Femenil Sub 17

Rodrigo Huescas vuelve a jugar con el Copenhague después de un año