Alito Moreno denuncia ante la ONU violaciones sistemáticas del gobierno de México

El senador Alejandro Moreno entrega un escrito dirigido a António Guterres en el que sostiene que el Estado mexicano incumple tratados internacionales y pide que la comunidad internacional conozca lo que describe como una crisis institucional

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El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó una denuncia ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dirigida al secretario general António Guterres, en la que acusa al gobierno de Morena de incurrir en violaciones sistemáticas a compromisos internacionales. Según informó el propio senador a través de su cuenta de X (@alitomorenoc), el documento fue entregado “hace unos momentos” y busca poner en conocimiento de la comunidad internacional lo que calificó como una crisis institucional en México.

Los señalamientos centrales

De acuerdo con el mensaje difundido por Moreno, la denuncia sostiene que el Estado mexicano estaría incumpliendo la Carta de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de Palermo. Entre los puntos que expuso se encuentran:

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La presunta integración y publicación de listas de críticos , periodistas, medios y ciudadanos señalados por ejercer su libertad de expresión.

Denuncias de censura y persecución política contra opositores.

Cuestionamientos sobre la obligatoriedad de entregar datos biométricos para el registro de líneas telefónicas.

La crisis de desaparición forzada de personas en el país.

Señalamientos de colusión entre autoridades emanadas de Morena y cárteles del crimen organizado, así como la que describió como “captura” de órganos electorales, en particular del INE.

Estas afirmaciones corresponden a la versión expuesta por el propio Moreno y no fueron corroboradas de manera independiente ante la ONU al momento de esta nota.

Un antecedente reciente en Washington

La denuncia ante la ONU se suma a una acción previa del dirigente priista: apenas el 10 de agosto, Moreno había presentado una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos contra tres consejeros del INE —Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga—, luego de que el organismo electoral le ordenara retirar publicaciones en las que calificaba a Morena como “narcopartido”. En esa ocasión, el senador solicitó que la actuación de los funcionarios fuera revisada bajo la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, y citó como precedente la sanción impuesta en 2025 al juez brasileño Alexandre de Moraes. En aquel momento, Moreno ya había adelantado que llevaría el caso ante la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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La postura del PRI

En su mensaje de este jueves, Moreno reiteró que su partido “va a dar la batalla dentro y fuera de México” y afirmó que continuará recurriendo a las instancias internacionales que considere necesarias. “No vamos a guardar silencio mientras quieren someter al país”, escribió, y añadió que el PRI “siempre defenderá la democracia, los derechos y las libertades de todas y todos los mexicanos”.