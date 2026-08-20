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Becas para el Bienestar Mexiquenses en el Extranjero 2026: cómo aplicar a uno de los apoyos de hasta $350,000 pesos

El programa incluye inscripción y colegiatura, materiales, hospedaje, alimentos, seguro internacional de gastos médicos, vuelos redondos y un monto para gastos personales, con topes distintos para cursos técnicos y de idioma

Joven sonriente con gorra y sudadera roja sostiene una carta de beca y un pase de abordar. Detrás hay banderas de México y Estados Unidos, y personas.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia de entrega y señaló que para una parte de los beneficiarios será la primera vez que salgan del país (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Gobierno del Estado de México entregó 910 “Becas para el Bienestar Mexiquenses en el Extranjero” el pasado 14 de agosto, con una inversión de $200 millones de pesos para financiar estancias académicas en ocho países durante el segundo semestre de 2026.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia de entrega y señaló que para una parte de los beneficiarios será la primera vez que salgan del país. “Esta beca es más que una oportunidad académica, es la posibilidad de regresar con nuevas ideas para contribuir directamente al desarrollo de sus comunidades, del Estado de México y del país”, afirmó.

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Gobierno Edomex/ facebook

Quiénes son los becarios y a dónde van

Los 910 beneficiarios provienen de 93 instituciones públicas de educación superior del estado. De ese total, 865 son estudiantes de licenciatura e ingeniería y 45 son docentes en activo.

Las estancias se desarrollarán entre agosto y noviembre de 2026 en Canadá, Irlanda, Inglaterra, Malta, España, Noruega, China y Chile.

Qué cubre la beca y cuánto vale

El apoyo es integral. Cada beca financia inscripción y colegiatura, materiales del curso, hospedaje, alimentación, seguro internacional de gastos médicos, boletos de avión de ida y vuelta, y gastos personales durante la estancia.

El monto varía según el tipo de programa: hasta $350,000 pesos para quienes realizarán cursos técnicos, y hasta $160,000 pesos para quienes cursarán programas de perfeccionamiento del idioma inglés.

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Dos tipos de programas: inglés y cursos técnicos

De las 910 becas entregadas, 625 corresponden a perfeccionamiento del idioma inglés y 285 a cursos técnicos impartidos en inglés o español.

Estas últimas se concentran en áreas como Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Transformación Digital, Salud, Seguridad, Liderazgo, Pedagogía e Ingeniería, según informó el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación estatal, Miguel Ángel Hernández Espejel.

Mujer joven sonriendo al aire libre con carta de aceptación y visa de estudiante, un edificio universitario moderno y montañas nevadas al fondo.
El programa está dirigido a estudiantes de instituciones públicas estatales: Tecnológicos de Estudios Superiores (TES), Universidades Tecnológicas (UT), Universidades Politécnicas (UP), universidades estatales, escuelas normales y el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para futuras convocatorias

El programa está dirigido a estudiantes de instituciones públicas estatales: Tecnológicos de Estudios Superiores (TES), Universidades Tecnológicas (UT), Universidades Politécnicas (UP), universidades estatales, escuelas normales y el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (ISCEEM), entre otras.

Para participar, los estudiantes deben estar inscritos a partir del quinto semestre o séptimo cuatrimestre de licenciatura, ingeniería o técnico superior, y acreditar un promedio mínimo de 8.5 en el periodo inmediato anterior.

En materia de idioma, se exige un nivel B1 del Marco Común Europeo como mínimo para cursos de inglés general, y B2 para los cursos técnicos impartidos en ese idioma. También se requiere pasaporte mexicano con vigencia superior a seis meses después del término de la estancia, o comprobante de que está en trámite al momento de la solicitud.

No pueden participar quienes ya reciban otra beca federal, estatal o municipal con el mismo propósito durante el ciclo escolar vigente. El registro debe realizarse en tiempo y forma a través de la convocatoria oficial de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México.

El contexto educativo detrás del programa

El secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado Carrillo, estuvo presente en la ceremonia y respaldó la iniciativa por alinearse con los objetivos de la presidenta Claudia Sheinbaum de garantizar la educación como un derecho.

En el mismo acto, Gómez Álvarez presentó un balance de acciones educativas del estado en 2026: rehabilitación integral de 460 planteles, entrega de mobiliario a 4,039 escuelas y más de 72,000 estudiantes mexiquenses con algún tipo de beca estatal activa.

Canadá y España, los destinos con más becarios

Seis personas con mochilas y libros sobre un puente azul. Al fondo, edificios, el Ángel de la Independencia, la Torre Skytree y el Monte Fuji.
Canadá concentra la mayor parte, con 325 estudiantes, seguido de España con 205. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución de los 910 beneficiarios no es uniforme entre los ocho países. Canadá concentra la mayor parte, con 325 estudiantes, seguido de España con 205.

Irlanda, Inglaterra y Malta recibirán a 100 estudiantes cada uno. Los destinos con menor número de plazas son Chile con 34 becarios, China con 31 y Noruega con 15.

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