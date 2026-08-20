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Así localizaron las fosas del ayuntamiento de Altepexi donde terminaban los perros recogidos de la calle

Peritos de la Fiscalía de Puebla determinaron que los perros recogidos por la estancia canina de Altepexi murieron por traumatismo craneoencefálico

Peritos de la Fiscalía de Puebla determinaron que los perros recogidos por la estancia canina de Altepexi murieron por traumatismo craneoencefálico
Peritos de la Fiscalía de Puebla determinaron que los perros recogidos por la estancia canina de Altepexi murieron por traumatismo craneoencefálico
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La Fiscalía General del Estado de Puebla investiga al Ayuntamiento de San Francisco Altepexi tras el hallazgo de dos fosas clandestinas con restos de perros, descubiertas en junio de 2026 por la asociación civil TAC, Una Protección al Entorno. Los canes fueron recogidos de la vía pública por personal del control canino municipal y, según las necropsias practicadas por peritos, murieron a causa de traumatismo craneoencefálico, lo que indica que los animales fueron golpeados hasta la muerte en lugar de ser puestos en adopción conforme a la ley.

El caso comenzó con la búsqueda de un perro comunitario llamado Chilaquil, cuyo paradero se desconoce hasta hoy.

Chilaquil, el perro que destapó las fosas del Ayuntamiento de Altepexi

Chilaquil era un can callejero que recorría las calles de San Francisco Altepexi y era cuidado por un vecino del municipio. Una noche, el animal salió y no regresó, por lo que su familia adoptiva inició su búsqueda entre conocidos y vecinos de la zona.

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Los vecinos informaron a los tenedores de Chilaquil que personal de la estancia canina municipal lo había recogido. El propio personal del área confirmó que el animal había sido levantado de la vía pública, pero señaló que había desaparecido y que desconocía su paradero.

Cinta amarilla con la frase "NO PASE" escrita en negro, visible en primer plano durante la noche con luces borrosas en el fondo.
Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la falta de respuesta, los tenedores del perro acudieron al área jurídica de TAC, Una Protección al Entorno. La asociación los apoyó para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

Catalina Aguilar Delgado, integrante del área jurídica de TAC, confirmó que el reporte del caso llegó a la organización desde principios de junio de 2026. La asociación dio seguimiento a la denuncia y solicitó la intervención de la Policía Municipal para revisar los puntos señalados por los vecinos.

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La Policía Municipal de Altepexi se negó a intervenir en las fosas

Los elementos de la Policía Municipal de Altepexi se negaron a actuar tras recibir el aviso de TAC sobre la existencia de las fosas. Ante esa negativa, la asociación trasladó el caso directamente a la FGE de Puebla.

Fue así como los activistas de TAC, con el apoyo de vecinos, localizaron una primera fosa en un terreno contiguo a las instalaciones de la estancia canina municipal. Días después, una segunda excavación fue detectada en el interior del panteón municipal conocido como Tlalcualpa.

En ambas fosas se hallaron cuerpos de perros, varios de ellos dentro de bolsas negras. El número exacto de animales recuperados no ha sido precisado por las autoridades, aunque TAC señaló que la cantidad es considerable.

El personal del Ministerio Público fue quien realizó el levantamiento de los cadáveres tras recibir el aviso de la asociación. Los peritos especializados de la FGE recolectaron los indicios y abrieron la carpeta de investigación correspondiente.

Las necropsias y la cadena de responsabilidades en el caso

Las necropsias practicadas a los restos recuperados determinaron que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico. Esa conclusión pericial indica que los animales fueron privados de la vida a golpes, no mediante un procedimiento veterinario regulado.

Patricia Aguilar Delgado, presidenta de TAC, precisó que “ningún ayuntamiento tiene facultades para sacrificar animales fuera de lo que marca la ley”. Subrayó además que la eutanasia humanitaria es un procedimiento médico que solo puede practicarse ante sufrimiento grave e irreversible, por personal veterinario capacitado y con los medicamentos y protocolos específicos para ese fin.

Primer plano de una cinta amarilla con el texto "PROHIBIDO EL PASO" sobre una calle oscura con edificios y luces urbanas de fondo.
Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el Paso" bloquea una calle oscura en Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La titular de TAC advirtió que el caso involucra una cadena de responsabilidades: “desde quien dio la orden, quien recogía a los animales, la persona que los golpeaba hasta matarlos y quien los llevó hasta la fosa”. Cada eslabón de esa cadena, dijo, debe responder conforme a la ley.

Aguilar Delgado recordó que el Código Penal establece que las sanciones por maltrato animal se incrementan a la mitad cuando el delito es cometido por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo. La asociación señaló que existen datos adicionales de la investigación que se revelarán en etapas posteriores del proceso.

La ley obliga a los ayuntamientos a resguardar a los animales recogidos de la vía pública, brindarles atención veterinaria y canalizarlos a procesos de adopción responsable. En el caso de Altepexi, la presunta práctica habría sido la contraria: recoger a los perros y exterminarlos.

Dos denuncias ante la FGE y el estado actual de la investigación

Hasta el cierre de esta nota, la FGE de Puebla mantiene abiertas dos carpetas de investigación: una por la desaparición de Chilaquil y otra por el hallazgo de las fosas y los cuerpos de los animales. Funcionarios del Ayuntamiento de San Francisco Altepexi enfrentan procedimientos de investigación ante esa instancia estatal.

La asociación TAC reiteró que su organización continuará con el seguimiento del caso, independientemente de si los animales tienen o no quien los reclame. “Un animalito no significa que nadie pueda hacer algo por ellos, nosotros vamos a ver por ellos tengan o no quien los reclame”, afirmó Aguilar Delgado.

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