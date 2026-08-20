Hormiga González y Mateo Chávez podrían reencontrarse en Europa

Hormiga González podría reencontrare con Mateo Chávez (@miseleccionmx)

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Hormiga González y Mateo Chávez se perfilan para reencontrarse en el futbol europeo, luego de que el Armando está a punto de cerrar su fichaje con Olympiacos de Grecia, lo que podría llevarlo a enfrentar al AZ Alkmaar de Chávez en la fase de grupos de la Europa League.

El traspaso de la Hormiga, que ronda los 12 millones de dólares por el 80% de la carta del atacante, representa una de las transferencias mexicanas más relevantes del verano.

Olympiacos comenzará la temporada ante Atromitos y tendrá duelos de alto voltaje contra Panathinaikos, PAOK y AEK, además de la Europa League. (Ilustración: Jovani Pérez)

Dos mexicanos formados en Chivas podrían verse las caras en la Europa League

El fichaje de González con Olympiacos se encuentra prácticamente cerrado y solo falta la confirmación oficial. Cabe señalar que tras la eliminación de los griegos en la ronda previa de la Champions League, el club disputará la fase de grupos de la Europa League, donde el AZ Alkmaar figura como posible rival.

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La historia de González y Chávez inició en Aguascalientes y continuó en las fuerzas básicas de Chivas, donde ambos hijos de exfutbolistas, Armando González padre y Paulo César Chávez, coincidieron antes de debutar profesionalmente.

Mateo Chávez, jugador de Chivas, disputa el balón FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

El 13 de enero de 2024, González y Chávez debutaron en la Liga MX durante el empate entre Chivas y Santos Laguna. Mateo arrancó como titular y Armando ingresó en la segunda mitad.

Poco tiempo después, Chávez se consolidó como lateral izquierdo en el AZ Alkmaar, mientras González fue campeón de goleo en el Apertura 2025 y subcampeón en el Clausura 2026, sumando 24 goles antes de su salto a Europa.

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Hormiga y Mateo: dos carreras en ascenso

El posible cruce entre Hormiga y Mateo en la Europa League representa una nueva etapa en sus trayectorias, luego de haber compartido vestidor en México y dar el salto al fútbol europeo. Este reencuentro internacional resalta la influencia de la formación en Club Deportivo Guadalajara para proyectar talento mexicano al extranjero.

Armando recibió camisetas y múltiples obsequios de los aficionados. Además firmó autógrafos a decenas de niños y adultos que vestían los colores del Rebaño Sagrado. (Cr´deito especial: X/ @jenopistaches)

Armando “La Hormiga” González, originario de Celaya, Guanajuato (nacido el 20 de abril de 2003), es un delantero mexicano que brilló en las fuerzas básicas de Chivas, se proclamó campeón de goleo en la Liga MX durante el Apertura 2025 con 12 tantos y debutó con la Selección Mexicana, consolidando así un ascenso vertiginoso que lo llevó al fútbol europeo.

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Por su parte, Mateo Chávez García, nacido en Monterrey en 2004 e hijo del exjugador Paulo César “Tilón” Chávez, se formó también en la cantera de Chivas, emigró al AZ Alkmaar de Países Bajos, y se estableció como internacional absoluto con la Selección Mexicana.