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Masad despotrica contra Karina Torres tras haberlo nominado: “Qué hipócrita”

El creador de contenido no ocultó su sorpresa al descubrir quién le otorgó puntos durante la reciente gala del reality

Masad Altamimi
Masad Altamimi
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La tensión dentro de La Casa de los Famosos México volvió a subir después de que Masad reaccionara a la nominación de esta semana y, en particular, a los puntos que recibió de Karina Torres, con quien había mantenido una convivencia cercana dentro del reality.

En una conversación con Brianda Deyanara, el participante dejó ver su desconcierto al hablar de la decisión de Karina. “Yo, en shock con Karina. En shock, en shock. No mames, güey”, expresó, dejando claro que no esperaba aparecer entre las personas elegidas por ella.

Su molestia aumentó al considerar que la actitud de la creadora de contenido hacia él había sido amistosa. “Es como hipocresía, qué hipócrita, en serio”, reclamó Masad, quien cuestionó que alguien con quien había compartido bromas y muestras de cariño terminara otorgándole puntos.

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Masad no se guardó lo que piensa de Karina

Altamimi recibió "luz verde" por parte de Karina torres para defenderse
Altamimi recibió "luz verde" por parte de Karina torres para defenderse de las burlas. (Captura de pantalla )

Durante la charla, Masad explicó que su sorpresa no estaba relacionada únicamente con haber sido nominado, sino con la persona de quien recibió los puntos. “No pienso… como muestra mi cariño, muy buen amigo, jugando mucho, bromeando mucho, la-la-la-la”, comentó al recordar la dinámica que ambos habían mostrado dentro de la casa.

El participante señaló que, pese a esa cercanía, decidió acercarse a otras personas durante la convivencia. Sin embargo, según su relato, Karina terminó colocándolo entre sus objetivos de nominación. “Al final, yo me acerqué con otras personas, porque escoge a mí tres puntos. Es como: ¿qué pedo?”, cuestionó.

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Sus palabras dejan ver que Masad percibió una contradicción entre la relación que había construido con Karina y la decisión tomada durante la nominación. Por ahora, la conversación muestra únicamente la postura de Masad y no incluye una respuesta de Karina a sus señalamientos.

Así quedó la lista de nominados de esta semana

Nueve retratos digitales de personas, cinco hombres y cuatro mujeres, con diferentes prendas y peinados, fondo rosa
Una ilustración digital muestra a los nueve habitantes de LCDLFM sentenciados en la cuarta gala de nominación, con diversas expresiones faciales. (Especial Infobae México)

La gala dejó una lista amplia de participantes en riesgo. Ese Pérez recibió 10 puntos; Ernesto Laguardia, 16; Cynthia Klitbo, 12; Masad, 7; Brianda, 7; Memo Schutz, 9; Yahir, 10; Flor Vigna, 7, y Moisés, 7.

Mariana Ochoa quedó nominada directamente por Gema, mientras que el resto de los nombres llegó a la placa mediante el reparto de puntos realizado durante la dinámica.

Con este escenario, la nominación de Masad adquiere un ingrediente adicional: su inconformidad con Karina. No solo deberá enfrentar la incertidumbre sobre su permanencia en el programa, sino también la tensión que sus declaraciones podrían provocar dentro de la convivencia.

La cercana relación entre Masad y Karina quedó bajo la lupa

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Antes de esta nominación, Masad y Karina habían mostrado una convivencia marcada por bromas, conversaciones y muestras de compañerismo. Precisamente por esa cercanía, el reaccionó con mayor sorpresa al descubrir que ella decidió otorgarle puntos.

Masad hizo referencia directa a esa dinámica al recordar que ambos habían estado “jugando mucho” y “bromeando mucho”, elementos que, desde su perspectiva, no parecían coincidir con la decisión tomada durante la gala.

Ahora queda por verse si Karina responderá a las palabras de Masad o explicará las razones detrás de su nominación. Mientras tanto, una relación que parecía transcurrir entre bromas y compañerismo quedó en el centro de la polémica dentro de la casa.

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