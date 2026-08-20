Roberto Velasco rechaza artículo de The Wall Street Journal sobre censura en México: “No es una cuestión de retórica, es evidencia”

Roberto Velasco. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

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El canciller Roberto Velasco, a través de un articulo de opinión en The Wall Street Journal, aseguró que la prensa mexicana sigue manteniendo su libertad bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, tras los señalamientos publicados por la columnista Mary O’Grady días atrás en ese mismo medio.

“México vive el momento más libre y democrático de su historia. Durante la mayor parte de un siglo, un solo partido controló el espectro radioeléctrico y gobernó para unos cuantos, mientras que los periodistas rara vez tenían acceso al presidente”, declaró.

Recordó que día con día, la mandataria mexicana responde todas las dudas y cuestionamientos de las y los periodistas, no solo durante La Mañanera del Pueblo, también en eventos realizados en diversas regiones del país.

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El funcionario respondió a los comentarios de Mary O’Grady y rechazó que los medios nacionales estén silenciados. “Determinar si un gobierno está censurando a su prensa no es una cuestión de retórica. Es una cuestión de evidencia, y los hechos contradicen su afirmación”.

Canciller defiende los lineamientos de los derechos de las audiencias

Asimismo, señaló que una de las dos cadenas de televisión más grandes de México mantienen una línea editorial abiertamente crítica hacia este gobierno, y su concesión permanece intacta, así como la libertad de expresión de los comunicadores.

“Los académicos citados por la señora O’Grady tienen libertad para publicar sus opiniones en México, en una revista cuya línea editorial también ha sido crítica del gobierno”, resaltó el líder de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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Comunicado de Roberto Velasco. (captura de pantalla)

En cuanto a los lineamientos de los derechos de las audiencias, afirmó que corresponden a un beneficio para los radioescuchas y televidentes mexicanos, donde su cumplimiento, en primera instancia, recae en un defensor de las audiencias designado por cada cadena de comunicación y que no se extenderán a la prensa escrita.

“El Congreso mexicano legisló este marco y nuestra Suprema Corte determinó que los derechos de las audiencias tienen precedencia sobre los intereses comerciales de los concesionarios”, indicó.

Wall Street Journal acusa a Sheinbaum de dar “luz verde a la censura”

El reciente anteproyecto de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que exige a radiodifusoras y televisoras adoptar códigos de ética y mecanismos de atención a quejas, ha desatado una fuerte polémica.

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La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta críticas luego de que The Wall Street Journal calificara la medida como un impulso a la censura, al permitir que una agencia del gobierno determine la veracidad del periodismo. Diversos sectores, incluidos periodistas y empresarios, han expresado inquietudes por el posible impacto en la libertad de expresión.

Durante conferencias públicas, la jefa de Estado negó que los nuevos lineamientos busquen silenciar a los medios. Explicó que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión participó en la elaboración del proyecto y que el objetivo es proteger los derechos de las audiencias, no restringir contenidos. Sin embargo, el tema se intensificó cuando la consejera jurídica de la Presidencia presentó un análisis que identificó a medios y periodistas influyentes en redes sociales, lo que fue visto por críticos como una práctica intimidatoria.

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La consulta pública sobre estas reglas concluye el 21 de agosto, sin una versión definitiva aún aprobada. Organizaciones como Artículo 19 alertan sobre el potencial riesgo para la prensa, señalando el contexto de violencia y hostilidad hacia comunicadores en México.