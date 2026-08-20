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La Mincha cobraba 3 mdp por cosechar aguacate: su captura llevó hasta El Tío Lako

Dionicio M. E., alias La Mincha, fue detenido cuando acudió a cobrar el dinero exigido a un productor de Peribán; la investigación posterior permitió ubicar a un operador del CJNG

Aguacate partido que contiene el logo del CJNG y billetes, sujeto por manos con tatuajes y cadenas. Cuatro agricultores observan la escena.
La Mincha fue detenido en Peribán cuando acudió a cobrar los 3 millones de pesos exigidos a un productor de aguacate. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La exigencia parecía imposible: 3 millones de pesos para permitirle a un productor de Peribán, Michoacán, cosechar el aguacate de su propia huerta. El presunto responsable era Dionicio M. E., alias La Mincha, cuya detención no sólo permitió desarticular una operación de extorsión, sino que abrió una pista que llevó a las autoridades hasta Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, señalado como uno de los operadores relevantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

La Mincha fue detenido el pasado 10 de agosto en Peribán, después de que el productor acudiera ante las autoridades para denunciar las amenazas y el cobro impuesto para permitirle continuar con la recolección de su cosecha.

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De acuerdo con las investigaciones, el presunto extorsionador utilizaba el nombre de una organización criminal para intimidar a sus víctimas y obtener dinero a cambio de permitirles trabajar.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que, tras recibir la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, se implementó un operativo para realizar un pago controlado. La Mincha acudió al lugar para cobrar y fue detenido por las autoridades.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial y vinculado a proceso por extorsión. Un juez determinó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

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La extorsión que comienza en el árbol

El caso muestra una modalidad de cobro criminal que va más allá de exigir cuotas a comerciantes o transportistas: los grupos criminales buscan obtener ganancias directamente de los productores agrícolas.

En este caso, el agricultor debía pagar para poder recoger el fruto de una actividad en la que previamente había invertido en tierras, árboles, fertilizantes, trabajadores y mantenimiento.

Peribán forma parte de uno de los principales corredores productores de aguacate de Michoacán, junto con municipios como Los Reyes, Tancítaro y Uruapan, donde la producción, empaque, traslado y comercialización del llamado “oro verde” genera una importante actividad económica.

Esa riqueza también ha convertido a productores, empacadores, transportistas y comerciantes en objetivos de organizaciones criminales que buscan apropiarse de una parte de las ganancias mediante amenazas y cobros ilegales.

En el caso de La Mincha, la investigación apunta a que el supuesto extorsionador se colocaba prácticamente entre el productor y su propia cosecha, al exigirle dinero como condición para continuar con la recolección.

La investigación por extorsión permitió a las autoridades avanzar hacia la estructura relacionada con El Tío Lako. (X/HEARST_BB/@IsaackdeLoza)
La investigación por extorsión permitió a las autoridades avanzar hacia la estructura relacionada con El Tío Lako. (X/HEARST_BB/@IsaackdeLoza)

De La Mincha a El Tío Lako

La captura de Dionicio M. E. no significó el cierre de la investigación. Las autoridades continuaron analizando sus contactos y la estructura criminal con la que presuntamente mantenía vínculos.

Ese seguimiento permitió avanzar hacia Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, identificado como cabeza de Los Guerreros, una estructura vinculada al CJNG con presencia en el occidente de Michoacán y zonas cercanas a los límites con Jalisco.

El Tío Lako adquirió especial relevancia en el reacomodo del CJNG después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, debido a la cercanía que mantenía con el fundador de la organización, de quien era considerado compadre.

Además, Rubén Guerrero Valadez, El R1, hijo de El Tío Lako, murió durante el operativo en el que perdió la vida Oseguera Cervantes, lo que evidenció la cercanía entre ambas estructuras.

En ese contexto, las autoridades buscan identificar a los mandos y operadores que pretenden conservar posiciones territoriales y capacidad de operación dentro del CJNG.

La pareja sentimental del Tío Lako es la primera de las mujeres que se ve en la imagen del traslado. Crédito: Especial
La pareja sentimental del Tío Lako es la primera de las mujeres que se ve en la imagen del traslado. Crédito: Especial

La investigación que comenzó con una denuncia por 3 millones de pesos para cosechar aguacates terminó convirtiéndose así en una pieza para avanzar contra una estructura criminal de mayor alcance.

El caso se suma además a la detención de Cristian “N”, alias El Vikingo, realizada tres días antes en Tiamba, cerca de Uruapan. Según la SSP de Michoacán, este presunto extorsionador fue detectado durante una reunión en la que aparentemente establecía cobros con productores de aguacate.

Las autoridades estatales y federales han presentado ambas detenciones como parte de las acciones para combatir la extorsión en las regiones productoras de Michoacán, donde el control criminal de las actividades agrícolas representa uno de los principales retos de seguridad.

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