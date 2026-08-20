Personas en situación de calle deben ser sujetos de derechos, advierte Conapred: no se debe limitar a programas sociales Crédito: Cuartoscuro

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El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) emitió un llamado a transformar la visión gubernamental y social sobre las personas sin hogar. El organismo enfatizó que este sector poblacional debe ser reconocido como sujeto pleno de derechos, como parte del Día Internacional por las Luchas de las Poblaciones Callejeras, que se conmemora cada 19 de agosto.

La urgencia de este pronunciamiento responde a cifras recientes, pues de acuerdo con el último censo de la Secretaría de Bienestar Social e Igualdad Social (Sebien) y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), la capital del país registra actualmente a 2 mil 878 personas habitando en el espacio público. Este dato representa un incremento del 155% en comparación con los mil 124 casos documentados apenas en 2024.

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En la Ciudad de México, las alcaldías de Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa concentran la mayor parte de este sector. El organismo aclaró que vivir en la calle no obedece a una elección personal, sino que es consecuencia directa de la exclusión sistemática, la falta de redes de apoyo y la pobreza extrema.

“Limpieza social” durante el Mundial 2026: desalojos y abusos en el espacio público

Un factor, considerado por Conapred como grave, fue que durante la celebración del Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México. Apoyándose en reportes de la asociación civil El Caracol, se denunciaron operativos de hostigamiento y desplazamiento forzado en demarcaciones como Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán.

Estas acciones institucionales, calificadas por el Consejo como “limpieza social”, buscaron invisibilizar la pobreza urbana ante los ojos del mundo. Dichos operativos derivaron en la destrucción de pertenencias, agresiones y un severo impacto en la salud física y mental de los afectados, profundizando el trauma y su vulnerabilidad diaria.

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El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) emite un pronunciamiento sobre el reconocimiento de los derechos de las personas en situación de calle. (@COPRED_CDMX)

Frente a esta criminalización, subrayó la necesidad imperativa de cambiar el paradigma social. Las personas en situación de calle no deben ser percibidas únicamente como receptoras pasivas de ayudas o beneficiarias de caridad.

Por el contrario, poseen una capacidad de agencia vital: trabajan, estudian, cuidan de otros, tejen sólidas redes de apoyo y sostienen proyectos de vida. Por ello, resulta indispensable abrir espacios formales donde sus voces incidan directamente en el diseño de las políticas públicas que les impactan.

Nuevas políticas públicas: cero barreras burocráticas para servicios de salud

Para garantizar una vida libre de violencia, el pronunciamiento instó a las autoridades a erradicar de forma definitiva las políticas higienistas. Esto exige capacitar a los cuerpos de seguridad para evitar abusos policiales por el simple hecho de existir en las calles.

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Un paso crucial exigido es la reforma de los protocolos de atención institucional para eliminar requisitos excluyentes, como el comprobante de domicilio o la identificación oficial, para recibir atención médica de urgencia o acceder a programas de seguridad social.