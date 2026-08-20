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EEUU estaría interesado en el entramado de huachicol fiscal de México por el caso de los Farías Laguna, asegura experto

David Saucedo, experto en seguridad pública, detalló en entrevista con Infobae México que la reunión de Fernando Farías con la DEA y FBI sería una muestra de este interés

Fernando Farías Laguna se encuentra detenido en Argentina, a la espera de su traslado a México para enfrentar acusaciones de presunto huachicol fiscal. (Infobae-Itzallana)
Fernando Farías Laguna se encuentra detenido en Argentina, a la espera de su traslado a México para enfrentar acusaciones de presunto huachicol fiscal. (Infobae-Itzallana)
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El interés de Estados Unidos por participar en el caso de los hermanos Farías Laguna podría deberse a que sus agencias están involucradas en las investigaciones que dieron a conocer la red de tráfico de hidrocarburos transfronterizo.

David Saucedo, experto en seguridad pública, afirmó en entrevista con Infobae México que la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se debería a la información de inteligencia que compartieron con México para detectar la red.

Y es que este jueves Félix Helou, abogado que encabeza la defensa de Fernando Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), reveló que agentes del FBI y la DEA solicitaron una reunión con su cliente, pero precisó que no sabía lo que hablaron.

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Para Saucedo, la conversación de ambas agencias con Farías tiene una explicación directa: “La fuente original de la investigación fue en los Estados Unidos”. Además, señaló que las detenciones realizadas en México se concretaron gracias a información de inteligencia que proporcionó el gobierno de ese país.

Estados Unidos tendría la intención de actuar como un supervisor del caso

Fernando Farías fue detenido en el mes de abril en Argentina. Crédito: Especial
Fernando Farías fue detenido en el mes de abril en Argentina. Crédito: Especial

El experto aseguró que, aunque la causa penal la lleva la Fiscalía General de la República (FGR), Estados Unidos también podría estar interesado en la extradición de Fernando Farías para dar seguimiento a las investigaciones.

“Tendría que haber un acuerdo entre los tres países —Argentina, México, Estados Unidos— para ver en qué sentido va la extradición y a qué país es conducido Farías”, señaló.

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Sin embargo, uno de los puntos más importantes revelados en medio del proceso de traslado de Fernando Farías a México -a pesar de que sus abogados afirman que no fueron notificados y que el excontralmirante mantiene acusaciones inconclusas en Argentina- es que el periodista Arturo Ángel reportó que el contexto de la negociación para traslado a México sería que Estados Unidos intervino para convencer al gobierno de Javier Milei para entregarlo sin extradición.

Al respecto, Saucedo explicó que podría deberse a la intención de Estados Unidos para fungir más como un supervisor de las acciones realizadas por México debido al entramado de la red, la cual alcanzó a la Marina y ha puesto en el ojo a funcionarios públicos como Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Casos de marinos muertos y la mención de funcionarios en la red de huachicol fiscal

(Jovani Pérez/ Infobae México)
Manuel Roberto Farías Laguna, hermano de Fernando, se encuentra recluido en el penal del Altiplano. (Jovani Pérez/ Infobae México)

“Es muy difícil que el gobierno mexicano se investigue a sí mismo”, dijo Saucedo al mencionar las ocho muertes de marinos relacionados con el caso de huachicol fiscal, así como las menciones de funcionarios públicos por parte de testigos con los que cuenta la FGR.

Además, mencionó que esta supervisión o tutelaje que haría EEUU se trata de una desconfianza estructural acumulada hacia el sistema judicial tras el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en territorio estadounidense y repatriado a México por su solicitud.

“Ya en México no solo no fue investigado, sino que fue condecorado”, recordó Saucedo. Esto, dijo, fue “algo que generó mucha molestia en círculos de Estados Unidos, porque había un compromiso para investigarlo”.

Ese episodio habría motivado a EEUU a llevar la investigación sobre la red de huachicol fiscal transfronterizo “bajo la supervisión, el incentivo y la presión de los norteamericanos”, aunque formalmente la causa penal esté radicada en la FGR.

El objetivo final: llegar a funcionarios de alto nivel del gobierno de AMLO

La defensa de Fernando Farías aseguró que el excontralmirante notificó por WhatsApp a su tío, el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, sobre la red de huachicol fiscal. Foto: Agencias
La defensa de Fernando Farías aseguró que el excontralmirante notificó por WhatsApp a su tío, el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, sobre la red de huachicol fiscal. Foto: Agencias

Saucedo también afirmó que Estados Unidos intentaría ir más allá de los operadores directos de la red: “Todo esto apunta hacia funcionarios de alto nivel del Gobierno de México. Eso es lo que están procurando los norteamericanos”, afirmó.

Describió que la estructura que cometió el tráfico de hidrocarburos lo hacía en tres capas:

  • Empresas que realizaban compras ficticias de combustible en Estados Unidos.
  • Funcionarios de la Secretaría de Marina que operaban una supervisión falsa en puertos y aduanas mexicanas para permitir el ingreso del producto.
  • Grupos del narcotráfico que integrarían al Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y, “con toda certeza”, el Cártel de Sinaloa, las cuales que se encargaban de comercializar y distribuir el combustible ya en tierra.

“Están combatiendo de manera integral al aparato empresarial, el aparato político y el aparato criminal que se involucraron en el tráfico de combustible”, detalló respecto a la participación de EEUU en las investigaciones.

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