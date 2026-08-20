IMSS Bienestar bajo la lupa por violencia obstétrica: acumula tres recomendaciones de la CNDH en tres semanas

La violencia obstétrica y la muerte materna son evidencias de la falta de atención con enfoque de género en el sector Salid. Foto: Juan Thomes

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El Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR) enfrenta una serie de señalamientos por violencia obstétrica en varios de sus hospitales, luego de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera tres recomendaciones en menos de un mes. La última recomendación, fechada el 20 de agosto de 2026, exige la reparación del daño tras el fallecimiento de una mujer indígena náhuatl en Puebla, quien murió a consecuencia de una atención médica inadecuada y violencia obstétrica durante el trabajo de parto.

La CNDH determinó que el caso, ocurrido en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, Puebla, evidencia deficiencias graves en la vigilancia y el manejo obstétrico. La paciente permaneció varias horas sin monitoreo adecuado, lo que derivó en complicaciones que obligaron a una cesárea de urgencia.

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El bebé nació con asfixia severa y debió ser hospitalizado diez días, mientras que la madre fue víctima de una hemorragia obstétrica grave y múltiples paros cardíacos. El personal médico realizó maniobras de reanimación avanzada, pero la salud de la paciente se deterioró hasta su fallecimiento el 3 de marzo de 2025.

El organismo nacional concluyó que la víctima, indígena y residente de una zona rural, no tuvo acceso a servicios de salud con capacidad resolutiva cerca de su domicilio. (@CNDH)

El organismo nacional concluyó que la víctima, indígena y residente de una zona rural, no tuvo acceso a servicios de salud con capacidad resolutiva cerca de su domicilio. Además, la CNDH acreditó que las dos personas médicas que atendieron el parto no proporcionaron atención oportuna para evitar el daño irreversible. Por estos hechos, recomendó al IMSS-BIENESTAR reparar integralmente el daño y ofrecer atención psicológica o tanatológica a los familiares, además de implementar medidas administrativas y de capacitación para prevenir nuevos casos.

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Recomendaciones en Guerrero y omisiones en la atención de alto riesgo

Resulta alarmante que no es el único caso que ha registrado el IMSS Bienestar por violencia obstétrica. El 14 de agosto de 2026, la CNDH emitió otra recomendación dirigida al IMSS-BIENESTAR, esta vez por deficiencias en el Hospital General de Ometepec, Guerrero. En este caso, una mujer perdió a su bebé debido a la falta de médicos especialistas y a deficiencias en la atención médica. La investigación determinó que, la noche del 4 de julio de 2025, la paciente acudió a urgencias con dolor relacionado con su embarazo, pero el personal de enfermería informó la ausencia de médicos especializados y no gestionó el traslado a una unidad con mayor capacidad resolutiva.

Durante la madrugada, el parto se complicó y el bebé nació grave; fue intubado y trasladado al cunero, donde falleció. El expediente de la CNDH documenta omisiones, deficiencias y falta de vigilancia sistemática del bienestar materno-fetal. La paciente cursaba un embarazo de alto riesgo por diabetes gestacional y trastorno hipertensivo, lo que agravó las complicaciones. El organismo concluyó que estas condiciones configuraron violencia obstétrica y violaciones a los derechos humanos de la madre y su hijo.

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El logo de la CNDH México y su eslogan 'Defendemos al Pueblo' se superponen sobre la fachada del Hospital Infantil de México Federico Gómez, simbolizando su dedicación a los derechos de la infancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento clínico incumplió los elementos de disponibilidad y calidad en materia de salud. La paciente no fue referida a un hospital con mayor nivel de resolución, lo que contribuyó al deterioro y fallecimiento del bebé. La CNDH solicitó reparación integral del daño, atención psicológica y colaboración en la investigación administrativa contra el personal involucrado.

Fallecimiento de recién nacido en Hidalgo: omisiones y violencia obstétrica

El 13 de agosto de 2026, la CNDH hizo pública la Recomendación 23/2026 dirigida al IMSS-BIENESTAR tras documentar la muerte de un recién nacido en el Hospital General de Tula, Hidalgo, resultado de omisiones médicas y violencia obstétrica. La madre acudió al hospital por dolor intenso, pero una doctora le pidió guardar silencio en lugar de proporcionarle atención inmediata. Tanto la paciente como el feto dejaron de presentar signos vitales antes de que se iniciaran maniobras urgentes como la reanimación intrauterina y la administración de oxígeno.

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La intervención quirúrgica se realizó hasta que ambos presentaron paro cardiaco, lo que resultó en el fallecimiento del producto. Después de la cesárea, la mujer fue sometida a una histerectomía sin consentimiento informado y posteriormente se le detectaron daños adicionales, como perforaciones intestinales. Los familiares reportaron malos tratos y amenazas del personal médico durante el proceso.

La CNDH señaló que la paciente nunca recibió acompañamiento psicológico al conocer la muerte de su hijo ni durante su recuperación. El organismo exigió la reparación total del daño, atención médica especializada para la mujer y capacitación obligatoria en derechos humanos con perspectiva de género para el personal de ginecología y obstetricia. Además, pidió fortalecer los mecanismos internos de denuncia y seguimiento de casos de maltrato o discriminación.

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Las tres recomendaciones emitidas por la CNDH en menos de tres semanas exponen un patrón de violencia obstétrica, omisiones y falta de garantías en la atención médica proporcionada por IMSS-BIENESTAR. Las investigaciones acreditan que en los tres casos hubo deficiencias en la vigilancia del trabajo de parto, omisión de maniobras urgentes, ausencia de médicos especialistas y trato indigno a las pacientes. El organismo nacional ha exigido acciones inmediatas, reparación integral y cambios en los protocolos de atención para evitar que estas situaciones se repitan en hospitales públicos.