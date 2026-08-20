EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy jueves 20 de agosto

Se espera que este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum hable sobre el incendio provocado en la válvula superior de la cúpula de un tanque fuera de operación en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, tras una tormenta eléctrica.

Asimismo, acerca del operativo que dejó nueve arrestados en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, con lo que el saldo total de aprehensiones de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ascendió a 12.