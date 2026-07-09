¿El protector solar funciona igual en días nublados? la UNAM señala cómo reducir el riesgo de cáncer de piel

La radiación ultravioleta de la luz diurna afecta la piel aunque no haya Sol directo, por lo que el filtro solar no se limita a vacaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar protector solar todo el año reduce el riesgo de quemaduras, fotoenvejecimiento, inmunodepresión y cáncer de piel, incluso en días nublados, y la recomendación aplica desde el primer año de vida, según explicó la dermatóloga Verónica Martínez García a UNAM Global.

La especialista de la FES Zaragoza advirtió que la idea de reservar el filtro solar para vacaciones o jornadas con Sol directo es falsa. Cualquier exposición a la luz diurna implica radiación ultravioleta, y esa radiación puede causar envejecimiento de la piel o favorecer la aparición de cáncer.

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Martínez García señaló que algunos productos resistentes al agua o al sudor deben reaplicarse cada 4 horas. Agregó que, si una persona trabaja bajo la luz solar directa, la reaplicación puede ser incluso cada hora, según la intensidad de los rayos.

Tomar el Sol sí tiene un beneficio: ayuda a la absorción de vitamina D, necesaria para huesos y dientes fuertes, además de elevar el ánimo. El problema aparece con la exposición excesiva, que puede provocar reacciones fototóxicas, reacciones fotoalérgicas, quemaduras o inmunodepresión, condición que favorece la aparición de cáncer o la reactivación de virus como el herpes labial.

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La protección depende del tipo de piel y del uso correcto

Los protectores solares de amplio espectro protegen contra rayos UVA y UVB, aunque las necesidades cambian según las condiciones de cada paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la dermatóloga egresada de la FES Zaragoza, el mejor protector solar es el que se adapta a cada tipo de piel. También precisó que cualquier producto etiquetado como de amplio espectro protege contra rayos UVA y UVB, aunque las necesidades cambian según las condiciones de cada paciente.

La médica indicó que todas las personas pueden usar protector solar, pero si hay comorbilidades conviene acudir con un dermatólogo para elegir la opción más adecuada. Subrayó que la fotoprotección se recomienda a partir del año de vida y que su aplicación correcta responde a motivos de salud, no solo estéticos.

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UNAM Global distingue dos tipos de protectores por sus componentes: minerales y químicos. Los minerales forman una barrera en la superficie de la piel que refleja los rayos ultravioleta. Además, los únicos ingredientes de protección solar mineral aprobados por la FDA son el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Esos filtros sirven tanto para la exposición diaria como para periodos prolongados al Sol por su cobertura de amplio espectro.

Los protectores químicos, en cambio, penetran en las capas superiores de la piel para absorber los rayos UV antes de que dañen la dermis. Entre sus ingredientes están la oxibenzona, la avobenzona, el octisalato, el octocrileno, el homosalato y el octinoxato.

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La piel morena también necesita filtro y el FPS 50 no dura más

La dermatóloga desmiente mitos sobre el protector solar: la piel morena también requiere filtro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los mitos más frecuentes, Martínez García rechazó la idea de que el protector solar cause cáncer. Dijo que no está comprobado y que, por el contrario, existen artículos que citan beneficios por su uso, además de que no hay componentes directamente asociados con ciertos tipos de cáncer.

También desmintió la creencia de que las personas con piel oscura no requieren protección. Aunque la piel morena tiene más melanina, eso no equivale a una defensa adicional suficiente y también está expuesta al desarrollo de cáncer de piel.

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Otro error común, según la especialista, es asumir que un protector resistente al agua elimina la necesidad de reaplicarlo después de nadar o sudar. Esa característica solo describe la adherencia del producto a la piel, no una protección permanente.

Martínez García también aclaró que un factor de protección solar de 50 no significa más tiempo de resguardo. Los FPS de 15, 30 y 50 indican un mayor nivel de cobertura frente a la radiación, pero no garantizan un efecto más duradero.

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La recomendación general es combinar el protector con medidas físicas como sombreros, gorras, lentes y ropa de manga larga o con tecnología de protección UV. Las personas con mayor riesgo, como quienes tienen piel muy blanca, despigmentación por vitíligo o exposición ocupacional frecuente, deben extremar precauciones.