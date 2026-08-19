México
Agregar Infobae enGoogle

Survivor México: quién sale eliminado hoy 19 de agosto

El reality grabado en República Dominicana está en su recta final

(Survivor mx)
(Survivor mx)
Guardar

El desenlace de la temporada de Survivor México 2026 se acerca, y la tensión crece ante la inminente eliminación de otro participante este miércoles 19 de agosto.

Las redes sociales han comenzado a difundir posibles filtraciones sobre el nombre del concursante que podría abandonar la competencia en la recta final, aunque todavía no existe confirmación oficial.

La producción ha programado para hoy un nuevo Juego de Extinción, en el que los sobrevivientes medirán su resistencia y habilidades con el objetivo de evitar convertirse en el décimo eliminado de la edición.

Tras la salida reciente de Sheila, quien se convirtió en la novena persona en dejar la aventura, la expectativa sobre quién será el siguiente expulsado se mantiene en suspenso.

PUBLICIDAD

Quiénes podrían abandonar Survivor México este miércoles

De acuerdo con portales especializados en el reality, los nombres de Anahí, Javi y Tzasna figuran entre los candidatos que podrían ser eliminados esta noche.

Sin embargo, la certeza sobre quién dejará la competencia solo se obtendrá durante la transmisión oficial, ya que la información filtrada corresponde a rumores y no a comunicados confirmados por la producción.

Para quienes preguntan cómo se define la eliminación, el proceso se desarrolla en el llamado Juego de Extinción, en el que los concursantes ponen a prueba su capacidad física y mental.

El resultado determina quién deberá abandonar la contienda y perder la oportunidad de llegar a la final de la temporada.

Eliminados confirmados y fechas clave de la final

La lista de eliminados hasta la fecha incluye a Bobby Larios, Erick, Rey Grupero, Vivian Baeza, Sebastián, Azalia, Abel, Aurélie y Sheila. Cada uno ha salido del programa después de atravesar distintos desafíos y estrategias, lo que ha dejado solo a un grupo reducido en la recta final.

PUBLICIDAD

El calendario de la última semana se encuentra definido: tras la eliminación de este miércoles, habrá otra salida el jueves 20 de agosto, la semifinal el viernes 21 y la gran final el domingo 23, donde se conocerá al ganador del reality.

Dónde y cuándo ver los episodios finales

Los episodios de Survivor México se transmiten de lunes a viernes a las 18:30 horas a través de la señal de Azteca Uno. La final, programada para el domingo, comenzará a las 18:00 horas y marcará el cierre de una de las temporadas más comentadas del programa.

Hasta el momento, la producción y los participantes se han mantenido herméticos sobre la identidad del próximo eliminado. Para quienes desean saber en tiempo real quién abandona la competencia, la recomendación es seguir la emisión en vivo, ya que solo así se confirmará si alguna de las filtraciones en redes sociales resulta cierta.

Temas Relacionados

Survivor Méxicomexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Becas del Bienestar: confirman pagos de hasta 5 mil 800 pesos en octubre para estos beneficiarios

El calendario de pagos para las llamadas Becas del Bienestar se reanudarán durante el mes de octubre

Becas del Bienestar: confirman pagos de hasta 5 mil 800 pesos en octubre para estos beneficiarios

Lilly Téllez reta a Morena e invita a legisladores a romper sus visas de Estados Unidos

La panista pidió que pusieran sus documentos en una charola para probar el respaldo a Andy López

Lilly Téllez reta a Morena e invita a legisladores a romper sus visas de Estados Unidos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Autoridades frenan ingreso de millones de cigarros apócrifos provenientes desde Asia en el aeropuerto de la Ciudad de México

La carga llegó desde Singapur y Sri Lanka, y fue detectada con análisis de riesgo y revisión no intrusiva en la terminal aérea capitalina mientras se define su situación jurídica

Autoridades frenan ingreso de millones de cigarros apócrifos provenientes desde Asia en el aeropuerto de la Ciudad de México

Wendy Guevara propone entrar a la Casa de los Famosos México 2026 para levantar el rating del reality

La ganadora de la primera temporada quiere entrar a la casa para generar más contenido junto a los habitantes

Wendy Guevara propone entrar a la Casa de los Famosos México 2026 para levantar el rating del reality
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch se reúne con la ministra de Seguridad de Argentina para reforzar cooperación contra el narco

Harfuch se reúne con la ministra de Seguridad de Argentina para reforzar cooperación contra el narco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de agosto: operativo contra el “Tío Lako” desata más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Argentina autorizó la deportación del contralmirante Fernando Farías Laguna para ser entregado a México

Alfredo Ramírez Bedolla confirma la detención de nueve presuntos integrantes del CJNG en Michoacán

Códigos y colores: así ocultaba el Cártel de Sinaloa su red internacional de fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Rosalía compra merch pirata a una fan antes de sus shows en México

Rosalía compra merch pirata a una fan antes de sus shows en México

Wendy Guevara propone entrar a la Casa de los Famosos México 2026 para levantar el rating del reality

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: los habitantes comen tras concluir la prueba de presupuesto

Equipo de Flor Vigna rompe el silencio y justifican sus palabras a la producción de La Casa de los Famosos 2026

Pedro Sola tacha de ‘equis’ a colonia de Guadalajara y se arrepiente tras regaño en vivo: “Es tan hermoso”

DEPORTES

Jugadoras de Cruz Azul Femenil, Katia Itzel García y otras víctimas de violencia digital en la Liga Femenil BBVA

Jugadoras de Cruz Azul Femenil, Katia Itzel García y otras víctimas de violencia digital en la Liga Femenil BBVA

Cruz Azul se lleva la Liga Expansión MX a Hidalgo, este es el estadio donde jugarán

Toluca volvería a buscar el fichaje del Chino Huerta

Tigres busca a Víctor Manuel Vucetich como nuevo entrenador

¡Sobreviven los campeones! Ángel de Oro y Niebla Roja retienen ante Atlantis y Blue Panther en la Arena México