Survivor México: quién sale eliminado hoy 19 de agosto

(Survivor mx)

Guardar

El desenlace de la temporada de Survivor México 2026 se acerca, y la tensión crece ante la inminente eliminación de otro participante este miércoles 19 de agosto.

Las redes sociales han comenzado a difundir posibles filtraciones sobre el nombre del concursante que podría abandonar la competencia en la recta final, aunque todavía no existe confirmación oficial.

La producción ha programado para hoy un nuevo Juego de Extinción, en el que los sobrevivientes medirán su resistencia y habilidades con el objetivo de evitar convertirse en el décimo eliminado de la edición.

Tras la salida reciente de Sheila, quien se convirtió en la novena persona en dejar la aventura, la expectativa sobre quién será el siguiente expulsado se mantiene en suspenso.

PUBLICIDAD

Quiénes podrían abandonar Survivor México este miércoles

De acuerdo con portales especializados en el reality, los nombres de Anahí, Javi y Tzasna figuran entre los candidatos que podrían ser eliminados esta noche.

Sin embargo, la certeza sobre quién dejará la competencia solo se obtendrá durante la transmisión oficial, ya que la información filtrada corresponde a rumores y no a comunicados confirmados por la producción.

Para quienes preguntan cómo se define la eliminación, el proceso se desarrolla en el llamado Juego de Extinción, en el que los concursantes ponen a prueba su capacidad física y mental.

El resultado determina quién deberá abandonar la contienda y perder la oportunidad de llegar a la final de la temporada.

Eliminados confirmados y fechas clave de la final

La lista de eliminados hasta la fecha incluye a Bobby Larios, Erick, Rey Grupero, Vivian Baeza, Sebastián, Azalia, Abel, Aurélie y Sheila. Cada uno ha salido del programa después de atravesar distintos desafíos y estrategias, lo que ha dejado solo a un grupo reducido en la recta final.

PUBLICIDAD

El calendario de la última semana se encuentra definido: tras la eliminación de este miércoles, habrá otra salida el jueves 20 de agosto, la semifinal el viernes 21 y la gran final el domingo 23, donde se conocerá al ganador del reality.

Dónde y cuándo ver los episodios finales

Los episodios de Survivor México se transmiten de lunes a viernes a las 18:30 horas a través de la señal de Azteca Uno. La final, programada para el domingo, comenzará a las 18:00 horas y marcará el cierre de una de las temporadas más comentadas del programa.

Hasta el momento, la producción y los participantes se han mantenido herméticos sobre la identidad del próximo eliminado. Para quienes desean saber en tiempo real quién abandona la competencia, la recomendación es seguir la emisión en vivo, ya que solo así se confirmará si alguna de las filtraciones en redes sociales resulta cierta.

PUBLICIDAD