Receta de carlota de limón con yogurt griego: ideal para un antojo saludable y reducido en calorías

Una carlota de limón con yogur griego y galletas se presenta como un postre frío sin horno, acompañada de limones frescos y un cuenco de yogur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sin duda Carlota de limón es uno de los postres favoritos de muchas personas aunque al ser postre es elevado en calorías y azúcar y existen personas que no pueden consumirlo, como aquellos que padecen diabetes.

Sin embargo, para ellos, y también para quienes buscan opciones de postres mas saludables, existe una alternativa a este delicioso postre que se puede hacer con yogurt griego.

Su sabor refrescante y cremoso conquista en cualquier época del año, y es perfecta para quienes buscan cuidarse sin renunciar al placer.

Esta versión saludable sustituye la nata y la leche condensada por yogur griego y endulzante, logrando un postre ligero y lleno de proteínas. Es típica en España como postre de verano, ideal para acompañar con frutas frescas o un café solo tras la comida.

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Postre carlota de limón, con capas de galletas María y crema cítrica, servido frío en rebanada. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de carlota de limón con yogurt griego

La carlota de limón con yogurt griego es un postre frío y sin horno, donde galletas y crema de limón se alternan en capas. El toque ácido del zumo de limón potencia el frescor del yogur, mientras la textura suave se consigue gracias a la gelatina neutra, que ayuda a mantener la estructura sin aportar calorías extra.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas (incluye reposo)

Activo: 15 minutos

Reposo en nevera: 1 hora y 45 minutos

Ingredientes

400 g de yogurt griego natural (puede ser desnatado) 120 ml de zumo de limón recién exprimido Ralladura de 1 limón 4 cucharadas de endulzante (eritritol, stevia o similar) o 2-3 de azúcar 1 sobre de gelatina neutra (10 g) o 6 hojas 150 g de galletas integrales tipo María sin azúcar 50 ml de leche desnatada o bebida vegetal Rodajas finas de limón (opcional, para decorar)

Cómo hacer carlota de limón con yogurt griego, paso a paso

Prepara la gelatina: Disuelve la gelatina en 3 cucharadas de agua fría. Deja hidratar 5 minutos y calienta 10 segundos en microondas hasta fundir. Mezcla la crema: En un bol, bate el yogurt griego con el zumo y la ralladura de limón. Añade el endulzante y mezcla bien. Incorpora la gelatina: Vierte la gelatina disuelta en la crema de yogurt y remueve rápido para evitar grumos. Monta la base: Moja ligeramente las galletas en la leche, solo 1-2 segundos para que no se deshagan. Haz las capas: Forra la base de un molde rectangular o redondo con galletas. Añade una capa de crema. Repite hasta terminar, acabando con crema arriba. Refrigera: Cubre con film y lleva a la nevera al menos 1 hora y 45 minutos, hasta que cuaje bien. Desmolda y decora: Saca la carlota, desmolda y decora con rodajas de limón o ralladura extra. Consejos clave: Usa yogurt bien frío para facilitar el cuajado. No empapes demasiado las galletas en leche.

Una infografía detalla la receta paso a paso para preparar una carlota de limón con yogurt griego, mostrando las etapas de elaboración y refrigeración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 150-170 kcal

Proteínas: 7-8 g

Hidratos de carbono: 18-20 g

Grasas: 3-4 g

Azúcares: 6-8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La carlota se conserva en nevera, tapada, hasta 3 días. No es apta para congelar, ya que la textura del yogurt puede cambiar.