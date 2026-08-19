Receta de carlota de limón con yogurt griego: ideal para un antojo saludable y reducido en calorías

Sin duda Carlota de limón es uno de los postres favoritos de muchas personas aunque al ser postre es elevado en calorías y azúcar y existen personas que no pueden consumirlo, como aquellos que padecen diabetes.
Sin embargo, para ellos, y también para quienes buscan opciones de postres mas saludables, existe una alternativa a este delicioso postre que se puede hacer con yogurt griego.
Su sabor refrescante y cremoso conquista en cualquier época del año, y es perfecta para quienes buscan cuidarse sin renunciar al placer.
Esta versión saludable sustituye la nata y la leche condensada por yogur griego y endulzante, logrando un postre ligero y lleno de proteínas. Es típica en España como postre de verano, ideal para acompañar con frutas frescas o un café solo tras la comida.
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Receta de carlota de limón con yogurt griego
La carlota de limón con yogurt griego es un postre frío y sin horno, donde galletas y crema de limón se alternan en capas. El toque ácido del zumo de limón potencia el frescor del yogur, mientras la textura suave se consigue gracias a la gelatina neutra, que ayuda a mantener la estructura sin aportar calorías extra.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas (incluye reposo)
- Activo: 15 minutos
- Reposo en nevera: 1 hora y 45 minutos
Ingredientes
- 400 g de yogurt griego natural (puede ser desnatado)
- 120 ml de zumo de limón recién exprimido
- Ralladura de 1 limón
- 4 cucharadas de endulzante (eritritol, stevia o similar) o 2-3 de azúcar
- 1 sobre de gelatina neutra (10 g) o 6 hojas
- 150 g de galletas integrales tipo María sin azúcar
- 50 ml de leche desnatada o bebida vegetal
- Rodajas finas de limón (opcional, para decorar)
Cómo hacer carlota de limón con yogurt griego, paso a paso
- Prepara la gelatina: Disuelve la gelatina en 3 cucharadas de agua fría. Deja hidratar 5 minutos y calienta 10 segundos en microondas hasta fundir.
- Mezcla la crema: En un bol, bate el yogurt griego con el zumo y la ralladura de limón. Añade el endulzante y mezcla bien.
- Incorpora la gelatina: Vierte la gelatina disuelta en la crema de yogurt y remueve rápido para evitar grumos.
- Monta la base: Moja ligeramente las galletas en la leche, solo 1-2 segundos para que no se deshagan.
- Haz las capas: Forra la base de un molde rectangular o redondo con galletas. Añade una capa de crema. Repite hasta terminar, acabando con crema arriba.
- Refrigera: Cubre con film y lleva a la nevera al menos 1 hora y 45 minutos, hasta que cuaje bien.
- Desmolda y decora: Saca la carlota, desmolda y decora con rodajas de limón o ralladura extra.
- Consejos clave: Usa yogurt bien frío para facilitar el cuajado. No empapes demasiado las galletas en leche.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 150-170 kcal
- Proteínas: 7-8 g
- Hidratos de carbono: 18-20 g
- Grasas: 3-4 g
- Azúcares: 6-8 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La carlota se conserva en nevera, tapada, hasta 3 días. No es apta para congelar, ya que la textura del yogurt puede cambiar.
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