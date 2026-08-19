Cruz Azul se lleva la Liga Expansión MX a Hidalgo, este es el estadio donde jugarán

Víctor Velázquez anunció inversión en Hidalgo y en la Liga Expansión MX (X/ @CruzAzulSCL)

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Víctor Velázquez, presidente deportivo de Cruz Azul, participó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles 19 de julio en Palacio Nacional. El empresario compartió detalles del plan económico que está realizando la Cooperativa Cruz Azul en Hidalgo, y una de las partes fundamentales de su estrategia es apoyar a la Liga de Expansión MX.

En medio del debate y críticas por la desaparición del ascenso y descenso en la Liga MX, Víctor Velázquez explicó que Cruz Azul promoverá el desarrollo de la liga de Segunda División, por lo que buscará que los clubes jueguen como locales en Hidalgo.

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El Estadio Refundación, ubicado en Tula de Allende, será la sede para que clubes de la Liga de Expansión puedan competir en él, y el presidente deportivo aseguró que con esta acción se promoverá la inversión económica del lugar, así como la generación de empleos.

Qué dijo Víctor Velázquez en la conferencia de Sheinbaum sobre el estadio de Cruz Azul (REUTERS)

Qué dijo Víctor Velázquez en la conferencia de Sheinbaum sobre el estadio de Cruz Azul

Durante la conferencia matutina,Víctor Velázquez presentó el plan económico enfocado en Hidalgo, destacó la decisión de trasladar la Liga de Expansión de la Liga MX al Estadio Refundación. Según explicó, esta medida busca activar la economía local, fomentar el deporte en la región y continuar el trabajo realizado en diversos estados a través de las escuelas deportivas, con el objetivo de impulsar la práctica deportiva entre los jóvenes y fortalecer el desarrollo de esta actividad.

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“Nos llevamos la Liga de Expansión de la Liga MX a jugar en el Estadio Refundación y con ello también pretendemos activar la economía de la zona, llevar el deporte que lo hacemos en mucho de los estados con nuestras escuelas, y generar en la juventud que haya deporte y que se desarrolle esta actividad”, compartió.

En relación con las inversiones previstas, Velázquez detalló que se contemplan recursos por6 mil 500 millones de pesos, lo que permitirá la creación de14 mil empleos y una producción anual estimada en3 millones de toneladas de cemento. El directivo agregó que la planta cementera ha experimentado un proceso de renovación y reacondicionamiento, en el cual se han destinado mil 800 millones de pesos y se han generado10 mil empleos en esta etapa del proyecto.

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Cruz Azul no tiene estadio y juega como local en el Estadio Azteca, anteriormente jugó en el Olímpico Universitario (REUTERS/Eloisa Sanchez)

“Se tienen inversiones de 6 mil 500 millones de pesos, con una generación de empleos de 14 mil empleados y una producción anual de cemento de 3 millones de toneladas. Se ha tenido una renovación y reacondicionamiento de la planta cementera donde se han invertido mil 800 millones de pesos y 10 mil empleos”.

Cruz Azul regresa al Estadio Azteca y así reaccionó Joel Huiqui

Joel Huiqui celebró que Cruz Azul mantenga el Estadio Azteca como su casa en el Apertura 2026, una decisión que modifica el plan de sedes del club y permite que su partido ante Puebla de la jornada 2 se juegue en el inmueble de Santa Úrsula, luego de que la directiva desistiera de mudarse al estadio Ciudad de los Deportes.

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La Liga MX informó en un comunicado que el club llegó a un acuerdo para usar el estadio Banorte, sede registrada de la institución, y confirmó que está en posibilidades de jugar ahí a partir de la fecha 2 del torneo. Con ese ajuste, el encuentro que estaba previsto para disputarse en el estadio Corregidora ya no saldrá de la capital.

El cambio ocurre después de que la Máquina había pedido alojar sus partidos como local en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, en la colonia Noche Buena, CDMX, porque no había alcanzado un arreglo con la nueva administración del Azteca tras el Mundial 2026.

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Según el organismo, esa solicitud quedó sin efecto una vez que el equipo notificó el nuevo acuerdo. El mismo escrito precisa que la revisión incluyó la verificación de los requisitos reglamentarios para habilitar la sede registrada.