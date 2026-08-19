Jugadoras de Cruz Azul Femenil, Katia Itzel García y otras víctimas de violencia digital en la Liga Femenil BBVA

Las jugadoras de Cruz Azul, Katia Itzel y otras mujeres han sido víctimas de violencia en línea (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luego de los reprobables comentarios machistas y misóginos emitidos en el pódcast, Pláticas del Mal, las jugadoras de Cruz Azul Femenil son otro caso preocupante de violencia digital desde la fundación de la Liga Femenil BBVA en 2017, motivo por cual la Secretaría de Mujeres y la ONU Mujeres se pronunciaron para exigir mejores mecanismos de protección y denuncia,

Lamentablemente el acoso y la violencia digital continúan en el Futbol Mexicano y ante la ola de mensajes que reciben tanto futbolistas como árbitras, principalmente Katia Itzel García, optan por cerrar sus perfiles oficiales o dejar de usar redes sociales para resguardar su integridad ante la falta de protocolos claros y apoyo institucional.

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De acuerdo a estudios consultados por El País, alrededor del 80% de las mujeres dentro del futbol mexicano han sufrido este tipo de ataques, y lo que es más llama la atención es que las víctimas desconocen a dónde tienen que acudir para denunciar la violencia digital.

La jugadora de Cruz Azul exigió respeto hacia sus compañeras (Instagram / lizangeles07)

En el caso de Cruz Azul Femenil, la institución respaldó a sus futbolistas y también a su directora deportiva María Fernanda Pons, al tiempo que advierten emprender acciones legales contra los integrantes de Pláticas del Mal si así lo requieren.

En cuanto a la Liga Femenil BBVA, en el reporte donde condenan las declaraciones en contra de las jugadoras de Cruz Azul Femenil, prometen colaborar con sus clubes participantes para trabajar de manera conjunta con el Comité de Género.

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De igual manera exhortan a las “autoridades competentes para prevenir, atender y combatir este tipo de expresiones y contenidos digitales, así como para fortalecer los mecanismos que permitan proteger a nuestras futbolistas” y termine cuanto antes este tipo de daños físicos y psicológicos.

Casos particulares en la Liga Femenil

Tres esféricos listos para rodar en el estadio de Cruz Azul (X / CRUZ AZUL FEMENIL )

Antes de los ataques de Pláticas del Mal hacia las representantes de Cruz Azul Femenil, nombres de jugadoras como: Norma Palafox, Jana Gutiérrez, Aaliyah Farmer, Rebeca Bernal, Desirée Monsiváis, Sarah Luebbert, Blanca Solís, Kenti Robles, Katty Martínez, Stephany Mayor y Scarlett Camberos reportaron mensajes ofensivos hacia su persona.

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Norma Palafox, una de las figuras más conocidas en la Liga Femenil BBVA tras ser campeona con Chivas Femenil, reveló en entrevistas sobre la presión, insultos y acoso que reciben las futbolistas en redes sociales aparte de comentarios con carácter sexual no autorizados.

La exfutbolista de Tigres Femenil, Aaliyah Farmer, dejó el club regiomontano a principios del 2026 por ser víctima de acoso y hostigamiento digital con apenas un año de estadía en la Liga MX Femenil. Para regresar a la calma, la defensora solicitó su salida y regresó a los Estados Unidos para continuar su carrera con Chicago Stars en la NWSL.

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Jana Gutiérrez y Sarah Luebbert compartieron en sus páginas oficiales los comentarios sexistas que reciben de usuarios anónimos así como mensajes privados con amenazas o contenido explícito.

Palafox ha denunciado acoso (Foto: Fernado Carranza/ Cuartoscuro)

En cuanto a Desirée Monsiváis y Rebeca Bernal, exfutbolistas de Rayadas de Monterrey, en su momento, denunciaron mensajes lesbofóbicos y sexistas en los medios digitales, sobre todo cuando hacen públicas sus relaciones personales o posiciones sobre diversidad sexual.

Mientras tanto, Kenti Robles, Katty Martínez y Stephany Mayor señalaron en redes sociales, incluso en entrevistas, que han sido víctimas de acoso digital.

En tanto, Scarlett Camberos, tomó la decisión de volver a Estados Unidos, durante su paso por el Club América Femenil, debido al constante hostigamiento de José Andrés N, por Twitter e Instagram, pero, sobre todo, porque su agresor sólo recibió una sanción de arresto domiciliario por 36 horas.

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La futbolista mexicana también sufrió acoso y violencia digital. REUTERS/Eloisa Sanchez

Para la Liga Femenil BBVA, el caso de Scarlett Camberos se convirtió en una muestra clara de violencia digital que enfrentan las jugadoras en México, y no sólo ellas, también las árbitras sufren este tipo de comentarios ofensivos, entre ellas la mundialista Katia Itzel García.

Considerada un símbolo para las mujeres en el futbol femenil, Katia Itzel García, cumplió el sueño de arbitrar en una Copa del Mundo para varones, en la versión 23 que organizó conjuntamente nuestro país, junto con los Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, también es vista como un caso representativo de violencia y acoso digital que batallan las mujeres en el futbol profesional mexicano. Inclusive, Katia llegó a recibir amenazas de muerte en un país donde se busca erradicar la violencia contra las damas.

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Itzel García expuso públicamente parte de los mensajes y capturas de pantalla del acoso recibido con el fin de visibilizar el riesgo y la falta de mecanismos efectivos de protección para mujeres árbitras y jugadoras también.

Jugador de Querétaro agrede a Katia Itzel

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Netherlands - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 25, 2026 Referee Katia Itzel Garcia signals REUTERS/Siphiwe Sibeko

Después de dirigir en el Mundial 2026, la Comisión de Árbitros designó a la señorita, egresada de la la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la FCPyS de la UNAM, para impartir justicia en el duelo entre Querétaro FC y Tigres de la UANL.

Si bien, el arbitraje de Katia Itzel no fue el más correcto en el estadio Corregidora, pero eso no justifica la reacción del futbolista, Paulo Víctor de Almeida Barbosa, en darle un balonazo cuando la silbante ya había detenido las hostilidades del juego.

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(Captura de pantalla)

A pesar de encender las redes sociales y las mesas del debate, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol /FMF) no impuso ningún castigo para Paulo Víctor de Almeida Barbosa, dado que Katia Itzel García no lo reportó como una agresión intencional en la cédula arbitral.

¿Qué soluciones deben existir para erradicar la violencia digital en el Futbol Femenil?

Mariana Gutiérrez defiende a sus jugadoras de casos de violencia y acoso. (Instagram / @ligafemenilbbva)

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga Femenil BBVA condenaron los ataques hacia las futbolistas y reiteraron la necesidad de fortalecer los protocolos de atención y denuncia.

Para acabar la violencia digital en el futbol para mujeres, especialistas, jugadoras y organismos recomiendan una combinación de acciones institucionales, tecnológicas, legales y educativas. Entre las soluciones más urgentes y viables destacan:

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Protocolos claros de denuncia y atención inmediata: La Liga Mexicana Femenil y los clubes deben establecer canales confidenciales, accesibles y rápidos para que jugadoras y personal denuncien acoso digital , con acompañamiento legal y psicológico.

Sanciones efectivas y públicas: Es necesario que la Federación Mexicana de Futbol y la Liga Femenil BBVA implementen sanciones ejemplares contra agresores, tanto aficionados como creadores de contenido, incluyendo denuncias penales, vetos de ingreso a estadios y bloqueos en plataformas digitales.

Coordinación con autoridades: Las ligas y clubes deben trabajar en conjunto con la policía cibernética , fiscalías y organismos de derechos humanos para investigar y judicializar casos de amenazas, extorsión o violencia de género en línea.

Campañas educativas y de prevención: Impulsar campañas permanentes dirigidas a afición, medios, jugadores y familias para sensibilizar sobre los daños del acoso digital y promover el uso responsable de redes sociales.

Regulación de plataformas digitales: Exigir a empresas como Meta, X (antes Twitter) e Instagram que agilicen la eliminación de cuentas y contenidos violentos, así como mejorar sus filtros de lenguaje y sistemas de reporte.

Acompañamiento psicológico: Brindar apoyo profesional a las víctimas de acoso digital para atender el daño emocional y evitar que abandonen el deporte .

Transparencia y rendición de cuentas: Informar periódicamente sobre los avances en denuncias, sanciones y resultados de las acciones implementadas, para generar confianza y motivar la denuncia.

Mariana Gutiérrez presenta el nuevo balón de la Liga Femenil BBVA. (Instagram / @ligafemenilbbva)

Estas medidas de seguridad se deben integrar y sostener en el tiempo para transformar la cultura digital alrededor del futbol femenil, garantizar la protección de las jugadoras y árbitras para enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la violencia en línea dentro de la Liga Femenil BBVA.