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Gobierno de México atribuye caída de su página a corte de conectividad

El sitio web principal no brinda los servicios e información actualmente

error 404 - internet - página web - tecnología - 17 de mayo
(Imagen ilustrativa Infobae)
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El sitio web del Gobierno de México, alojado en el dominio www.gob.mx/ presentó una falla este 19 de agosto.

Ante este error en el que no se puede acceder a los trámites y servicios como es usual, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones atribuyó el problema a un corte de conectividad.

Así es como luce actualmente la página:

(Captura de pantalla https://www.gob.mx/)
(Captura de pantalla https://www.gob.mx/)

Además, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones indicó que los servicios digitales del Gobierno de México estarán disponibles nuevamente a las 17:21, aproximadamente.

“La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informa que los sitios https://gob.mx se encuentran temporalmente inhabilitados por un corte de conectividad. En 25 minutos se encontrarán rehabilitados. Avisamos de inmediato cuando ocurra”, se pudo leer.

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Cabe señalar que otros servicios experimentaron reportes de fallas, de acuerdo con Downdetector, estas plataformas y servicios también experimentaron intermitencia hacia las 16:00 horas:

  • Telmex
  • Amazon web services
  • Roblox
  • Overwatch
  • Totalplay
  • Megacable
  • Claude

Qué es un corte de conectividad en una página de gobierno

Un corte de conectividad del sitio WildFly significa que la aplicación o página web alojada en ese servidor no puede comunicarse correctamente con otros sistemas, servicios o usuarios externos.

WildFly es un servidor de aplicaciones Java que usan muchas instituciones para alojar sistemas web, portales y servicios en línea.

En el contexto de una página de gobierno, un corte de conectividad puede deberse a:

  • Problemas en la red del servidor (fallas en el internet o la intranet donde está alojado WildFly).
  • Fallas en el propio servidor WildFly (caídas, reinicios, errores de configuración).
  • Interrupciones en los servicios que utiliza la aplicación (como bases de datos, otros servicios web, etc.).
  • Problemas de seguridad, como bloqueos por firewall o ataques de denegación de servicio (DDoS).

Consecuencias:

  • Los usuarios no pueden acceder al sitio o a ciertas funciones.
  • Servicios críticos, como trámites en línea o consultas, dejan de estar disponibles temporalmente.
  • Puede afectar la operación interna del gobierno si se trata de sistemas administrativos.

Qué trámites se pueden hacer en la página del Gobierno de México

  • Pago y consulta de adeudos por derechos del suministro de agua.
  • Solicitud y renovación de licencia para conducir.
  • Pago en línea o descarga de líneas de captura para predial, tenencia, multas y otros impuestos.
  • Reserva de citas para verificación vehicular.
  • Consulta y participación en programas sociales y trámites ciudadanos.
  • Acceso al expediente digital y documentos oficiales personales.
  • Consulta y trámite de Certificado de No Deudor Alimentario.
  • Expedición de certificados de no antecedentes penales.
  • Corrección de actas del Registro Civil en línea (por ejemplo, en Sonora).
  • Consulta del directorio de servidores públicos.
  • Consulta del programa Hoy No Circula y otros servicios de movilidad.

Información en desarrollo*

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