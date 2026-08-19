Gobierno de México atribuye caída de su página a corte de conectividad

(Imagen ilustrativa Infobae)

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El sitio web del Gobierno de México, alojado en el dominio www.gob.mx/ presentó una falla este 19 de agosto.

Ante este error en el que no se puede acceder a los trámites y servicios como es usual, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones atribuyó el problema a un corte de conectividad.

Así es como luce actualmente la página:

(Captura de pantalla https://www.gob.mx/)

Además, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones indicó que los servicios digitales del Gobierno de México estarán disponibles nuevamente a las 17:21, aproximadamente.

“La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informa que los sitios https://gob.mx se encuentran temporalmente inhabilitados por un corte de conectividad. En 25 minutos se encontrarán rehabilitados. Avisamos de inmediato cuando ocurra”, se pudo leer.

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Cabe señalar que otros servicios experimentaron reportes de fallas, de acuerdo con Downdetector, estas plataformas y servicios también experimentaron intermitencia hacia las 16:00 horas:

Telmex

Amazon web services

Roblox

Overwatch

Totalplay

Megacable

Claude

Qué es un corte de conectividad en una página de gobierno

Un corte de conectividad del sitio WildFly significa que la aplicación o página web alojada en ese servidor no puede comunicarse correctamente con otros sistemas, servicios o usuarios externos.

WildFly es un servidor de aplicaciones Java que usan muchas instituciones para alojar sistemas web, portales y servicios en línea.

En el contexto de una página de gobierno, un corte de conectividad puede deberse a:

Problemas en la red del servidor (fallas en el internet o la intranet donde está alojado WildFly).

Fallas en el propio servidor WildFly (caídas, reinicios, errores de configuración).

Interrupciones en los servicios que utiliza la aplicación (como bases de datos, otros servicios web, etc.).

Problemas de seguridad, como bloqueos por firewall o ataques de denegación de servicio (DDoS).

Consecuencias:

Los usuarios no pueden acceder al sitio o a ciertas funciones.

Servicios críticos, como trámites en línea o consultas, dejan de estar disponibles temporalmente.

Puede afectar la operación interna del gobierno si se trata de sistemas administrativos.

Qué trámites se pueden hacer en la página del Gobierno de México

Pago y consulta de adeudos por derechos del suministro de agua.

Solicitud y renovación de licencia para conducir.

Pago en línea o descarga de líneas de captura para predial, tenencia, multas y otros impuestos.

Reserva de citas para verificación vehicular.

Consulta y participación en programas sociales y trámites ciudadanos.

Acceso al expediente digital y documentos oficiales personales.

Consulta y trámite de Certificado de No Deudor Alimentario.

Expedición de certificados de no antecedentes penales.

Corrección de actas del Registro Civil en línea (por ejemplo, en Sonora).

Consulta del directorio de servidores públicos.

Consulta del programa Hoy No Circula y otros servicios de movilidad.

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