Sheinbaum recibe al presidente del Banco Mundial: buscan colaboración con Plan México

Plan México suma interés del Banco Mundial tras reunión con Sheinbaum.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este miércoles una reunión en Palacio Nacional con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, quien encabezó una delegación del organismo internacional para dialogar sobre las oportunidades de colaboración con el Plan México.

Tras el encuentro, la mandataria informó en sus redes sociales que el Banco Mundial manifestó su interés en participar en esta estrategia económica.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y a su equipo, quienes expresaron interés en participar en el Plan México. Nuestra economía avanza con certidumbre y confianza”, escribió.

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La reunión se realizó después de que la propia presidenta adelantara que el organismo financiero había trabajado de manera coordinada con la Secretaría de Economía en esquemas de financiamiento dirigidos principalmente a empresas privadas, como parte de los mecanismos para fortalecer la política económica del país.

Apoyo al Plan México se enfocaría en sectores estratégicos

Previo al encuentro, Sheinbaum explicó que las conversaciones con el Banco Mundial estaban orientadas a analizar mecanismos de apoyo para actividades consideradas prioritarias dentro del Plan México.

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Entre los sectores que se plantean como estratégicos destacan la agricultura, la manufactura y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), con el objetivo de impulsar la inversión productiva, fortalecer las cadenas de valor y promover la generación de empleos.

Asimismo, el Banco Mundial informó que trabaja en la elaboración de un nuevo Marco de Alianza con México, documento que definirá las prioridades de cooperación para los próximos años y que estará alineado con los objetivos del Plan México, enfocados en competitividad, capital humano, infraestructura y crecimiento inclusivo.

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Así es la colaboración entre México y el Banco Mundial

El Banco Mundial prepara un nuevo Marco de Alianza con México .

El organismo busca respaldar proyectos relacionados con el Plan México .

Las conversaciones incluyen esquemas de financiamiento para empresas privadas .

Los sectores prioritarios son agricultura , manufactura y PyMEs .

También se plantea fortalecer la inversión productiva, la infraestructura y las cadenas de valor.

¿Quién es Ajay Banga, presidente del Banco Mundial?

Ajay Banga es un empresario indoestadounidense que dirige el Grupo Banco Mundial desde el 2 de junio de 2023, convirtiéndose en el decimocuarto presidente del organismo y el primero de ascendencia sudasiática en ocupar ese cargo.

Nacido en Pune, India, en 1959, estudió Economía en la Universidad de Delhi y posteriormente obtuvo una maestría en Administración en el Instituto Indio de Administración de Ahmedabad. A lo largo de su trayectoria desarrolló una carrera en empresas internacionales como Nestlé, PepsiCo y Citigroup, antes de convertirse en presidente y director ejecutivo de Mastercard entre 2010 y 2020.

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Durante su gestión en esa compañía impulsó iniciativas de inclusión financiera y la expansión de los pagos digitales, experiencia que posteriormente trasladó a su visión sobre el desarrollo económico desde el Banco Mundial.

Primera visita oficial del presidente del Banco Mundial a México en más de cinco años

La visita de Ajay Banga representa la primera de un presidente del Grupo Banco Mundial a México en más de cinco años. Como parte de su agenda también sostuvo reuniones con funcionarios federales y representantes del sector privado para avanzar en el diseño del nuevo esquema de cooperación entre el organismo y el país.

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Además, recorrió las instalaciones de Grupo Naturasol, empresa ubicada en el Estado de México que recibió financiamiento de la Corporación Financiera Internacional (IFC), integrante del Banco Mundial, mediante un crédito destinado a fortalecer sus operaciones agroindustriales.

Banco Mundial apuesta por inversión, empleo y desarrollo económico

El presidente del Banco Mundial ha señalado que su administración busca combinar la reducción de la pobreza con el impulso al crecimiento económico, la creación de empleos, la atracción de inversión privada y el fortalecimiento de sectores estratégicos.

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En ese contexto, la reunión con el Gobierno de México se enmarca en la construcción de una nueva etapa de cooperación enfocada en proyectos que favorezcan el desarrollo productivo, la competitividad y el crecimiento inclusivo.

Tanto el Ejecutivo federal como el organismo internacional coincidieron en mantener el diálogo para explorar mecanismos que permitan traducir esa colaboración en inversiones y programas de apoyo para distintas actividades económicas del país.

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