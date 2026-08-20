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Higinio Martínez asegura que retiro de visa de ‘Andy’ López Beltrán no debe ser un tema nacional

El senador de Morena ofreció su opinión respecto a la nueva polémica del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador

Higinio Martínez quiere ser candidato en edomex 2024
Higinio Martínez habló sobre el retiro de la visa de 'Andy' López Beltrán. (Foto: Twitter / @higinio_mtz)
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Tras el retiro de la visa de Andrés ‘Andy’ Manuel López Beltrán, el senador de Morena, Higinio Martínez, aseguró que la suspensión de ese tipo de documento migratorio por parte de Estados Unidos es una decisión soberana y que no debería ser un tema nacional.

Este jueves, ante medios de comunicación, Martínez Miranda consideró que las acusaciones contra el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, no deben ventilarse mediante señalamientos públicos sino ante el Ministerio Público.

Retiro de visa de ‘Andy’ López Beltrán no es un tema nacional: Higinio Martínez

Contrario a lo que ha hecho la presidenta, Claudia Sheinbaum, y la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, Higinio Martínez aseguró que el retiro de la visa de López Beltrán es más un tema personal que de interés nacional´.

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“El tema de las visas de 130 millones de personas que quiten 10 o 15 visas, creo que no debe ser un tema nacional, a mí me parece. El otro tema de las acusaciones que se hagan sobre ‘Andy’, sobre otros personajes, pues esas deben seguir su curso legal.

“No es, lo digo con todo respeto, los medios tienen todo el derecho de ventilar todo esto, porque es la única forma de que los ciudadanos se enteren, pero donde deben ventilarles, es en los órganos jurisdiccionales.

“Hay un Ministerio Público, hay un ministerio público que debe determinar, y después un juez debe determinar su procedimiento probatorio contra esta persona o contra otros”, comentó.

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Primer plano de Andrés Manuel López Beltrán sonriente, vistiendo una camisa blanca. Detrás se observan una visa de Estados Unidos y una bandera estadounidense.
Andrés Manuel López Beltrán reveló que EEUU le retiró su visa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es relevante por ser hijo de AMLO

Desde el punto de vista del senador morenista, el retiro de la visa de López Beltrán sí tiene una connotación por ser hijo del expresidente de México, pero insistió en que el retiro de dicho documento es una decisión única y exclusivamente de las autoridades estadounidenses, aunque no ofrezcan las razones.

Tanto opositores como críticos de la “cuarta transformación” han explicado que la revocación de la visa de ‘Andy’ López Beltrán es tema personal, no de soberanía nacional, que es la nueva narrativa que impulsa Morena y el gobierno federal.

Retiro de visa de ‘Andy’ sí es un asunto de soberanía e injerencia: Montiel

Desde que Andrés Manuel López Beltrán reveló –por medio de una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump– que le retiraron su visa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha insistido en que sí se trata de un tema de soberanía nacional e injerencia extranjera.

Multitud de personas en una concentración. Se observa a hombres y mujeres con gorras y camisetas rojas de Morena. Un hombre con barba y una mujer al centro
Andrés Manuel López Beltrán asiste a una concentración masiva de simpatizantes de Morena que se manifiesta en defensa de la soberanía nacional. (Facebook: Andrés Manuel López Beltrán)

“Por eso para nosotros sí es un tema que trasciende a una persona y que, a todas luces es un intento de intervenir en la política de nuestro país y que ante ello siempre vamos a plantear la defensa de la soberanía.

“Y como les venimos diciendo desde hace meses y desde antes de que yo llegara a la presidencia del partido, esta es una narrativa que quieren instalar y esta es la lucha política en la que nosotros nos colocamos del lado de la verdad, del lado del pueblo y por eso estamos, en la opinión de la gente, muchísimo mejor calificados que cualquier otra fuerza política”, contó la dirigente guinda en conferencia de prensa el pasado 18 de agosto.

Sheinbaum también impulsa narrativa sobre soberanía nacional

Durante su conferencia mañanera del 18 de este mes, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “político” el tema de la visa de López Beltrán, ya que es una “persona políticamente expuesta”.

Respecto a la carta dirigida a Trump pidiendo que despidiera al secretario y subsecretario de Estado, Marco Rubio y Christopher Landau, respectivamente, Sheinbaum Pardo aclaró que fue una decisión personal de ‘Andy’ López Beltrán, pero insistió en que el fondo del asunto sí es político.

La mandataria rechaza en la mañanera que el hijo de AMLO aparezca en indagatorias por contrabando de combustible y sostiene que la cancelación de su documento de entrada a EU obedece a un asunto político
La mandataria rechaza en la mañanera que el hijo de AMLO aparezca en indagatorias por contrabando de combustible y sostiene que la cancelación de su documento de entrada a EU obedece a un asunto político

“Son personas políticamente expuestas. Así les llaman ellos. Entonces, revocan la visa y hacen un escándalo ellos por la revocación de la visa, porque ellos (EEUU) son los que han estado permanentemente presionando.

“Entonces, ¿cuál es la razón para revocar una visa? Si a alguien le revocan una visa, tiene el derecho de decirlo o no decirlo. En este caso, él tomó la decisión, Andrés Manuel López Beltrán, de escribir una carta. Es una decisión personal que tomó él”, expresó la mandataria.

Contrario a lo que han expresado tanto Sheinbaum como Montiel, Higinio Martínez consideró que el retiro de la visa de ‘Andy’ López Beltrán no debería ser un asunto nacional, es decir, de soberanía o injerencia extranjera.

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