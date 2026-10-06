AMLO acusa a EEUU de fabricar expedientes contra Rocha e Inzunza y cuestiona señalamientos

AMLO cuestionó las pruebas presentadas contra políticos sinaloenses. Crédito: Captura de Video

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El expresidente Andrés Manuel López Obrador acusó a autoridades y agencias de Estados Unidos de utilizar calumnias, filtraciones y expedientes que, según su postura, fueron construidos con “pruebas hechizas” en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad.

Los señalamientos fueron incluidos en su nuevo libro, Pueblo, en el que López Obrador aborda la acusación presentada el pasado 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra los políticos sinaloenses y otras ocho personas por presuntos delitos relacionados con sobornos de narcotraficantes.

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López Obrador cuestiona expediente contra Rocha Moya e Inzunza

En el texto, el exmandatario sostiene que el procedimiento estadounidense responde a una forma de actuación que, desde su perspectiva, se ha utilizado anteriormente contra autoridades de otros países.

El expresidente puso en duda los elementos utilizados para sustentar las acusaciones.(Foto: redes sociales)

López Obrador menciona entre esas prácticas el empleo de testigos protegidos, filtraciones, manejo de información en medios de comunicación y la elaboración de versiones favorables a los intereses de quienes presentan las acusaciones.

El expresidente también cuestiona la solidez de los expedientes al afirmar que las autoridades estadounidenses recurren, según su interpretación, a elementos que considera fabricados para sustentar sus señalamientos.

El caso al que se refiere involucra a Rocha Moya, Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, quienes fueron señalados por autoridades estadounidenses de presuntamente colaborar con integrantes del Cártel de Sinaloa.

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Departamento de Justicia de EU acusa presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

La acusación estadounidense fue presentada públicamente el 29 de abril de 2026.

De acuerdo con la información incluida en los reportes sobre el caso, el señalamiento sostiene que los funcionarios habrían colaborado presuntamente con integrantes del Cártel de Sinaloa para la distribución de narcóticos en territorio estadounidense.

El señalamiento estadounidense involucra a Rocha Moya, Inzunza y otros ocho funcionarios. (Ministerio de Gobernación)

La imputación plantea que esa supuesta colaboración habría ocurrido a cambio de sobornos, apoyo político y protección institucional.

Frente a esos señalamientos, López Obrador plantea en Pueblo que el procedimiento tiene una motivación política y electoral.

Según su postura, las acusaciones formarían parte de una estrategia para influir en la opinión pública estadounidense y atribuir a México responsabilidad por problemas relacionados con el consumo de drogas y la migración.

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El expresidente también extiende su crítica a la manera en que, desde su perspectiva, Washington utiliza el combate al narcotráfico frente a gobiernos que no coinciden con sus posiciones.

Estos son los principales elementos mencionados en el caso:

La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue presentada el 29 de abril de 2026 .

Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez aparecen entre los señalados.

El expediente también incluye a otros ocho funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa .

La imputación estadounidense plantea presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa .

La FGR informó en julio que no contaba con pruebas suficientes para proceder contra los señalados, aunque la investigación continuaba.

El expediente estadounidense relaciona a los señalados con la distribución de narcóticos. REUTERS/Luis Cortes

FGR reportó que investigación contra funcionarios sinaloenses continúa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó en julio de 2026 que, hasta ese momento, no contaba con elementos que alcanzaran el parámetro probatorio mínimo establecido por la legislación mexicana para proceder contra Rocha Moya, Inzunza Cázarez y los demás señalados.

La dependencia precisó, sin embargo, que la investigación permanecía abierta.

El tema también ha estado relacionado con la situación política de Rocha Moya.

El gobernador con licencia solicitó licencia en mayo y posteriormente retomó sus funciones en agosto, después de que se diera a conocer que las investigaciones realizadas en México no habían encontrado elementos que acreditaran su participación en algún delito.

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La investigación permanece abierta pese a la falta de elementos para judicializar el caso. FGR

En agosto, la Secretaría de Gobernación señaló además que Estados Unidos no había entregado a México las pruebas que habían sido solicitadas para sustentar los señalamientos contra Rocha Moya.

AMLO respalda postura de Sheinbaum ante acusaciones de EU

En Pueblo, López Obrador también refiere la postura que, según relata, asumió la presidenta Claudia Sheinbaum después de conocerse las acusaciones estadounidenses.

El expresidente señala que la mandataria condicionó cualquier actuación de las autoridades mexicanas a la existencia de pruebas.

De acuerdo con su relato, Sheinbaum también planteó que, si no existían elementos suficientes y las acusaciones respondían únicamente a objetivos políticos o propagandísticos, México denunciaría una posible intromisión de Estados Unidos.

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López Obrador respaldó esa posición y la vinculó con su propia crítica al procedimiento estadounidense.

AMLO retomó la posición de Sheinbaum sobre la necesidad de contar con elementos suficientes. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El exmandatario sostiene que las acusaciones deben contar con elementos que permitan determinar responsabilidades, mientras que en su libro cuestiona que se utilicen señalamientos relacionados con el narcotráfico con objetivos políticos.

AMLO acusa estrategia político-electoral detrás del caso

La referencia al expediente de Rocha Moya e Inzunza Cázarez forma parte de una crítica más amplia desarrollada por López Obrador en su nuevo libro sobre la política estadounidense contra las drogas.

El expresidente sostiene que Washington utiliza la amenaza de acusaciones y la difusión de información como mecanismos de presión hacia gobiernos extranjeros.

También cuestiona la narrativa de medios estadounidenses sobre México y considera que puede utilizarse para influir en la percepción de los ciudadanos de ese país.

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Las afirmaciones corresponden a la postura expresada por López Obrador en Pueblo. Mientras tanto, la investigación de la FGR sobre los funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados continúa, sin que en la información proporcionada se reporte una judicialización del caso en México.