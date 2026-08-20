Así transformó su cuerpo Ana Celeste para dar vida a Alejandra Marín, la mujer que sustrajo a bebé del Hospital General en 2009

La actriz Ana Celeste muestra momentos de su proceso de preparación para interpretar a Alejandra en el documental de Netflix 'Un hijo propio'. Se observa a la actriz comiendo de un recipiente, acostada y con lágrimas en los ojos. Posteriormente, aparece hablando directamente a la cámara y expresando su gratitud, sentada en una habitación. Este video es un registro personal de una experiencia actoral.

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La actriz Ana Celeste sorprendió a sus seguidores al revelar el profundo proceso físico y emocional que atravesó para interpretar a la mujer que sustrajo a una bebé del Hospital General en la película inspirada en el caso real ocurrido en 2009.

La intérprete compartió en redes sociales cómo experimentó una transformación total, tanto en su cuerpo como en su perspectiva de vida, durante el rodaje de la cinta basada en hechos que conmocionaron a México.

La película revive el caso de la bebé robada en el Hospital General

La producción, inspirada en el caso de una recién nacida sustraída en el Hospital General de Ciudad de México, abordó uno de los episodios más debatidos de la última década.

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(Captura/Netflix)

El filme reconstruye la historia desde la perspectiva de la mujer sentenciada, así como de los familiares afectados y el contexto judicial de la época. El caso, ocurrido en 2009, generó un amplio debate sobre la seguridad hospitalaria, el dolor colectivo y la criminalización de la infertilidad.

La cinta propone una mirada íntima de los hechos y de los motivos que impulsaron a la protagonista, evitando juicios y mostrando las consecuencias personales, familiares y sociales del delito.

La narrativa buscó dar voz tanto a la mujer que cometió el acto como a quienes resultaron afectados directamente.

(Instagram)

El impacto mediático y la reapertura del caso en documentales y ficciones recientes reavivaron la discusión sobre la protección de la niñez y la salud mental materna.

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El proceso de transformación de Ana Celeste para el papel

Ana Celeste relató en sus cuentas de TikTok e Instagram que el proceso de construir a su personaje fue uno de los retos más grandes de su carrera.

“Decidí grabar mi proceso porque solo mi coach y yo sabíamos cómo me sentía… construir fue hermoso como actriz, doloroso como Ale, pero sobre todo intenté honrar los dolores por los que pasamos todas. Hay un dolor colectivo que nos habita y ahí quería estar para poder contar esto”, compartió en uno de sus videos.

(Instagram)

La actriz describió que tuvo que someterse a una intensa transformación física para el papel, incluyendo un aumento de peso significativo.

“Subí 10 kilos, cambió todo de mí, cambió mi manera de ver el mundo, hasta mi música era otra, mi mente ya nunca fue la misma”, escribió en Instagram.

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Ana Celeste detalló que, para lograr esta construcción, fue necesario dejar atrás sus propios juicios y permitir que afloraran emociones profundas.

En su mensaje, la intérprete habló de cómo el trabajo actoral la llevó a explorar y habitar dolores propios y ajenos.

“Me permití habitar mis dolores más grandes, descubrí mis heridas y otras que no sabía que estaban y al mismo tiempo, en medio de toda la destrucción, me sentí completa”, explicó.

Consideró que habitar el espíritu y las emociones de otro ser a través de su cuerpo y conciencia le permitió experimentar una catarsis personal y profesional.

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La experiencia de filmar la cinta la llevó a reflexionar sobre su disciplina y su vocación actoral.

“Sentí que había valido la pena tanto esfuerzo, tanto estudiar, tanto esperar, tantos años de trabajo… Sentí respeto, disciplina, fuerza, dolor, convicción y una satisfacción muy grande”, expresó en su publicación.

Ana Celeste subrayó la importancia de la transformación en su carrera: “Siempre he visto la transformación como algo necesario, quiero habitarme de todas las formas posibles, me gusta el límite, lo diferente, aunque me da miedo siempre viajo a lo más profundo de mí”.

Finalmente, la actriz agradeció la oportunidad de interpretar a Alejandra y de contar su historia.

“Gracias Alejandra por permitirme habitarte y contar tu historia”, concluyó. El papel dejó en Ana Celeste un aprendizaje duradero y una visión renovada sobre la empatía, el dolor y la fuerza que implica encarnar historias reales en la pantalla.

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