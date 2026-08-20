Qué son los montachoques y cómo operan en la CDMX: el caso de Vanessa Huppenkothen reabre la alarma

Vanessa Huppenkothen transmite en vivo persecución en calles de CDMX: VIDEO conmociona las redes sociales. (Instagram / X)

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) investiga a presuntos montachoques tras la persecución que vivió la conductora Vanessa Huppenkothen en la Ciudad de México, un hecho que expone la persistencia de este tipo de extorsión vial en la capital.

Huppenkothen transmitió en vivo el momento en que una camioneta aparentemente intentó cerrarle el paso en calles de la alcaldía Tlalpan, situación que provocó alarma en redes sociales y reactivó la conversación sobre el modus operandi de los montachoques.

Las autoridades informaron que ya analizan videos y placas para identificar a los responsables. El hecho ocurre semanas después de que la presentadora superó una crisis de salud y volvió a la actividad pública.

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No se ha confirmado si presentó denuncia formal ni si el caso corresponde exactamente a un ataque por montachoques, pero la SSC mantiene abiertas varias líneas de investigación.

Foto: SSC-CDMX

¿Qué le pasó a Vanessa?

El miércoles 19 de agosto, la conductora de TUDN circulaba sola por Tlalpan cuando una camioneta SUV roja intentó bloquearle el paso.

Huppenkothen transmitió en directo la persecución y advirtió: “Oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace”, de acuerdo con el video.

El vehículo realizó maniobras para impedirle avanzar y la situación se resolvió cuando dos unidades del Ejército Mexicano cruzaron por la avenida, permitiendo que Huppenkothen se alejara.

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Horas después, la presentadora agradeció el apoyo de sus seguidores: “Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo”, señaló en Instagram. La SSC detalló que ya realizan el análisis de imágenes y el cruce de datos de las placas para ubicar a los presuntos responsables.

Foto: Facebook / Vanessa Huppenkothen - Captura de pantalla

Qué son los montachoques y cómo operan en la Ciudad de México

Los montachoques son bandas que provocan o simulan accidentes viales con el objetivo de intimidar a conductores y exigirles dinero en efectivo, según la definición de la SSC.

El modus operandi más común consiste en realizar maniobras repentinas para provocar una colisión y, tras el choque, adoptar una actitud agresiva y presionar a la víctima para que entregue dinero en ese momento.

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La SSC explica que los montachoques suelen operar principalmente en alcaldías como Iztapalapa, Tlalpan, Miguel Hidalgo y la colonia Lomas de San Lorenzo. En noviembre de 2020, la dependencia reportó diversas detenciones ligadas a este delito.

El video, grabado en la Ciudad de México por Vanessa Huppenkothen, documenta una persecución vehicular.

En la modalidad más recurrente, los integrantes del grupo se niegan a esperar a la aseguradora y exigen un pago inmediato, bajo la amenaza de dañar a la víctima o su patrimonio.

De acuerdo con la SSC, las intimidaciones pueden ser verbales o con armas. El artículo 46 del Reglamento de Tránsito obliga a contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente y ampliada para cubrir daños a terceros tanto en su persona como en su patrimonio.

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Recomendaciones de la SSC ante un posible montachoques

Las autoridades recomiendan mantener la calma, no acceder a acuerdos monetarios sin la presencia de agentes de seguros y autoridades, y verificar que cualquier persona que acuda a auxiliar cuente con identificación y documentos legales.

En caso de notar un comportamiento inusual o agresivo tras un accidente, la SSC aconseja llamar al 911.

La SSC señala que, si no se llega a un acuerdo entre las aseguradoras o los involucrados, los oficiales deben remitir a ambas partes ante un Juez Cívico. Si es necesario, la víctima puede presentar denuncia ante el Ministerio Público contra quien resulte responsable.