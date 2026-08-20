Sheinbaum y el primer ministro de Canadá defienden al T-MEC en llamada telefónica. (Fotos: Presidencia/AP)

Guardar

Este 20 de agosto de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, sostuvieron una llamada telefónica donde destacaron y defendieron la relevancia de renovar el tratado comercial con Estados Unidos (T-MEC).

La llamada se llevó a cabo en un contexto donde ambos países se han sentado a negociar por separado con la administración del presidente Donald Trump, y pese a que las conversaciones continúan, la relación bilateral en materia de comercio podría tener mayor avance, ya que en septiembre, México volverá a tener un acercamiento para la revisión del acuerdo comercial.

PUBLICIDAD

Sheinbaum y Carney destacan relación comercial

El encuentro telefónico entre Sheinbaum y Carney, fue dado a conocer por la Oficina del Primer Ministro a través de un comunicado, donde se precisa que ambos dialogaron “sobre los acontecimientos que afectan al comercio norteamericano. Subrayaron la importancia de renovar cuanto antes el Acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC) para brindar mayor seguridad jurídica a las empresas y los trabajadores de América del Norte”.

Durante la llamada, ambos representantes de Estado resaltaron los avances en comercio entre México y Canadá, por lo que hicieron hincapié “en que una sólida cooperación bilateral es esencial para la seguridad y la prosperidad compartidas del continente”.

PUBLICIDAD

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aclaró el impacto para México, por la nueva medida arancelaria aplicada a 60 países por parte de Estados Unidos. (Crédito: Ebrard)

Canadá y Estados Unidos estarían a punto de llegar a un acuerdo comercial

La relación comercial entre Canadá y Estados Unidos presenta avances tras la mesa de trabajo que se lleva a cabo en Washington este jueves, donde participan el ministro canadiense responsable del Comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Medios de corte internacional refieren que la propuesta comercial contempla la reducción del 15% de los aranceles estadounidenses a vehículos fabricados en Canadá, además, buscan una disminución del 50% al 25% los referentes al acero y aluminio canadiense.

Carney agradece apoyo de Sheinbaum

El primer ministro de Canadá agradeció a la mandataria mexicana el apoyo otorgado para hacer frente a la “lucha contra los incendios forestales en Canadá este verano, incluyendo el despliegue de más de 400 bomberos y personal de apoyo”.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que, el pasado 9 de agosto el Gobierno de México dio a conocer el cuarto despliegue de personal mexicano especializado en el manejo del fuego para apoyar las labores de combate y control de incendios forestales en Canadá.

El apoyo enviado contempló a 100 personas combatientes de incendios forestales y 2 personas técnicas, conformados por integrantes provenientes de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El incendio Bald Range, que ha obligado a las personas a huir de sus viviendas en la región sureña de Okanagan, arde en Summerland, Columbia Británica, la tarde del sábado 8 de agosto de 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press vía AP)

Este contingente se sumó a los trabajos en territorio canadiense que ya realizaban más de 300 personas combatientes y técnicas mexicanas. Las labores se desarrollan en la la provincia de Ontario, Canadá, que a su vez se centran en el combate al fuego de Rinker Lake y Dryden, así como en la zona de Atikokan.

PUBLICIDAD

Los trabajos también se desarrollan en la provincia de Columbia Británica, donde se desplegó el Equipo de Manejo de Incidentes de México, junto con dos brigadas que apoyan en el complejo Big Bar.