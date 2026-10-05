México

Primer día de clases para Sandra Cuevas en Madrid: esta es la carrera que estudiará la exalcaldesa de Cuauhtémoc

La política inició una nueva etapa en España, donde también busca impulsar sus proyectos empresariales y mantener vigente su aspiración rumbo a 2030

La también empresaria llegó a España para continuar con su preparación.

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Sandra Cuevas inició una nueva etapa académica en Madrid, España, donde comenzó estudios de Comunicación y Periodismo, mientras mantiene actividades relacionadas con su empresa SC Diamond Group y su intención de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030.

La exalcaldesa de Cuauhtémoc informó sobre su llegada a España a través de un video, en el que explicó que estudiar una nueva carrera era un objetivo que tenía desde hace varios años.

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Señaló que su estancia en Madrid no estará enfocada únicamente en su preparación académica, pues también pretende impulsar sus proyectos empresariales.

Cuevas gobernó la alcaldía Cuauhtémoc entre 2021 y 2024 y, de acuerdo con sus declaraciones recientes, ahora busca combinar su formación profesional con una estrategia de largo plazo para regresar a la política capitalina.

En una conferencia de prensa indicó que quiere ser la próxima mandataria de la Ciudad de México.
Desde Madrid, anunció sus planes académicos y empresariales. (Cuartoscuro)

Sandra Cuevas retoma su preparación académica en España

Desde Madrid, la exfuncionaria explicó que comenzó sus estudios de Comunicación y Periodismo como parte de una etapa de preparación profesional.

La exalcaldesa ha señalado que busca llegar a 2030 con una mayor preparación de cara a una eventual competencia por la Jefatura de Gobierno. Hasta ahora, se trata de una aspiración expresada públicamente por Cuevas y no de una candidatura formal.

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En sus declaraciones también sostuvo que pretende mantener su actividad empresarial durante su estancia fuera de México y continuar con el crecimiento de SC Diamond Group.

Su llegada a España ocurre después de que, durante los últimos meses, también anunciara distintos cambios en su vida personal y profesional, entre ellos su intención de estudiar una nueva carrera.

La también empresaria comenzó una nueva etapa profesional en Madrid, donde busca continuar con su formación y desarrollar otros proyectos. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
La también empresaria comenzó una nueva etapa profesional en Madrid, donde busca continuar con su formación y desarrollar otros proyectos. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

¿Qué estudió Sandra Cuevas antes de Comunicación y Periodismo?

La nueva formación académica de Cuevas se suma a los estudios que ya había realizado previamente.

De acuerdo con la información proporcionada sobre los registros de la Secretaría de Educación Pública, la exalcaldesa cursó una Licenciatura en Comercio Internacional en la Universidad del Valle de México (UVM), de la que obtuvo el título en junio de 2014.

Posteriormente realizó una Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, cuyo registro de cédula corresponde a enero de 2016.

También ha señalado que cursó estudios de doctorado y que concluyó los créditos correspondientes, aunque permanece pendiente la elaboración de la tesis, por lo que este grado no aparece como concluido en los registros mencionados.

Sandra Cuevas anunció que publicará la convocatoria el 1 de febrero. | X- Sandra Cuevas
La también empresaria comenzó una nueva etapa profesional en Madrid, donde busca continuar con su formación y desarrollar otros proyectos.| X- Sandra Cuevas

Entre los datos sobre su trayectoria académica destacan:

Licenciatura en Comercio Internacional por la UVM.

  • Título de licenciatura obtenido en 2014.
  • Maestría en Derecho Fiscal y Administrativo.
  • Cédula correspondiente a la maestría registrada en 2016.
  • Estudios doctorales con créditos concluidos, pero con tesis pendiente.
  • Nueva etapa académica en Comunicación y Periodismo en Madrid.

Cuevas busca llevar su tequila y arte mexicano a España

Además de estudiar, Cuevas explicó que pretende utilizar su estancia en Madrid para ampliar las actividades de SC Diamond Group.

Entre sus planes empresariales mencionó dos proyectos: Sandra Cuevas Galería de Arte y Sandra Cuevas Tequila. Su intención es llevar a España productos y propuestas vinculadas con ambas marcas.

Entre sus planes empresariales está llevar sus marcas de tequila y arte a Madrid. Foto: (Captura de pantalla)
Entre sus planes empresariales está llevar sus marcas de tequila y arte a Madrid. Foto: (Captura de pantalla)

En el caso del tequila, explicó que la marca está registrada en México ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Consejo Regulador del Tequila, y que uno de sus objetivos es comenzar a comercializarlo en el extranjero.

Respecto a la galería, planteó llevar arte mexicano a Madrid como parte de la expansión de sus proyectos empresariales.

De esta manera, su estancia en España contempla tanto la continuación de sus estudios como el desarrollo de actividades comerciales relacionadas con su empresa.

Sandra Cuevas mantiene la mira en la Jefatura de Gobierno para 2030

Mientras desarrolla esta nueva etapa en Madrid, Cuevas mantiene su aspiración de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2030.

La exalcaldesa ha hablado públicamente de ese objetivo y ha planteado los próximos años como un periodo para continuar con su preparación. En su mensaje desde España señaló que busca llegar a ese proceso electoral con una mayor formación y experiencia.

La también empresaria mantiene entre sus planes competir por la Jefatura de Gobierno de la CDMX en 2030. CRÉDITO: X(@SandraCuevas_)
La también empresaria mantiene entre sus planes competir por la Jefatura de Gobierno de la CDMX en 2030. CRÉDITO: X(@SandraCuevas_)

Sin embargo, actualmente no existe una candidatura formal ni se ha definido una eventual postulación partidista para 2030.

Cualquier participación electoral dependerá de las decisiones que se adopten posteriormente y de las reglas aplicables al proceso.

La etapa en Madrid ocurre además mientras Cuevas enfrenta una inhabilitación de un año para ocupar cargos públicos, de acuerdo con la información proporcionada sobre la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Por ahora, sus actividades se concentran en tres ámbitos: continuar con su preparación académica, impulsar sus proyectos empresariales y mantener vigente su proyecto político rumbo a 2030.

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