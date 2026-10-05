Últimas semanas para recorrer la historia de Querétaro con Playmobil: así puedes visitar la exposición gratuita en el Museo Anbanica

Una exposición de acceso libre transforma las figuras Playmobil en una herramienta para acercarse a la historia de Querétaro. (Corregidora)

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La exposición “Querétaro en la Historia, Animada con Playmobil” puede visitarse sin costo en el Museo Anbanica de Historia, en El Pueblito, cabecera municipal del municipio de Corregidora.

La muestra reúne maquetas, materiales didácticos y figuras de colección para recrear etapas y acontecimientos vinculados con la participación queretana en la historia de México.

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La actividad está dirigida a familias y a visitantes interesados en acercarse al patrimonio del estado mediante una propuesta visual.

La Secretaría de Cultura y Tradiciones del Municipio de Corregidora impulsa la exhibición como una alternativa para conocer hechos históricos a través de escenas construidas con las tradicionales figuras Playmobil.

El Museo Anbanica de Historia recibe la exposición hasta el 30 de octubre

El último día previsto para visitar “Querétaro en la Historia, Animada con Playmobil” es el 30 de octubre de 2026. La fecha marca el cierre de una muestra temporal que comenzó el 14 de agosto.

El recorrido propone una aproximación a distintas épocas en las que Querétaro tuvo presencia dentro de la historia nacional. Las escenas combinan figuras de colección con maquetas diseñadas para presentar los contenidos de forma accesible.

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La iniciativa busca que el público encuentre una forma distinta de relacionarse con el pasado del estado. La propuesta incorpora recursos lúdicos para facilitar la observación de los acontecimientos representados.

La exhibición no plantea un recorrido basado únicamente en textos o piezas convencionales de museo. Las recreaciones con Playmobil funcionan como el eje visual de la experiencia y ordenan los pasajes históricos incluidos en la muestra.

El último día previsto para visitar “Querétaro en la Historia, Animada con Playmobil” es el 30 de octubre de 2026. (Corregidora)

Dónde está el Museo Anbanica de Historia en El Pueblito

El Museo Anbanica de Historia, también conocido como el MUSAH, se encuentra en avenida Josefa Ortiz de Domínguez número 1, frente al Jardín Principal de El Pueblito, en el municipio de Corregidora.

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Ese recinto es la sede de la exposición temporal. Quienes deseen asistir pueden ubicar el museo a partir de esa referencia dentro de la zona central de El Pueblito.

La muestra se ofrece con entrada libre para toda la familia. El acceso sin costo se mantiene durante el periodo señalado para la exposición.

La gratuidad forma parte de la invitación para que habitantes del municipio y visitantes conozcan el contenido histórico presentado en las maquetas. La actividad permite acudir en grupo y recorrer las escenas sin requerir un pago de ingreso.

Las figuras Playmobil recrean acontecimientos de la historia de Querétaro

La exposición utiliza las conocidas figuras Playmobil para representar diversos pasajes históricos. El formato permite trasladar acontecimientos y épocas a escenas construidas con elementos de colección.

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Las maquetas tienen un propósito didáctico. La propuesta busca que los contenidos históricos resulten cercanos para personas de distintas edades, especialmente para quienes se aproximan al patrimonio cultural mediante recursos visuales.

El uso de estos materiales no modifica el objetivo central de la muestra: presentar momentos en los que Querétaro formó parte de la historia de México. Las figuras sirven como un recurso para ordenar y mostrar esos episodios.

La exposición combina las recreaciones con materiales didácticos. Ese diseño busca que el recorrido aporte información y, al mismo tiempo, ofrezca una experiencia de observación para los visitantes.

La iniciativa pone el foco en el valor cultural e histórico del estado. Las escenas funcionan como una vía para acercar al público a ese patrimonio desde una propuesta dirigida a familias.

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La muestra se ofrece con entrada libre para toda la familia. (Corregidora)

La Secretaría de Cultura y Tradiciones de Corregidora impulsa el recorrido familiar

La Secretaría de Cultura y Tradiciones del Municipio de Corregidora convocó a la población a conocer la exposición. La inauguración se realizó el viernes 14 de agosto a las 18:00 horas en las instalaciones del MUSAH.

La dependencia municipal presentó la actividad como parte de una oferta de exposiciones, eventos y propuestas artísticas destinadas a acercar la cultura, las tradiciones y la historia a la ciudadanía.

El Gobierno Municipal de Corregidora, encabezado por el alcalde Chepe Guerrero, señaló que estas acciones buscan sostener una programación diversa dentro del municipio.

La intención también es fortalecer el vínculo de la comunidad con los elementos culturales e históricos de la zona. La exposición se integra a ese objetivo a través de una propuesta que pone en diálogo las figuras de colección y los relatos del pasado queretano.

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El museo aparece como un espacio destinado al encuentro y al aprendizaje. La exhibición temporal suma una actividad centrada en la observación de escenas históricas y en la participación de visitantes de todas las edades.

La dependencia municipal presentó la actividad como parte de una oferta de exposiciones, eventos y propuestas artísticas destinadas a acercar la cultura, las tradiciones y la historia a la ciudadanía. (Corregidora)

Con el cierre previsto para el 30 de octubre, las próximas semanas son la última oportunidad para recorrer “Querétaro en la Historia, Animada con Playmobil” en Corregidora.

La propuesta está orientada a quienes buscan una alternativa cultural dentro del municipio durante este mes.