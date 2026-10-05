México

Mariana Ochoa y Gema Garoa protagonizan encontronazo en conferencia tras salir de La Casa de los Famosos México

Las finalistas reviven un roce ocurrido dentro del reality show y lo exponen frente a la prensa, en medio de acusaciones de fraude por el triunfo de Mariana Ochoa

Tres mujeres están sentadas juntas frente a un fondo con el logotipo del programa La Casa de los Famosos México.
Mariana Ochoa, Karina Torres y Gema Garoa participan en la conferencia de prensa del programa La Casa de los Famosos México 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Mariana Ochoa protagoniza un encontronazo con Gema Garoa durante la conferencia de prensa de los siete finalistas de La Casa de los Famosos México, celebrada este lunes 5 de octubre.

La cantante revivió un comentario que la molestó dentro de la casa y Garoa responde en el mismo acto público.

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La discusión se desató tras la victoria de la cantante en la cuarta temporada del reality de Televisa, en medio de señalamientos de un supuesto fraude por parte de la producción.

Mariana Ochoa y Gema Garoa discuten en conferencia de prensa

Conferencia de La Casa de los Famosos 2026
Conferencia de La Casa de los Famosos 2026

Durante la conferencia de prensa de los 7 finalistas, Mariana Ochoa recordó unas palabras de Gema Garoa que le molestaron dentro del encierro, lo que provocó que tuvieran un intercambio.

“No nos han dado el celular, pero nos han dado ciertos comentarios. Hubo una palabra que internamente me molestó, que fue cuando hice mi posicionamiento con Gema”, dice Ochoa ante los presentes.

Garoa interrumpe para aclarar que sí ofreció una disculpa por lo sucedido y que en determinado momento aceptó entrarle al juego de bromas entre los participantes, recordando que Mariana Ochoa también se metió con ella y Ese Pérez.

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“El que se sube, se pasea, aquí no hay víctimas”, respondió la actriz.

Conferencia de La Casa de los Famosos 2026
Conferencia de La Casa de los Famosos 2026

Los roces entre ambas vienen de semanas atrás dentro de la casa

La tensión entre Ochoa y Gema no nace en la conferencia. Dentro del reality, la ex cantante de OV7 llamó “manipuladora” a Garoa durante la dinámica de las etiquetas y explicó que, según su percepción, su compañera era amable frente a ella pero hablaba a sus espaldas.

La actriz respondió calificándola de “muy hipócrita”, lo que dejó expuesta la tensión que existía entre ambas dentro de la casa.

Otro episodio que generó críticas en redes ocurrió cuando Mariana Ochoa hizo referencia a la muerte de la madre de Garoa y a la ausencia de su padre durante una dinámica de imitación. Desde las cuentas de Gema Garoa se cuestionó que situaciones familiares personales fueran usadas de esa manera.

Varias personas permanecen sentadas en sofás de colores dentro de un estudio con un texto desplegado en la parte inferior
Mariana Ochoa y Gema Garoa se declararon la guerra en la gala de salvación. (X: La Casa de los Famosos México 4)

La competencia por la inmunidad también enfrentó a las finalistas

Una semana después de que Mariana Ochoa regresara a la competencia, quedó en la placa por nominación directa de la propia Gema Garoa en su papel de líder, lo que acumuló al menos dos nominaciones directas en contra de la cantante antes de llegar a la final.

Garoa también protagonizó un fuerte enfrentamiento con Karina Torres cuando utilizó el 100% del presupuesto de comida para conseguir la inmunidad. La decisión afectó la convivencia general en la casa durante esa semana.

El triunfo de Mariana Ochoa desata acusaciones de fraude en redes sociales

Mariana Ochoa se corona como ganadora absoluta este domingo 4 de octubre, con un registro de 10,825,542 votos a su favor, de acuerdo con las cifras expuestas por el propio reality durante la gala. El premio asciende a 4,000,000 de pesos.

Mariana Ochoa
La intérprete recibió el maletín con el premio de manos de su propia madre. (Captura de pantalla YouTube)

El resultado genera una ola de reclamos en redes. Usuarios escriben mensajes como “No Mariana, no votamos por ti” y “CON TRAMPA CUALQUIERA” en las publicaciones de la cantante.

Parte de la inconformidad se concentra en el tercer lugar de Karina Torres, a quien varios seguidores consideran “la verdadera ganadora”. El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, también arremete contra el programa en un video donde señala que “los que hicieron el juego bien, sin miedo a la funa, resultaron ser perdedores”.

La polémica escala cuando circulan declaraciones previas de la periodista Maxine Woodside, quien en septiembre aseguró en su programa de radio haber escuchado que el triunfo de Ochoa estaba pactado con la producción. “Me chismosearon, una comadre de allí dentro, que la que va a ganar es Mariana Ochoa. Que regresó porque le dijeron: regresa y ganas”, dijo Woodside.

El regreso de Mariana Ochoa por “El Exilio” también divide a la audiencia

La Casa de los Famosos México
La casa más famosa de México vivió su segunda eliminación con una dinámica inédita: “El Exilio”. (Captura de pantalla TikTok)

Mariana Ochoa fue la primera eliminada de la temporada en la primera semana, pero regresó en la gala del 11 de agosto con 5,500,000 votos a su favor a través de la dinámica de El Exilio, superando a Ximena Herrera.

Para varios seguidores, esta dinámica rompió con la equidad del juego porque Ochoa regresó con información del exterior, una ventaja que no tuvieron el resto de los habitantes.

A un día de la final, la convivencia también se tensó entre Ochoa, Memo Schutz y Ese Pérez. La cantante expresó hartazgo ante comentarios que calificó de ofensivos durante una dinámica de bromas. “Me vale lo que tú digas, a la gente lo que pida”, respondió Ochoa cuando Schutz cuestionó su intención de cantar frente a cámaras.

La producción del reality, a cargo de Rosa María Noguerón, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones de fraude.

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