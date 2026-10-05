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México, la excepción: se mantiene fuera de la coalición antinarco que lidera EEUU, según The Economist

La revista británica señala que las autoridades nacionales conservan cooperación bilateral, pero temen que agencias de seguridad extranjeras actúen con poca supervisión dentro del país

La revista británica señala que las autoridades nacionales conservan cooperación bilateral, pero temen que agencias de seguridad extranjeras actúen con poca supervisión dentro del país, tras un incidente con agentes de la CIA en abril. REUTERS/Nathan Howard
La revista británica señala que las autoridades nacionales conservan cooperación bilateral, pero temen que agencias de seguridad extranjeras actúen con poca supervisión dentro del país, tras un incidente con agentes de la CIA en abril. REUTERS/Nathan Howard
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Estados Unidos ha pasado de los ataques unilaterales a operaciones coordinadas con gobiernos latinoamericanos contra el narcotráfico, mientras México permanece como la excepción en la región. Así lo reportó la revista británica The Economist en un análisis publicado el 1 de octubre de 2026.

Ecuador, escenario de una nueva modalidad

The Economist consigna que cerca de 50 efectivos realizaron redadas junto con la policía local el 24 de septiembre, como parte de los acuerdos suscritos por Daniel Noboa y Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
The Economist consigna que cerca de 50 efectivos realizaron redadas junto con la policía local el 24 de septiembre, como parte de los acuerdos suscritos por Daniel Noboa y Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Un video difundido el 16 de septiembre muestra a infantes de marina estadounidenses abordando un barco pesquero frente a Ecuador, evacuando a la tripulación y destruyendo la embarcación. Según The Economist, el Pentágono sostiene que ese tipo de buques abastece de combustible a lanchas más pequeñas que trafican droga.

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Fue la octava operación de este tipo desde finales de agosto y, a diferencia de ataques previos, contó con la participación del gobierno ecuatoriano.

Cifras de la campaña

De acuerdo con el medio, desde hace más de un año las fuerzas estadounidenses atacan embarcaciones en el Caribe y el Pacífico:

  • Aproximadamente 70 ataques confirmados.
  • Al menos 230 personas muertas.
  • Expertos legales han calificado los ataques como ejecuciones sumarias ilegales.

Una coalición de 18 países

El presidente estadounidense Donald Trump señala con el dedo mientras participa en un evento de Shield of the Americas al margen de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper
El presidente estadounidense Donald Trump señala con el dedo mientras participa en un evento de Shield of the Americas al margen de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 22 de septiembre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper

Bajo el mando del general Francis Donovan, el Comando Sur ha reducido el ritmo de los ataques letales y prioriza el desmantelamiento de redes logísticas, como buques de reabastecimiento, puertos y aeródromos clandestinos.

En agosto, el Comando Sur presentó un grupo de trabajo para coordinar operaciones con los 18 países de la Coalición Americana contra los Cárteles. El secretario de Estado, Marco Rubio, prometió que Washington no atacará objetivos sin la aprobación de sus aliados.

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Entre los avances que destaca el análisis:

  • Ecuador inició operaciones conjuntas en marzo bajo el presidente Daniel Noboa. El 24 de septiembre, unos 50 infantes de marina participaron en redadas con la policía local.
  • Honduras, Colombia y Guatemala firmaron acuerdos similares.
  • El Departamento de Estado reasignó cerca de 50 millones de dólares para que países latinoamericanos adquieran equipo estadounidense.
  • El Pentágono presta drones MQ-9 a Colombia y crea una iniciativa regional de drones para compartir inteligencia.

Afortunadamente México queda fuera de la coalición

El Comando Sur subordina los ataques directos al desmantelamiento de redes logísticas y consolida acuerdos operativos con naciones de la región, desde Ecuador hasta Colombia, en un esquema de seguridad compartida sin precedentes recientes. EFE/Sáshenka Gutiérrez
El Comando Sur subordina los ataques directos al desmantelamiento de redes logísticas y consolida acuerdos operativos con naciones de la región, desde Ecuador hasta Colombia, en un esquema de seguridad compartida sin precedentes recientes. EFE/Sáshenka Gutiérrez

The Economist señala que México se ha negado a sumarse, aunque mantiene cooperación bilateral. Según el medio, las autoridades mexicanas temen que agencias de seguridad estadounidenses operen en el país con poca supervisión.

Ese temor se reforzó en abril, cuando dos agentes de la CIA murieron en un accidente automovilístico durante una operación contra un presunto laboratorio de drogas, de la cual el gobierno mexicano no tenía conocimiento.

Estados Unidos no ha descartado una acción unilateral. El 9 de septiembre, Rubio afirmó que “esa amenaza tendrá que ser enfrentada”, de una forma u otra.

¿Funciona la estrategia?

La publicación consigna que Donald Trump afirma haber frenado el 98.2% de la droga que llegaba por mar. Sin embargo, una evaluación gubernamental de julio no halló cambios en la disponibilidad de cocaína en territorio estadounidense desde el inicio de la campaña.

Las incautaciones en fronteras y puertos aumentaron en 2026, pero los traficantes se han adaptado y mueven más droga por tierra, según el análisis.

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