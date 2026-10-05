Ese Pérez lanza dardo contra Mariana Ochoa y niega la existencia de una hermandad en La Casa de los Famosos México

Ese Pérez se llevó la mano al cuello durante la conferencia de prensa de La Casa de los Famosos México para expresar su incomodidad por el triunfo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla )

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El creador de contenido Ese Pérez arremetió contra el triunfo de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México y negó la existencia de una relación de hermandad entre los participantes durante la rueda de prensa posterior a la gala final.

El influenciador finalizó en la cuarta posición del programa tras obtener 6,618,224 votos en la decisión del público, situándose por detrás de Karina Torres, Memo Schutz y la ganadora del primer lugar en la emisión de La Casa de los Famosos México.

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Durante el encuentro con medios de comunicación encabezado por la productora Rosa María Noguerón, los integrantes del cuadro final compartieron sus impresiones sobre los 71 días de encierro y el desenlace de la competencia.

El comentarista deportivo Memo Schutz sostuvo ante la prensa que el grupo logró construir una amistad profunda y un lazo de hermandad a lo largo de las diez semanas de transmisión del reality show.

La declaración fue refutada minutos después por el participante originario de la Ciudad de México, quien tomó el micrófono para fijar una postura contraria frente a sus compañeros de elenco.

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El concursante negó la existencia de vínculos afectivos entre los competidores y señaló que el encierro generó roces pendientes entre varios habitantes de la casa.

“Comentaba Memo que hicimos hermandad, que hicimos amistades, cero, la verdad es que sí hay personas que salimos con un tema personal, algunos no, otros sí. Yo la verdad, amor y paz con todos”, declaró el influenciador.

El creador de contenido desmintió una posible hermandad entre todos los habitantes de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

El competidor manifestó su incomodidad por el primer lugar de Mariana Ochoa

Las declaraciones del participante continuaron al abordar la victoria de la exparticipante del grupo OV7, quien resultó vencedora del certamen con 10,825,542 votos de la audiencia.

Frente a la propia cantante y los reporteros presentes en la sala, el cuarto lugar de la emisión expresó su molestia al nombrar a la triunfadora oficial del reality show.

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“Mariana la ganadora, es lo que me irrita aquí en la garganta decirlo”, afirmó el participante ante la mirada de los asistentes en las instalaciones de Televisa.

La relación entre ambos competidores registró momentos de fricción durante las semanas de convivencia en el programa, marcados por desacuerdos en la distribución del presupuesto para alimentos y en las estrategias de nominación.

La exintegrante de OV7 logró el triunfo tras regresar del esquema denominado Exilio, habiendo sido la primera expulsada de la temporada en la etapa inicial de la competencia.

El encuentro con la prensa también registró un momento de distanciamiento cuando el creador de contenido intentó realizar una dinámica de interacción con los reporteros congregados en el foro.

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Al no obtener la respuesta esperada por parte de los comunicadores, el influenciador mostró su inconformidad con la actitud del público presente en la conferencia.

El participante externó su postura ante el desinterés de los periodistas antes de continuar con la sesión de preguntas y respuestas sobre su desempeño en la emisión.

La relación entre Ese Pérez y Mariana Ochoa registró momentos de fricción durante las semanas de convivencia en el programa. (Captura de pantalla )

Eduin Caz calificó como un fraude la cuarta posición de Ese Pérez

Las reacciones al resultado del creador de contenido se extendieron fuera de las instalaciones del foro de televisión. El cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, manifestó su inconformidad en plataformas digitales tras confirmarse el cuarto lugar del competidor.

El intérprete impulsó la votación a favor de su amigo en las horas previas al cierre de las urnas digitales mediante mensajes en sus redes sociales.

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Tras la revelación de las posiciones finales, el artista calificó el desenlace como “un fraude” y cuestionó el criterio de eliminación utilizado en el certamen.

El vínculo entre ambos personajes incluyó muestras de apoyo público durante la permanencia del influenciador en el programa, como la visita de una agrupación musical al lugar de su encierro durante el festejo de cumpleaños del cantante.

Eduin Caz

La polémica con Arantza Ruiz marcó la recta final del reality

Las controversias alrededor del participante sumaron un episodio previo con la actriz Arantza Ruiz y la intérprete Cynthia Klitbo, relacionado con presuntos comentarios sobre la vestimenta de la competidora.

La polémica surgió a partir de publicaciones en redes sociales que atribuyeron al creador de contenido opiniones despectivas sobre la imagen de su compañera durante la última fiesta de la temporada.

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La actriz Cynthia Klitbo publicó un video donde catalogó las supuestas expresiones como actos de violencia de género, mientras el equipo del influenciador rechazó los señalamientos y acusó una estrategia para afectar su votación.

En un video publicado en redes sociales, la actriz Cynthia Klitbo aparece hablando frente a la cámara en un camerino junto a la actriz Arantza Ruiz. Klitbo denuncia comentarios dirigidos a Ruiz por parte del creador de contenido Ese Pérez en el marco de la final del programa La Casa de los Famosos México. Durante la grabación, la intérprete llama a la audiencia a considerar estos hechos antes de realizar sus votaciones finales en el reality show.

Al concluir la transmisión del programa, Arantza Ruiz aclaró ante medios de comunicación que no escuchó directamente el comentario y que su malestar derivó de los mensajes recibidos en plataformas digitales.

La votación final de la cuarta temporada contabilizó un total de 43,152,660 votos distribuidos entre los cinco finalistas, cerrando la transmisión de la edición 2026 del reality show.