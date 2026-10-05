Jay Wheeler regresa a México: fecha, precio, boletos y preventa del concierto en la CDMX (@jaywheelerpr)

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El compositor puertorriqueño Jay Wheeler regresa a los escenarios y anuncia una fecha en la Ciudad de México para el 2027. con una presentación en el Pepsi Center.

El concierto de Jay Wheeler en la capital mexicana forma parte de su gira mundial La Voz Favorita Tour, en la que se presentará en España, Estados Unidos y once países de Latinoamérica.

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Cuatro años después de su presentación en la Arena CDMX, el cantante caribeño regresa a tierras mexicanas y la preventa de los boletos saldrán en próximos días.

¿Cuándo es el concierto de Jay Wheeler en la CDMX?

Jay Wheeler (@jaywheelerpr)

Jay Wheeler llega a la Ciudad de México el 16 de mayo de 2027 con una presentación en el Pepsi Center, dentro de su gira mundial La Voz Favorita Tour, inspirada en su álbum más reciente.

La preventa Banamex arranca el miércoles 7 de octubre a las 11:00 horas, mientras que la venta general inicia el viernes 9 de octubre a la misma hora.

La preventa Banamex para el concierto de Jay Wheeler

Los boletos para la fecha mexicana del artista puertorriqueño estarán disponibles a través de Ticketmaster, tanto en línea como en taquilla del recinto, y también en el sitio oficial jaywheelermundial.com. La preventa exclusiva para tarjetahabientes de Banamex comienza el miércoles 7 de octubre a las 11:00 horas, hora del centro de México.

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Jay Wheeler (@jaywheelerpr)

La venta general se abre dos días después, el viernes 9 de octubre, también a las 11:00 horas. Hasta el momento no se han dado a conocer los precios de los boletos para la función en el Pepsi Center.

La gira pasa por 34 ciudades en tres continentes

La Voz Favorita Tour arranca en diciembre de 2026 con tres fechas en España: el 10 de diciembre en el Miribilla Arena de Bilbao, el 13 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid y el 19 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

El tramo estadounidense se extiende de marzo a abril de 2027, con paradas en Miami, Atlanta, Washington, Nueva York, Boston, Chicago, Los Ángeles y Orlando, entre otras ciudades.

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(@jaywheelerpr)

La etapa latinoamericana incluye once países entre abril y junio

Después de Europa y Estados Unidos, Jay Wheeler recorre Latinoamérica entre abril y junio de 2027. La gira pasa por Quito el 29 de abril, Lima el 1 de mayo, Tegucigalpa el 13 de mayo y Ciudad de Guatemala el 14 de mayo, antes de llegar a la capital mexicana.

Tras la fecha en el Pepsi Center, el tour continúa el 19 de mayo en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 22 de mayo en el Santander Arena de Santiago de Chile. El cierre latinoamericano ocurre el 5 de junio en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo, con escalas previas en Panamá, Costa Rica y Bogotá.

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