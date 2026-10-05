México

Beca Rita Cetina: quiénes reciben su pago de 1900 pesos hoy 5 de octubre

Los depósitos que comenzarán a realizarse durante este mes cubren el pago del bimestre septiembre-octubre

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
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Este mes de octubre se reanudaron los pagos de la Beca Rita Cetina y los depósitos iniciaron justamente el día de hoy lunes 5 de octubre, los cuales corresponden a la primera dispersión del ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de secundaria pública que ya forman parte del padrón de continuidad.

El apoyo cubre septiembre y octubre y el primer bloque de pagos se desarrolla del lunes 5 al viernes 9 de octubre. La jornada del viernes concentra cinco iniciales, la mayor cantidad de letras asignadas a una fecha durante esa primera semana.

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La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es un apoyo económico del Gobierno de México para familias con estudiantes inscritos en secundarias públicas escolarizadas.

El apoyo es de 1,900 pesos bimestrales por familia y el recurso se deposita en una tarjeta del Banco del Bienestar y busca apoyar la permanencia de las y los alumnos en la escuela.

Para recibirla, el estudiante debe seguir inscrito en una secundaria pública y la madre, padre o tutor debe completar el registro cuando se abra la convocatoria correspondiente.

Los beneficiarios de continuidad son estudiantes que recibieron la beca en ciclos escolares previos y siguen inscritos en una secundaria pública. Su registro se conserva dentro de Becas Bienestar sin que deban realizar un nuevo trámite de incorporación.

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El depósito depende del apellido del estudiante registrado

Es importante mencionar que la fecha de depósito corresponde al primer apellido del alumno incorporado al padrón, no al de su tutor o tutora.

Cada estudiante recibe el recurso de manera individual, incluso cuando varios hijos de una misma familia cursan secundaria y cuentan con el apoyo.

Por esa razón, los hermanos cuyos apellidos estén asignados a letras distintas pueden recibir el dinero en días diferentes. Los tutores deben consultar el calendario por separado para cada menor, pues Becas Bienestar no concentra los pagos familiares en una sola fecha, salvo cuando los beneficiarios tienen los mismos apellidos.

En el caso del día de hoy, los beneficiarios que reciben su pago hoy lunes 5 de octubre: apellidos con A y B

Los recursos llegan a la tarjeta del Banco del Bienestar vinculada al programa. Las familias pueden confirmar la dispersión al consultar el saldo en un cajero automático de la institución, mediante su aplicación móvil o en los módulos de atención instalados en cada entidad.

Si el dinero no aparece en la fecha que corresponde al estudiante, la recomendación es esperar hasta 48 horas hábiles antes de acudir a solicitar atención. El banco puede registrar demoras en la actualización del saldo de acuerdo con la región del país.

Cuando el retraso supera ese plazo, el beneficiario debe acudir a la sucursal más cercana con una identificación oficial, el comprobante de inscripción al programa, la CURP del alumno y el número de folio o comprobante entregado durante el registro.

Tarjeta bancaria del Banco del Bienestar, billetes mexicanos difuminados y un teléfono móvil con el mensaje "DEPÓSITO RECIBIDO".
Una tarjeta del Banco del Bienestar, billetes mexicanos y una notificación de depósito recibido en un teléfono ilustran transacciones financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer periodo de pagos concluye el viernes 16 de octubre

La atención en ventanilla se brinda por orden de llegada en cada sucursal. Becas Bienestar recomienda acudir temprano y evitar los últimos días del calendario, cuando aumenta la afluencia de beneficiarios en el país.

Después del fin de semana, la dispersión continúa durante un segundo bloque de cinco días hábiles.

El viernes 16 de octubre cierra el primer periodo de pago con siete letras asignadas a esa jornada, el bloque más amplio de todo el calendario.

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