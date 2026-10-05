Beca Rita Cetina: quiénes reciben 700 pesos extra en octubre

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La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es un apoyo económico del Gobierno de México para familias con estudiantes inscritos en secundarias públicas escolarizadas.

Este lunes 5 e octubre han comenzado los pagos del bimestre septiembre-octubre, por lo que es importante estar atento al calendario oficial para saber qué día recibirás tu deposito si eres beneficiario.

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Debido a que se trata del pago de dos meses, el apoyo que recibirán los estudiantes es de 1 900 pesos bimestrales por familia; sin embargo, hay algunas familias que recibirán.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son las familias en esta situación para que revises bien el montó de tu depósito.

Quiénes son los beneficiarios que reciben 700 pesos extra durante el mes de octubre

En octubre de 2026, reciben 700 pesos extra las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina que tienen dos o más hijas o hijos inscritos en secundaria pública escolarizada.

El monto se suma al apoyo base de 1,900 pesos bimestrales por familia.

Un estudiante de secundaria: 1,900 pesos

Dos estudiantes de secundaria: 2,600 pesos

Tres estudiantes de secundaria: 3,300 pesos

Los 700 pesos se entregan por cada estudiante adicional de secundaria dentro del mismo hogar y se depositan en la tarjeta del Banco del Bienestar de la madre, padre o tutor registrado.

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Es decir, el día que la primera letra del padre o tutor este en el calendario de pagos, se recibirán el monto correspondiente al número de hijos que estén inscritos en la beca.

El recurso se deposita en una tarjeta del Banco del Bienestar y busca apoyar la permanencia de las y los alumnos en la escuela.

Para recibirla, el estudiante debe seguir inscrito en una secundaria pública y la madre, padre o tutor debe completar el registro cuando se abra la convocatoria correspondiente.

Hasta el momento no se han informado modificaciones en los pagos que recibirán los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez por lo que se espera reciban los 1,900 pesos (X@avisosbienestar)

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina del lunes 5 al viernes 9 de octubre

Además de los pagos del día de hoy 5 de octubre, esta semana del lunes 5 al viernes 9 de octubre también se llevarán a cabo los siguientes pagos:

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Lunes 5 de octubre: apellidos con A y B

Martes 6 de octubre: apellidos con C

Miércoles 7 de octubre: apellidos con D, E y F

Jueves 8 de octubre: apellidos con G

Viernes 9 de octubre: apellidos con H, I, J, K y L

Qué hacer si no me cayó mi deposito de mi Beca Rita Cetina

Qué hacer si no me cayó mi deposito de mi Beca Rita Cetina

Si no cayó el depósito de la Beca Rita Cetina, revisa estos puntos antes de acudir a una oficina:

Consulta el saldo de la tarjeta del Banco del Bienestar. Los depósitos se realizan de forma escalonada, por lo que puede tardar según el calendario de pagos. Verifica que la tarjeta esté activa y que no tenga algún bloqueo. Si acabas de recibirla, pregunta en el Banco del Bienestar si ya quedó habilitada. Revisa el estatus del registro y de la beca en los buscadores de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Ten a la mano la CURP del estudiante y el folio de solicitud, si lo tienes. Confirma que el alumno siga inscrito en una secundaria pública escolarizada. La beca se mantiene mientras cumpla con esa condición. También revisa que los datos del estudiante y del tutor estén correctos. Acude a una oficina de Becas para el Bienestar si ya pasó la fecha que corresponde a tu apellido en el calendario y el depósito no aparece. Lleva identificación oficial del tutor, CURP, comprobante de inscripción del alumno y la tarjeta, si ya fue entregada.

Los buscadores oficiales permiten consultar escuelas, folios y la oficina de atención más cercana: Buscadores de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Como mencionamos antes, la beca para secundaria es de 1,900 pesos bimestrales por familia.