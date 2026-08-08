Explotación sexual lidera la trata de menores en México: el 92% ocurre en entornos digitales

La explotación sexual encabeza la trata de menores de edad en México y los entornos digitales se consolidan como el principal espacio para el enganche, manipulación y difusión de material de abuso sexual infantil, de acuerdo con el 6to Reporte de Trata de Personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.
Entre enero de 2025 y mediados de 2026, el 92% de los casos en que niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de este delito inició en redes sociales, plataformas de mensajería, aplicaciones de citas o videojuegos en línea.
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Durante la presentación del reporte, el Consejo Ciudadano destacó que el 73% de los reportes recibidos sobre explotación sexual a través de la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas corresponden a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil.
Este fenómeno representa la principal modalidad de trata detectada en menores de edad. Por primera vez, el organismo identificó que el 3% de estos contenidos fueron manipulados con inteligencia artificial.
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El informe documentó que el 76% del material íntimo fue autogenerado por las víctimas, sin que esto implique consentimiento ni responsabilidad, ya que la mayoría de los casos involucra mecanismos de coerción, engaño o manipulación.
El 67% de quienes compartieron este material sufren posteriormente sextorsión y el 11% entregó dinero o bienes para evitar la difusión de imágenes o videos íntimos.
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Señaló que solo siete de cada diez víctimas de material de abuso sexual infantil solicitan ayuda por sí mismas.
El entorno digital es el principal espacio de contacto
De las víctimas identificadas en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, el 92% fue contactada en entornos digitales.
La cifra de víctimas aumentó en un 62.5% respecto al periodo anterior, al pasar de 696 a mil 131 menores de edad.
Las redes sociales, principalmente Instagram y Facebook con 23.1%, las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram con 16.8%, las aplicaciones de citas con 8% y las plataformas de videojuegos en línea como Roblox con 5.2% figuran como los principales espacios de riesgo.
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El vínculo familiar se mantiene como la principal forma de enganche para niñas, niños y adolescentes, con un 64.5%. Le siguen la oferta de empleo, el engaño, la promesa de ayuda y el enamoramiento.
Entre los métodos de sometimiento destacan el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, la violencia y el abuso de poder.
Cifras de víctimas y modalidades de explotación
El 67% de las víctimas y sobrevivientes de trata son mujeres, niñas y adolescentes.
Durante la Copa Mundial FIFA 2026, la demanda de mujeres mexicanas ascendió al 90%.
En el periodo analizado, el Consejo Ciudadano identificó a mil 465 posibles víctimas de distintas modalidades de trata y logró el rescate de 70 personas, de las cuales 33% eran menores de edad.
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La explotación sexual representa el 44.8% de los fines de explotación en niñas, niños y adolescentes; el trabajo o servicio forzado, 26.2%; la mendicidad forzosa, 11.9%; la utilización en actos delictivos, 9.5%; la explotación laboral, 4.3%; la adopción ilegal, 2.9%; y el matrimonio forzoso, 0.5%.
El trabajo infantil creció 49% respecto al periodo anterior, siendo la calle el lugar más frecuente, seguido de restaurantes, mercados y negocios.
La edad de las víctimas menores de edad se concentra principalmente en el grupo de 13 a 17 años (56%), seguido de 7 a 12 años (25%), 4 a 6 años (7%) y 0 a 3 años (4%). En el caso de material de abuso sexual infantil, el 57% de las víctimas son mujeres y el 37% hombres.
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Inteligencia artificial y nuevas formas de explotación
Por primera vez, el Consejo Ciudadano detectó la presencia de material de abuso sexual infantil manipulado con inteligencia artificial, identificada en el 3% de los reportes analizados.
Aunque esta modalidad aún es minoritaria, representa una señal de alerta ante la evolución de los delitos con la llegada de nuevas tecnologías.
En el 61% de los casos de material de abuso sexual infantil se conoce la identidad del agresor: 43% corresponde a amigos virtuales, 24% a desconocidos, 14% a personas que buscan pareja o encuentro en línea, 9% a pareja o expareja y 5% a compañeros de escuela o trabajo.
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Entre las plataformas digitales y videojuegos con mayor incidencia destacan Free Fire (35%), Roblox (29%), Discord (10%), Among Us, Fornite, GTA V Online y Mobile Legend Bang Bang.
Prevención y atención
El Consejo Ciudadano señaló que la protección de niñas, niños y adolescentes requiere fortalecer la educación digital, el acompañamiento familiar y la comunicación abierta para prevenir y detectar riesgos.
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Recordó que ante cualquier situación de violencia digital o posible delito, la organización ofrece atención especializada, gratuita y confidencial las 24 horas a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza (55 5533 5533) y la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas (800 5533 000), donde se puede recibir orientación y acompañamiento.
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