Explotación sexual lidera la trata de menores en México: el 92% ocurre en entornos digitales

La sentencia de 104 años busca enviar un mensaje contundente en la lucha contra la explotación infantil y la protección de la infancia en El Salvador. (Cortesía: CBS)

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La explotación sexual encabeza la trata de menores de edad en México y los entornos digitales se consolidan como el principal espacio para el enganche, manipulación y difusión de material de abuso sexual infantil, de acuerdo con el 6to Reporte de Trata de Personas del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

Entre enero de 2025 y mediados de 2026, el 92% de los casos en que niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de este delito inició en redes sociales, plataformas de mensajería, aplicaciones de citas o videojuegos en línea.

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Durante la presentación del reporte, el Consejo Ciudadano destacó que el 73% de los reportes recibidos sobre explotación sexual a través de la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas corresponden a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil.

Este fenómeno representa la principal modalidad de trata detectada en menores de edad. Por primera vez, el organismo identificó que el 3% de estos contenidos fueron manipulados con inteligencia artificial.

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El informe documentó que el 76% del material íntimo fue autogenerado por las víctimas, sin que esto implique consentimiento ni responsabilidad, ya que la mayoría de los casos involucra mecanismos de coerción, engaño o manipulación.

El 67% de quienes compartieron este material sufren posteriormente sextorsión y el 11% entregó dinero o bienes para evitar la difusión de imágenes o videos íntimos.

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Señaló que solo siete de cada diez víctimas de material de abuso sexual infantil solicitan ayuda por sí mismas.

De las víctimas identificadas en la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, el 92% fue contactada en entornos digitales.

La cifra de víctimas aumentó en un 62.5% respecto al periodo anterior, al pasar de 696 a mil 131 menores de edad.

Las redes sociales, principalmente Instagram y Facebook con 23.1%, las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram con 16.8%, las aplicaciones de citas con 8% y las plataformas de videojuegos en línea como Roblox con 5.2% figuran como los principales espacios de riesgo.

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El vínculo familiar se mantiene como la principal forma de enganche para niñas, niños y adolescentes, con un 64.5%. Le siguen la oferta de empleo, el engaño, la promesa de ayuda y el enamoramiento.

Entre los métodos de sometimiento destacan el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, la violencia y el abuso de poder.

Cifras de víctimas y modalidades de explotación

El 67% de las víctimas y sobrevivientes de trata son mujeres, niñas y adolescentes.

Durante la Copa Mundial FIFA 2026, la demanda de mujeres mexicanas ascendió al 90%.

En el periodo analizado, el Consejo Ciudadano identificó a mil 465 posibles víctimas de distintas modalidades de trata y logró el rescate de 70 personas, de las cuales 33% eran menores de edad.

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La explotación sexual representa el 44.8% de los fines de explotación en niñas, niños y adolescentes; el trabajo o servicio forzado, 26.2%; la mendicidad forzosa, 11.9%; la utilización en actos delictivos, 9.5%; la explotación laboral, 4.3%; la adopción ilegal, 2.9%; y el matrimonio forzoso, 0.5%.

El trabajo infantil creció 49% respecto al periodo anterior, siendo la calle el lugar más frecuente, seguido de restaurantes, mercados y negocios.

La edad de las víctimas menores de edad se concentra principalmente en el grupo de 13 a 17 años (56%), seguido de 7 a 12 años (25%), 4 a 6 años (7%) y 0 a 3 años (4%). En el caso de material de abuso sexual infantil, el 57% de las víctimas son mujeres y el 37% hombres.

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Inteligencia artificial y nuevas formas de explotación

Por primera vez, el Consejo Ciudadano detectó la presencia de material de abuso sexual infantil manipulado con inteligencia artificial, identificada en el 3% de los reportes analizados.

Aunque esta modalidad aún es minoritaria, representa una señal de alerta ante la evolución de los delitos con la llegada de nuevas tecnologías.

En el 61% de los casos de material de abuso sexual infantil se conoce la identidad del agresor: 43% corresponde a amigos virtuales, 24% a desconocidos, 14% a personas que buscan pareja o encuentro en línea, 9% a pareja o expareja y 5% a compañeros de escuela o trabajo.

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Entre las plataformas digitales y videojuegos con mayor incidencia destacan Free Fire (35%), Roblox (29%), Discord (10%), Among Us, Fornite, GTA V Online y Mobile Legend Bang Bang.

Prevención y atención

El Consejo Ciudadano señaló que la protección de niñas, niños y adolescentes requiere fortalecer la educación digital, el acompañamiento familiar y la comunicación abierta para prevenir y detectar riesgos.

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Recordó que ante cualquier situación de violencia digital o posible delito, la organización ofrece atención especializada, gratuita y confidencial las 24 horas a través de la Línea de Seguridad y Chat de Confianza (55 5533 5533) y la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas (800 5533 000), donde se puede recibir orientación y acompañamiento.