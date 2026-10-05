México

Sheinbaum cuestiona al embajador de EEUU por academia policial en Querétaro: SRE hará un llamado a Ronald Johnson y al gobernador Kuri

Añadió que el gobernador “tiene que dar explicaciones”, pues no puede instalar una academia internacional sin autorización del Gobierno de México

Durante una convención empresarial, el representante estadounidense afirmó que las organizaciones criminales aterrorizan y dominan comunidades, al describir la amenaza interna que enfrenta el país y sus habitantes en varias zonas
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La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó este lunes un fuerte cuestionamiento al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, por la colocación de la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial en la entidad. Aseguró que pidió al canciller llamar a ambos.

“No es normal”, dijo Sheinbaum

Ronald Johnson anuncia nueva Academia Internacional  de Seguridad en Querétaro. (Redes sociales)
Ronald Johnson anuncia nueva Academia Internacional  de Seguridad en Querétaro. (Redes sociales)

Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que a ese acto no invitaron a la Defensa, al Gabinete de Seguridad Federal ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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“Son ejemplos en donde creo que se llega al límite de lo que debe ser y lo que no debe ser”, afirmó. Precisó que no cree que se incurra en un delito, pero consideró importante exhibirlo “porque si no, se hace algo normal y no es normal”.

Sheinbaum cuestionó por qué un gobierno estatal impulsa un proyecto sobre delincuencia organizada, cuando se trata de delitos federales.

La regla: todo por la SRE y la Ley de Seguridad Nacional

Roberto Velasco
Roberto Velasco en la sede de la ONU. (@SRE_mx)

Al ser consultada sobre la participación de agencias estadounidenses en capacitación, fue tajante: “Eso no puede ser. No, no debe ser”.

Explicó que cualquier capacitación extranjera por razones de seguridad debe pasar por:

  • La Secretaría de Relaciones Exteriores
  • La Ley de Seguridad Nacional

Añadió que el gobernador “tiene que dar explicaciones”, pues no puede instalar una academia internacional sin autorización del Gobierno de México. También matizó que hay buena relación con el embajador y con el mandatario estatal.

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¿Qué ocurrió en Querétaro?

El acto se realizó el viernes 2 de octubre. Kuri y Johnson colocaron la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, con inversión superior a 30 millones de pesos. Se ubica dentro del complejo Rhino, sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, y concluiría en enero de 2027.

Según lo expuesto en el evento:

  • El embajador dijo que sería la primera de su tipo en México y Latinoamérica, para entrenar en detección de delitos con drogas, armas, dinero y contrabando.
  • Johnson destacó que policías estatales han viajado a Estados Unidos para capacitarse y que especialistas de agencias estadounidenses imparten entrenamientos en Querétaro.
  • El secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, señaló que la academia tendría apoyo de agencias estadounidenses.
  • Al acto asistió también el fiscal estatal, Víctor Antonio De Jesús Hernández.

El contexto: tensión por el papel del embajador

El señalamiento ocurre tras el Libro Pueblo, presentado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien criticó la intervención de la Embajada y de agencias de seguridad estadounidenses. En ese texto calificó a Johnson como alguien que actúa como un “excitado y entrometido policía”. Consultada sobre ello, Sheinbaum dijo que, como presidenta, debe tener “una opinión diplomática siempre”.

¿Qué sigue?

La presidenta indicó que el canciller llamará por separado al embajador y al gobernador. “Que cada quien haga sus conclusiones”, dijo, y añadió que “hasta ahí lo dejamos hoy”.

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