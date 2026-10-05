Sheinbaum pide esperar a la segunda vuelta en Brasil y advierte injerencia de la derecha internacional en México

El resultado de la primera vuelta en Brasil, que ningún sondeo pronosticó, pone a prueba la cohesión de los gobiernos progresistas y redefine el escenario regional que Claudia Sheinbaum deberá navegar de cara a 2030. REUTERS/Brian Snyder

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La presidenta Claudia Sheinbaum pidió esperar a la segunda vuelta en Brasil antes de opinar sobre los resultados. Aseguró que, mientras el pueblo de México la respalde, “no habrá ningún problema”, incluso si Lula da Silva pierde y ella se queda sin aliados en la región. También sostuvo que la “derecha internacional” sí quiere intervenir en la elección presidencial de 2030.

Brasil: Flávio Bolsonaro se adelanta a Lula

El aspirante obtiene 47.03% de sufragios válidos frente a 45.16% del otro contendiente y ambos competirán nuevamente el 25 de octubre tras no superar 50% de los votos emitidos en esta elección. REUTERS/Diego Herculano

Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos válidos y Lula el 45,16%. Ninguno superó el 50%, así que se enfrentarán en el balotaje del 25 de octubre. Ninguna encuesta había anticipado el resultado. Lula reconoció su decepción y dijo que comenzaba “una nueva campaña”.

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“Hay grupos muy de derecha” en el gobierno de Trump

La mandataria señaló que grupos conservadores vinculados al gobierno de Donald Trump pretenden un cambio político en México, aunque aclaró que no atribuye esa postura directamente al presidente estadounidense actual. REUTERS/Nathan Howard

Sobre un posible riesgo de intervención de Estados Unidos en 2030, Sheinbaum respondió que la derecha internacional “sí quiere intervenir” y que lo han denunciado permanentemente. Al preguntarle por el gobierno de Donald Trump, precisó que no necesariamente se trata del presidente, pero sí de grupos muy de derecha que “no quieren a México” y buscan un cambio de gobierno. Según dijo, la única defensa es el pueblo.

No organizará a la izquierda latinoamericana

La detención del gobernante venezolano por fuerzas de Estados Unidos reactivó tensiones históricas sobre la soberanía regional, mientras México reafirma una doctrina que choca con los nuevos métodos de presión geopolítica de Washington. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

Sobre cómo reorganizar el progresismo ante el giro político a la derecha, calificó el tema de “complejo”. Señaló que los partidos pueden comunicarse entre sí y que el vínculo puede darse también por mecanismos académicos. Su objetivo, dijo, es seguir gobernando México y no organizar a la izquierda regional. Citó a López Obrador: “la mejor política exterior es la interior”.

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EU y América Latina: de Venezuela a las elecciones, y la postura de México

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero reactivó el debate sobre la injerencia de Estados Unidos en la región. México condenó la intervención y reafirmó su política de no intervención, y la Cancillería pidió a la ONU actuar para evitar una escalada. Sheinbaum sostuvo que una cosa es discrepar del chavismo y otra que una potencia use la fuerza para llevarse a un presidente. Analistas añaden los respaldos electorales de Trump en Argentina, Honduras y Colombia, donde ningún candidato apoyado por él ha perdido hasta ahora. México, en tanto, defiende la cooperación sin subordinación con Washington en seguridad, mientras que parte de la oposición celebró la operación en Venezuela.