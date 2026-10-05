Karina Torres termina en tercer lugar en La Casa de los Famosos México 2026 e internautas reaccionan

La victoria de Mariana Ochoa generó inconformidad entre fans de Karina Torres, quien terminó en el tercer puesto. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México / X)

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Karina Torres obtuvo el tercer lugar de La Casa de los Famosos México 2026 y la decisión desató reclamos en X e Instagram, donde seguidores del reality cuestionaron el resultado y acusaron un presunto arreglo de la producción.

La gala final, conducida por Galilea Montijo, se transmitió la noche del domingo 4 de octubre tras 71 días de competencia. Mariana Ochoa se coronó ganadora absoluta con 10,825,542 votos, mientras que Memo Schutz obtuvo el segundo lugar.

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(Captura de pantalla X)

Antes de conocerse a la ganadora, Gema Garoa quedó en quinto lugar y Ese Pérez en cuarto. El tercer puesto de Karina Torres, por debajo de Schutz y Ochoa, generó la indignación de su círculo cercano en redes sociales.

Una parte de las críticas se concentró en la dinámica que permitió el regreso de Mariana Ochoa a la competencia después de haber sido la primera eliminada de la temporada. Internautas cuestionaron esa vuelta que dio el reality conocida como El Exilio, y la señalaron como un factor que habría favorecido el desenlace final.

(Captura de pantalla X)

De igual manera, en redes comenzaron a viralizarse videoclips donde aparece Paola Suárez, integrante del clan de Wendy Guevara y amiga cercana de Karina Torres, reaccionando con enojo. En una de las grabaciones, incluso Paola asegura que el resultado ya se conocía de antemano. “Yo ya sabía que no iba a ganar, ella sabía. Me habían dicho que a Karina según la iban a sacar en segundo lugar. A mí me dijeron que iba a ganar Mariana porque firmó contrato”, confesó en un videoclip que circula en redes sociales junto a Vanessa Labios 4K.

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A través de sus historias de Instagram, Suárez cuestionó directamente la dinámica que permitió a la exintegrante de OV7 volver a la casa. “Me vas a decir que la primera eliminada de La Casa de los Famosos fue Mariana, y la volvieron a meter por no sé qué tipo de contrato haya firmado, para volver a entrar a la casa y que sea finalista, y que sea ganadora”, escribió.

(Captura de pantalla X)

(Captura de pantalla X)

La influencer agregó que hubiera preferido otro desenlace para la competencia. “Hubiera preferido que ganara Ese Pérez o Gema. ¿Pero Mariana? ¿En serio?”, cuestionó en el mismo mensaje.

La integrante de Las Perdidas adelantó además que no participaría de nuevo en el programa de Endemol. “Créanme que si me vuelven a hablar para la casa no voy a ir”, afirmó.

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En otro video que circula en redes, Suárez aparece junto a Vanessa Labios 4K en un antro, donde tomó un micrófono para denunciar presuntas irregularidades ante el público presente. “No sé cómo se haya arreglado con Endemol. Fue la primera eliminada, obviamente la volvieron a meter es porque firmó un contrato para llegar a la final. Yo les voy a decir una cosa, esto es fraude”, gritó.

(Captura de pantalla X)

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“Fraude, Karina ganadora”, “Robo total”, “La casa del fraude”, “Ni de chiste puede ser que Memo esté por encima de Karina”, “La peor casa de los famosos”, “El robo más grande de la historia”, “Primera y última vez que veo la casa de los famosos”, “La Lic.Karina merecía el primer lugar”, son algunos de los comentarios que llenaron los perfiles oficiales de La Casa de los Famosos México, como Instagram, TikTok y X.

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Así quedó el orden de los finalistas de La Casa de los Famosos México 2026

(Captura de pantalla X)

Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada con 10,825,542 votos, el total más alto entre los cinco finalistas de la temporada. Memo Schutz obtuvo el segundo lugar con 9,834,625 votos, una diferencia de poco menos de un millón de votos respecto a la ganadora. Karina Torres se ubicó en el tercer puesto con 9,718,852 votos, cifra cercana a la de Schutz pero por debajo del umbral necesario para avanzar al segundo lugar. Ese Pérez quedó en cuarto lugar con 6,618,224 votos, mientras que Gema Garoa cerró la tabla en el quinto puesto con 6,155,417 votos.