“No me voy a meter”: Sheinbaum se desmarca de Tatiana Clouthier y deja en manos de Morena la respuesta a su nuevo movimiento

Claudia Sheinbaum habla desde un pódium con el escudo oficial de los Estados Unidos Mexicanos durante una conferencia de prensa. (Presidencia )

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Tras el anuncio de Tatiana Clouthier de un nuevo movimiento político #TodosConConciencia en Nuevo León, tras la designación de Clara Luz Flores como coordinadora de Morena rumbo a las elecciones de 2027. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada al respecto en La Mañanera del Pueblo, y dijo que ella no podría opinar respecto al proceso interno del movimiento de la Cuarta Transformación, sino que eso le corresponde al partido.

Sin embargo, Sheinbaum compartió su opinión personal respecto a Clouthier y la calificó como " la mejor", además recordó su trabajo a lado del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La mandataria dijo en caso de que Clouthier quiera hablar con ella, está en la mejor posición de atenderla.

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