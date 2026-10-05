Taller de vitrales de Día de Muertos en el Museo de Historia Natural: fechas, horarios e inspiración para crear el tuyo

El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental suma una actividad más a su calendario de octubre dedicado a Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México (MHNCA) organiza el taller “Luces del más allá”, una actividad gratuita dentro del boleto de entrada para pintar vitrales falsos inspirados en personajes de temporada como catrinas, murciélagos y fantasmas.

Las sesiones se realizan los sábados 3 y 10, y los domingos 4 y 11 de octubre, de las 12:00 a las 14:00 horas, en la Plazoleta del recinto, y se recomiendan para personas a partir de los 13 años.

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El taller forma parte de la programación especial de Día de Muertos que el museo prepara para octubre de 2026.

No se requiere registro previo ni reservación: cualquier visitante puede sumarse con solo mostrar su boleto de acceso al museo.

El recinto se ubica en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, uno de los puntos culturales más visitados de la capital. (Foto: MHNCA)

La entrada general tiene un costo de 39 pesos, mientras que niños, maestros y estudiantes pagan 19 pesos con credencial vigente.

En qué consiste el taller “Luces del más allá”

La dinámica consiste en pintar un vitral falso y darle vida al personaje favorito de la temporada de sustos.

No existe costo adicional más allá del boleto general de entrada al recinto, y el museo pone a disposición los materiales necesarios para que cada asistente elabore su propia pieza durante la sesión.

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Esta actividad lúdica está recomendada para mayores de 13 años en adelante, según el museo. (Foto: MHNCA)

La entrada al museo cuesta 39 o 19 pesos

Los boletos se adquieren directamente en taquilla, sin necesidad de compra anticipada por internet para el taller de vitrales.

Además de los costos de 39 y 19 pesos, el museo también ofrece una tarifa de 16 pesos para visitas guiadas, que sí requieren reservación previa.

El museo ofrece un recinto amplio para poder visitarlo antes o después del taller. (Foto: MHNCA)

El horario de atención es de martes a domingo, de las 10:00 a las 17:00 horas, con cierre de taquilla a las 16:30 horas.

Cómo llegar al Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

El recinto se ubica en avenida de los Compositores sin número, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, colonia Escandón I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11800.

Quienes usan el metro pueden bajar en la estación Constituyentes de la Línea 7 y caminar o tomar transporte local hacia el circuito Correr es Salud, donde se encuentra el museo.

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La zona cuenta con señalización turística que facilita la orientación entre los distintos museos de Chapultepec. Foto: Karina Hernández / Infobae

También es posible llegar desde las estaciones Chapultepec u Observatorio, ambas con rutas de acceso señaladas por el propio recinto en sus canales oficiales.

Para quienes prefieren transporte alternativo, el Cablebús ofrece una opción hasta la estación Panteón Dolores, desde donde se camina un tramo corto hasta la entrada.

Quienes se desplazan en automóvil pueden ubicar estacionamientos cercanos señalados en el plano de ubicación del museo.

Se recomienda considerar tiempos de traslado adicionales los fines de semana por la afluencia habitual en la zona. (Foto: MHNCA)

Ideas para inspirar tu propio vitral

Para una catrina, un diseño clásico funciona con el cráneo en blanco, cuencas de los ojos alargadas en morado o negro, y una corona de flores de cempasúchil en tonos naranja y amarillo alrededor de la cabeza.

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Agregar pétalos sueltos cayendo hacia los lados da sensación de movimiento al vitral.

Para un fantasma, conviene dejar la silueta en blanco o azul pálido y contrastarla con flores pequeñas de colores vivos distribuidas en el cuerpo, simulando un patrón textil.

El uso de plantillas previas facilita trasladar el diseño al material antes de aplicar la pintura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cuencas de los ojos pueden quedar vacías o con un tono gris suave para mantener el efecto translúcido.

Para un murciélago, las alas abiertas sobre fondo de luna llena permiten jugar con rojo, morado y dorado en secciones triangulares, como si fueran vitrales de iglesia.

Un contorno negro grueso ayuda a marcar cada ala por separado y facilita el llenado de color.

Otras opciones incluyen una calavera decorada solo con líneas geométricas en vez de flores, para quienes prefieren un diseño más simple y rápido de terminar.

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La combinación de flores y criaturas nocturnas es uno de los recursos más usados en la iconografía de Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También funciona bien una vela encendida con gotas de cera en tonos cálidos, o un alebrije con patrones de rombos y franjas de colores contrastantes.

Como regla general, los contornos marcados y los espacios amplios de color facilitan el trabajo en la técnica del vitral falso, por lo que diseños con pocas líneas internas resultan más sencillos para quienes participan por primera vez.

Qué más se puede ver en el recinto

Fuera del taller, el museo ofrece un recorrido permanente por nueve bóvedas semiesféricas que albergan su exhibición principal.

En ese espacio se conservan más de 2,800 piezas, entre taxidermias, rocas, minerales, conchas y ejemplares de herbario.

El recorrido completo del museo puede combinarse con la visita a otros puntos culturales de Chapultepec en la misma jornada. (Foto: MHNCA)

Entre las piezas destaca un esqueleto de Diplodocus, dinosaurio que habitó la Tierra hace más de 150 millones de años.

La estructura montada mide 25 metros de largo, 4 metros de alto y reúne 276 huesos, exhibida en la Sala de Evolución de la Vida desde 1964.

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Las colecciones del recinto se dividen en cuatro ejes: geología, paleontología, herbario y zoología, cada una con materiales propios de investigación y divulgación.

El Biolaboratorio ofrece actividades de divulgación científica de forma regular, independientes del taller de vitrales. (Foto:MHNCA)

Las salas permanentes llevan por nombre Evolución de la Vida, Diversidad Biológica y México Megadiverso, a las que se suma el espacio al aire libre conocido como Cárcamo de Dolores.

La administración del museo corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

Quienes busquen información adicional sobre el taller de vitrales o la disponibilidad de cupo pueden escribir al correo eventosmhnca@gmail.com o consultar las redes sociales oficiales del recinto bajo el usuario @mhnca.

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