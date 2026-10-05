Paolita Suárez acusa fraude en La Casa de los Famosos México 2026 por triunfo de Mariana Ochoa

Paola Suárez, amiga de Karina Torres, denuncia un presunto arreglo con la producción de La Casa de los Famosos México tras el triunfo de Mariana Ochoa. (@chismerealitymx)

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Paola Suárez, integrante del clan de Wendy Guevara, reaccionó con enojo tras la victoria de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026 y aseguró que el resultado ya se conocía de antemano. La influencer, amiga cercana de la ganadora del tercer lugar Karina Torres, acusó un presunto arreglo con la producción del reality.

“Yo ya sabía que no iba a ganar, ella sabía. A mí me dijeron que iba a ganar Mariana porque firmó contrato”, confesó Paola Suárez en un videoclip que circula en redes sociales junto a Vanessa Labios 4K, otra integrante del grupo de Guevara.

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La gala final, conducida por Galilea Montijo, se transmitió la noche del domingo 4 de octubre tras 71 días de competencia. Mariana Ochoa se coronó ganadora absoluta con un total de 10,825,542 votos, mientras que Memo Schutz se quedó con el segundo lugar y el premio de 4 millones de pesos.

Antes de conocerse a la ganadora, Gema Garoa quedó en quinto lugar y Ese Pérez en cuarto. Karina Torres obtuvo el tercer puesto, resultado que desató la indignación de su círculo cercano en redes sociales.

La integrante del clan de Wendy Guevara asegura que conocía el resultado del reality antes de la gala final transmitida el domingo 4 de octubre. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México / CUARTOSCURO)

Paola Suárez cuestiona el regreso de Mariana Ochoa a la competencia

A través de sus historias de Instagram, Paola Suárez cuestionó la dinámica que permitió a la exOV7 volver a la casa después de haber sido la primera eliminada de la temporada. “Me vas a decir que la primera eliminada de La Casa de los Famosos fue Mariana, y la volvieron a meter por no sé qué tipo de contrato haya firmado, para volver a entrar a la casa y que sea finalista, y que sea ganadora de la Casa de los Famosos”, escribió su publicación.

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La influencer agregó que hubiera preferido otro desenlace para la competencia. “Hubiera preferido que ganara Ese Pérez o Gema. ¿Pero Mariana? ¿En serio?”, cuestionó en el mismo mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Cabe señalar que Paola Suárez había señalado previamente que no hablaría del tema por encontrarse bebiendo alcohol, pero terminó revelando varios señalamientos sobre el reality. “Estoy *mp*t*d*s*m*. ¿Cómo que Karina quedó en tercer lugar? No lo puedo creer. No quiero decir malas palabras, pero es una p*nd*j*d*”, aseguró.

Paola Suárez, amiga de Karina Torres, denunció un presunto arreglo con la producción de La Casa de los Famosos México tras el triunfo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La integrante de Las Perdidas también adelantó que no participaría de nuevo en el programa de Endemol. “Créanme que si me vuelven a hablar para la casa no voy a ir”, afirmó.

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En otro video que circula en redes, “Paolita” aparece junto a Vanessa Labios 4K en el antro, donde tomó un micrófono para denunciar presuntas irregularidades ante el público presente. “No sé cómo se haya arreglado con Endemol. Fue la primera eliminada, obviamente la volvieron a meter es porque firmó un contrato para llegar a la final. Yo les voy a decir una cosa, esto es fraude”, gritó.

La influencer cerró su mensaje con una advertencia directa a la producción del reality sobre una posible futura invitación. “Y si me vuelven a llamar para La Casa de los Famosos, ch*ngu*n a su m*dr*”, gritó en medio del público del lugar.

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Vanessa Labios 4K también arremetió contra el reality

La influencer advirtió que no volverá a participar en el reality de Endemol tras la eliminación de Karina Torres en tercer lugar. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México 2026)

Mientras Paola Suárez gritaba frente al público del antro, Vanessa Labios 4K sumó una acusación adicional sobre la ganadora de la temporada. La influencer aseguró que Mariana Ochoa presuntamente no había aceptado los 4 millones de pesos del premio y calificó el resultado como un fraude.

Las declaraciones de ambas integrantes del clan de Wendy Guevara se viralizaron en plataformas como TikTok e Instagram horas después de la transmisión de la gala final. Hasta el momento, la producción de La Casa de los Famosos México no ha emitido comentarios sobre las acusaciones de contrato previo con Mariana Ochoa.