¿Quién determina qué es información falsa en México? Expertos advierten riesgos de censura en lineamientos de derechos de las audiencias

Lineamientos de derecho de las audiencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias pretende establecer un marco claro para regular los contenidos, la publicidad y los canales de denuncia en la radio y la televisión mexicanas.

El objetivo es garantizar que la información transmitida responda a estándares de calidad y transparencia, además de facilitar quejas cuando los derechos de los oyentes y televidentes sean vulnerados.

A pesar de esto, el Dr. Luis Miguel Martínez Cervantes, académico de la Universidad Iberoamericana, advirtió que la iniciativa aún deja zonas grises que podrían traducirse en riesgos para la libertad de expresión, así como falta de criterios definidos para distinguir entre noticias y opinión, lo que podría derivar en interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades.

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Aunque ordenar el ecosistema mediático es indispensable, cualquier medida debe cuidar de no devenir en censura o limitar la autonomía editorial de los medios de comunicación. El desafío principal reside en encontrar un equilibrio entre la protección del público y el respeto a la libertad de prensa.

Dilemas en la clasificación de contenidos e información falsa

Uno de los puntos más complejos de la iniciativa es precisar cómo distinguir entre información y opinión, un reto que, según el especialista, ha sido recurrente incluso en ejercicios de monitoreo académico.

La propuesta plantea la prohibición de difundir contenido falso o descontextualizado, pero no especifica los mecanismos para identificar violaciones. Derivado de esto, se señaló que ni siquiera sistemas avanzados de vigilancia logran siempre diferenciar estas situaciones, lo que podría dejar a los medios en una posición vulnerable ante sanciones.

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En este contexto, la preocupación central es que la falta de definiciones precisas pueda desembocar en decisiones injustificadas por parte de la autoridad, creando el riesgo de que se utilicen los lineamientos como herramienta de censura más que de defensa de los derechos de las audiencias.

Un anteproyecto sobre audiencias muestra las dificultades en la clasificación de contenidos, la prohibición de información falsa y la transparencia en la publicidad, generando riesgos para los medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Publicidad y transparencia en los mensajes

Otra área crítica identificada en la propuesta es la delimitación entre contenido editorial y publicidad. Para Martínez Cervantes, las fronteras entre ambos no siempre resultan evidentes: una presentadora usando una marca visible o la aparición de un logotipo en pantalla pueden interpretarse como “emplazamiento de producto”, aunque no exista un acuerdo comercial.

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Ante esto, se recomienda incorporar ejemplos claros que permitan identificar cuándo una mención constituye publicidad y cuándo es una referencia periodística, editorial o incidental. Además, de que no basta con etiquetar un contenido como publicitario, sino que se requiere una evaluación minuciosa respaldada por criterios objetivos.

Este enfoque busca evitar que los medios sean sancionados por omisiones involuntarias y garantiza transparencia tanto para las empresas como para el público.

Derechos de la infancia, accesibilidad y educación mediática

El proyecto también aborda la protección de audiencias vulnerables, como la niñez y las personas con discapacidad, por lo que, se sugiere recuperar un catálogo detallado de derechos para distintos grupos etarios y establecer prohibiciones específicas respecto a la propaganda dirigida a menores, especialmente en temas relacionados con violencia, explotación de la inexperiencia, mensajes subliminales o acoso.

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En cuanto a la accesibilidad, el académico recomendó mantener estándares técnicos rigurosos para subtitulaje y lengua de señas, garantizando así la inclusión de las personas con discapacidad.

Asimismo, la alfabetización mediática debe ser un eje transversal en la iniciativa, mediante campañas periódicas que permitan a la audiencia identificar los distintos tipos de contenidos y conocer las vías para presentar quejas, siempre con materiales adaptados para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.