La Cineteca presentará gratis “La ley de Herodes” con charla magistral de Damián Alcazar sobre la cinta

Un hombre con barba gris aparece junto al cartel de la película "La Ley de Herodes", dirigida por Luis Estrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A través de su cuenta de X, Damián Alcázar, lanzó la invitación a ver una función especial de La Ley de Herodes, la icónica cinta de los 90 que retrata el panorama político del México del siglo XX.

La proyección gratuita de la cinta será este miércoles en la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del ciclo “Voces y Miradas del Cine Mexicano”, que cada miércoles hasta inicios de Septiembre proyecta cintas mexicanas de gran trascendencia histórica.

La función es a las 17:00 horas en la Sala 5, con entrada libre mediante cortesías en taquilla, y estará seguida de un conversatorio abierto al público.

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El actor comnetó a través de sus redes sociales: “Hola, amigos, yo soy Damián Alcázar. Los quiero invitar este 19 de agosto a la Cineteca Nacional Chapultepec a las cinco de la tarde. Vamos a exhibir la película La ley de Herodes. Después de eso habrá un conversatorio, si ustedes se quieren quedar. Es entrada libre, los espero por ahí”

El actor Damián Alcázar aparece en pantalla, con un fondo de estanterías, y realiza una invitación a un evento en la Cineteca Nacional de Chapultepec (Cineteca Nacional/X)

El ciclo que rescata el cine nacional

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Cineteca Nacional (CN), organiza el ciclo “Voces y Miradas del Cine Mexicano” con nueve sesiones que van del 22 de julio al 23 de septiembre de 2026.

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Cada miércoles a las 17:00 horas, la sede de Chapultepec proyecta de forma gratuita una selección que recorre ocho décadas del cine nacional: desde la comedia de la Época de Oro —con Ahí está el detalle, de Cantinflas— hasta el drama contemporáneo de La cocina.

Las funciones están a cargo del área de Desarrollo Académico de la institución y cada proyección incluye un conversatorio moderado por el director y guionista Hugo Lara. Las cortesías se obtienen directamente en taquilla el día de la función.

La película que venció a la censura

La trama sigue a Juan Vargas, un mediocre militante del partido —interpretado por Alcázar— que es nombrado presidente municipal de San Pedro de los Saguaros, un pueblo ficticio de 1949 cuyos habitantes, en su mayoría indígenas (Foto: Las Dopaminas Podcast, YouTube / X)

La ley de Herodes, dirigida por Luis Estrada y estrenada en 1999, es una comedia satírica de humor negro sobre la corrupción política en México durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue la primera cinta mexicana en criticar al PRI de forma explícita y por su nombre.

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La trama sigue a Juan Vargas, un mediocre militante del partido —interpretado por Alcázar— que es nombrado presidente municipal de San Pedro de los Saguaros, un pueblo ficticio de 1949 cuyos habitantes, en su mayoría indígenas, ni siquiera hablan español. Lo que comienza como un intento honesto de gobernar termina en una espiral de corrupción, sobornos y violencia, condensada en la frase que le transmite su superior: “El que no transa, no avanza”.

Un estreno marcado por el escándalo

Un póster promocional anuncia la película mexicana "La Ley de Herodes", dirigida por Luis Estrada y protagonizada por Damián Alcázar, ganadora de diez premios Ariel. (Cineteca Nacional/X)

El camino a las salas fue accidentado. Cuando la película debía someterse al filtro de la censura, el PRI seguía en el poder y se avecinaba el año electoral 2000. El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) —que había cofinanciado el 50% de la producción— intentó bloquear su exhibición alegando irregularidades en los permisos, pese a que el director Estrada había registrado cada modificación del guion para evitar pretextos legales.

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En el Festival de Cine de Acapulco, donde se proyectó por primera vez el 14 de noviembre de 1999, Alcázar tomó el micrófono del pódium para denunciar públicamente la exclusión de la película por órdenes “de arriba”. La indignación del público y la presión de medios impresos forzaron su exhibición ante una sala repleta.

La cinta se estrenó comercialmente el 18 de febrero de 2000, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales en las que el PRI perdió el poder por primera vez en 70 años. El escándalo previo multiplicó su audiencia, al atraer incluso al espectador que raramente veía cine mexicano.

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Reconocimiento nacional e internacional

La película ganó el Premio al Cine Latinoamericano en el Festival de Sundance 2000, donde compitió —y se impuso— sobre El coronel no tiene quien le escriba. En la 42ª entrega de los premios Ariel obtuvo 10 estatuillas, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor para Alcázar.

También recibió reconocimientos en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Mejor Actor y Mejor Director de Fotografía), el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y el Festival de Viña del Mar.

Su huella en el cine mexicano

Ciclo de Voces y Miradas del Cine mexicano continua en Chapultepec

Especialistas en cine nacional consideran que La ley de Herodes marcó un antes y un después en la historia de la censura cinematográfica en México. Las cintas críticas del gobierno que la antecedieron evitaban nombrar partidos o recurrían a planos secuencia para dificultar los cortes en edición; esta película rompió ese esquema de forma directa.

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Su estreno allanó el camino a títulos posteriores como El crimen del Padre Amaro (2002), El violín (2005) y Fraude: México 2006 (2007). Más de dos décadas después, analistas del cine mexicano la describen como “una de las películas más controvertidas del cine nacional de reciente creación”, según el análisis publicado en Redalyc.

Cómo llegar a la Cineteca Nacional de Chapultepec

La función de este miércoles se realiza en la Sala 5 de la Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada en Avenida Vasco de Quiroga 1401, Colonia Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

La estación de metro más cercana es Constituyentes, desde donde se puede tomar el Cablebús hasta la parada Cineteca Nacional Chapultepec.