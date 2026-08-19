Shanik Berman felicita a Cristian Castro por ‘ingreso al IPN’ y usuarios le aclaran la verdad

Shanik Berman presenta información frente a una gráfica. La imagen de fondo muestra un anuncio de 'BIENVENIDO' del Instituto Politécnico Nacional. Incluye una fotografía de Cristian Castro con una chaqueta que lleva las siglas 'IPN'. Se lee su nombre, 'EL GALLITO FELIZ', y 'Licenciatura en Economía'.

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La versión sobre el supuesto ingreso de Cristian Castro al Instituto Politécnico Nacional (IPN) desató risas y confusión en redes sociales, luego de que la periodista Shanik Berman asegurara en Instagram que el cantante había sido aceptado para estudiar la Licenciatura en Economía. El rumor creció tras la publicación de una imagen editada donde se veía a Castro con el uniforme de la institución, lo que generó una ola de reacciones y memes entre sus seguidores.

Recientemente, El Gallito Feliz se graduó de la preparatoria a los 51 años, lo cuál emocionó a los mexicanos. Asimismo, se vio involucrado en una polémica por decir que supuestamente tenía pase reglamentado a la Universidad Nacional Autónoma de México porque su preparatoria estaba afiliada, aunque dicha escuela desmintió eso.

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Shanik Berman felicitó a Cristian Castro y compartió un flyer falso

En su cuenta de Instagram, Shanik Berman publicó un mensaje afirmando: “Cristian Castro ya sabe a dónde va a estudiar y qué va a estudiar. Ya fue admitido en el Politécnico Nacional, donde va a estudiar la Licenciatura de Economía. ¡Bravo!”. Acompañó su post con una imagen de Cristian vestido con el uniforme del IPN y la leyenda “criatan castro el gallito feliz licenciatura para economía”.

El entusiasmo de Shanik por la supuesta noticia fue evidente: “Ya fue admitido en el politécnico estudiará economía, ¡bravo @elgallitocristian!!”, escribió en los comentarios, celebrando lo que creyó era un logro académico del cantante.

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(Shanik Berman/IG)

Redes sociales reaccionaron con humor y dudas al anuncio

La publicación de Shanik Berman rápidamente atrajo la atención de usuarios, quienes respondieron con comentarios entre bromas y escepticismo. “Shanik como te vas a creer eso y hasta faltas de ortografía tiene jajaja”, escribió un seguidor. Otros añadieron: “Es falso!” y “Eso no es real. (...) Además la carrera que le interesa es Diseño Industrial”.

Muchos usuarios señalaron que la imagen era producto de la inteligencia artificial y que “ya te vi yendo al concierto de ‘la chica’ qué canta ...soy mi propia prioridad!” se trataba de una broma viral. El post fue compartido con emojis de risa y frases como “@shanikberman siendo @shanikberman” y “Así sin examen de admisión??”, evidenciando la incredulidad generalizada.

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¿El Politécnico Nacional tiene pase directo? Así es el proceso de admisión real

A diferencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la única forma de entrar al Politécnico es a través de examen de admisión, ni siquiera las preparatorias del IPN tienen algún tipo de pase reglamentado que les facilite el acceso.

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) forma una nueva asociación civil para fomentar el desarrollo académico.

El proceso oficial inicia con el registro en línea, seguido por el pago de ficha y la presentación del examen, ya sea en línea o presencial. Los resultados se publican según el calendario de la convocatoria, y los aspirantes con mejor puntaje y disponibilidad de lugares son asignados a la carrera elegida. Finalmente, los aceptados deben entregar su documentación y formalizar la inscripción.

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En el caso de Cristian Castro, no existe evidencia de ingreso automático ni de aceptación a Economía en el IPN. De hecho, el cantante había dicho previamente que, tras concluir la preparatoria, su objetivo era continuar su formación en la UNAM y que su interés principal era Diseño Industrial, no Economía.