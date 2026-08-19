Quién es Chico Rabia, el tiktoker que llamó “asquerosa” y “hedionda” a Emma Coronel sin conocer su vínculo con El Chapo

La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán fue insultada en un live de TikTok por un creador de contenido que desconocía su identidad. (Redes sociales)

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El tiktoker Chico Rabia insultó en una transmisión en vivo a Emma Coronel Aispuro llamándola “asquerosa” y “hedionda”, sin saber que se trataba de la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El incidente ocurrió durante un live en TikTok, donde varias personas participaban en una dinámica conjunta. El creador de contenido se disculpó públicamente al descubrir la identidad de Coronel y ella aceptó sus disculpas, pidiendo a su comunidad que no lo hostigara.

El Chico Rabia: transmisiones, insultos y viralidad

La identidad de Chico Rabia se distribuye en múltiples cuentas y clips dentro de plataformas de lives y redes sociales. Se le identifica por nombres como chico rabia, el.chico.rabia01, elchico7278 y chico_rabia95. Su contenido destaca por transmisiones en vivo donde discute de manera agresiva con otros usuarios, lo que ha incrementado su visibilidad en TikTok y plataformas similares.

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Entre las frases más buscadas en relación con este usuario aparecen “chico rabia 95 pasaba por aqui”, “chico rabia discutiendo” y “chico rabia enojado”. El interés principal de los usuarios radica en la búsqueda de clips y momentos conflictivos, especialmente aquellos en los que Chico Rabia insulta o confronta a mujeres en directo. Este patrón lo convierte en un personaje polarizante, cuyas transmisiones suelen viralizarse por el tono de los intercambios.

Perfil de TikTok del creador de contenido que insultó a Emma Coronel (RS)

Insultos a Emma Coronel y reacción en TikTok

Durante la transmisión en que ocurrió el incidente, Chico Rabia ingresó al live de Emma Coronel mientras otros dos participantes interactuaban. Desde el inicio, el tiktoker mostró una actitud agresiva y lanzó insultos generales: “Estoy aburrido, par de comemierd”. Los presentes intentaron frenar su comportamiento, pero él continuó con expresiones como: “¿Cómo lo saco? Ah, sacándome el micrófono en la cagader, hedionda. Asquerosa, botox, hedionda, falta de higiene. Asquerosa”.

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Fue el propio chat de la plataforma el que informó a Chico Rabia sobre la verdadera identidad de la persona a la que insultaba. Al día siguiente, el tiktoker, con 41,000 seguidores en la plataforma, regresó al live donde se encontraba Emma Coronel y le pidió disculpas: “Pasaba por aquí porque le quería pedir disculpas por aquello”.

La influencer aceptó la disculpa y pidió a su comunidad no hostigar al tiktoker: “Les estaba diciendo que no fueran a escribirle nada malo, ni le hicieran malos comentarios y que tranquilos, que no pasaba nada, que nosotros no lo conocíamos y que ese era su estilo de contenido y su forma de hablar, que no nos pareció, pero que también respetamos cada quien cómo se manifiesta en las redes”.

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El episodio y las disculpas fueron capturados en clips que se viralizaron en redes sociales.

Identidad fragmentada y búsqueda de cuentas

La presencia de Chico Rabia en TikTok es fragmentada. Existen múltiples variantes de nombre entre las cuentas principales, como chico rrabia, chico.rabia07 y elchicorabia27. Los números, como 95, 27 o 07, suelen acompañar los nombres de usuario y sirven para distinguir perfiles o versiones del mismo personaje.

Debido a esta multiplicidad de cuentas, la verificación de autenticidad se vuelve compleja. Antes de atribuir acciones o declaraciones a una sola cuenta, es recomendable revisar coincidencias numéricas y variantes exactas de nombre. Buscar combinaciones como “live chico rabia” o “clip chico rabia 95 pasaba por aqui” aumenta las probabilidades de localizar el perfil correcto o el video deseado.

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Quién es Chico Rabia, el tiktoker que llamó "asquerosa" y "hedionda" a Emma Coronel sin conocer su vínculo con El Chapo (RS)

Controversia y consideraciones éticas

El principal motivo de interés hacia Chico Rabia son los clips donde discute o insulta a otros usuarios. Muchas de las búsquedas de internautas se centran en escenas conflictivas, lo que genera controversia y fomenta el fenómeno viral. Consumir o compartir estos videos puede tener consecuencias para la reputación de las personas involucradas.

La viralidad alcanzada por el incidente con Emma Coronel expuso a Chico Rabia a una oleada de comentarios negativos, motivando su disculpa pública. La propia Coronel intervino para frenar el acoso digital, recordando a su comunidad que cada creador tiene su estilo y que el respeto en redes sociales es una responsabilidad compartida.

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Emma Coronel: influencer y figura pública desde 2023

Desde que recuperó la libertad en septiembre de 2023, Emma Coronel ha construido una presencia digital relevante. Actualmente suma 1.2 millones de seguidores y 3.5 millones de me gusta en TikTok. Participa en transmisiones en vivo, colabora con otros creadores y ha diversificado su actividad como modelo, influencer y productora.

En noviembre de 2025, estrenó el documental Married to El Chapo: Emma Coronel Speaks en Oxygen. En febrero de 2026, medios estadounidenses reportaron que produce una narcoserie protagonizada por Rafael Amaya como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Actualmente, Coronel cumple libertad condicional con término previsto en 2027. En enero de 2026, su defensa solicitó el fin anticipado de esa condición ante un tribunal federal de Washington D.C., argumentando la afectación a oportunidades laborales. La petición permanece sin respuesta positiva.

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