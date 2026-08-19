Euro hoy en México: cotización de apertura del 19 de agosto

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,76 pesos mexicanos, lo que representa una variación del 0,16% respecto al precio previo de 19,72 pesos. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,26%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 7,61%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante tres días consecutivos. Actualmente, la volatilidad del 3,72% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,55%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario.

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